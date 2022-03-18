孩子有情緒問題或注意力不集中，錯誤的飲食習慣可能是幫凶

文：張斯蘭（內湖國泰診所營養師）

小時候父親要我乖乖坐在書桌前念書，只要我動來動去坐不住，他就會嚷嚷著：「你屁股長蟲嗎？」這樣的情景在很多的幼兒園或小學教室也常看到，上課了，孩子卻動來動去無法專心，而坐不住的孩子人數似乎有逐年增加的趨勢。根據國健署資料顯示，我國兒童注意力不足過動症（Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder, ADHD）盛行率為5～7％，其中男女生比例為4：1。（延伸閱讀：注意力不足過動症（ADHD）藥物治療好轉 可自行停藥嗎？）

許多研究顯示，精緻醣類及食品添加物，是現代兒童罹患過動症比例增加的原因，尤其現代食品加工的進步、物流的方便性以及經濟的富裕，不管是城市或偏鄉，購買零食或含糖飲料都相當的方便。

另外現代人相當的忙碌，雙薪家庭增加，外食人口的比例也較農業社會來得多，不少都會區的孩子是自己拿著錢到便利商店購買餐點，或是隨意地解決一餐，長期下來因為營養不均衡，造成了營養素的攝取不足，以及過多精緻糖與食品添加物的攝取，進而影響到專注力。

到底該如何解決孩子的飲食問題？可以從以下幾個方向來思考。

含糖飲料文化的改變

雖然這幾年衛生機關總是大聲疾呼減糖飲食，於衛生福利部每日飲食指南訂定了每天精緻糖的最高攝取量，為總熱量的10％，但是我們的含糖飲料販售不僅沒有減少，反而還紅到歐洲、日本等世界各國。打著台灣之光的旗號，台灣手搖文化日益茁壯。

雖然我們都希望孩子不要養成攝取含糖飲料的習慣，但是現代的父母自己早已浸泡在含糖的文化中並不自覺。我們常常看到家長對下一代的飲食行為養成，從小放進他們口中的不是水，而是含糖的乳酸飲料。周而復始之下，孩子在糖水中成長，嗜甜性的飲食習慣也就潛移默化養成了。

成人應以身作則，減少不良飲食型態

教育局規定國中小學禁止販售含糖飲料，因此孩子在校園中無法接觸到含糖飲料，但是孩子的早餐呢？孩子回家後的晚餐呢？甚至父母喝著飲料卻要孩子不能喝飲料，似乎是只准州官放火卻不准百姓點燈的行為。

另外，校園中我們總期待老師教導孩子正確的飲食行為，但卻又常常以糖果或含糖飲料當作獎賞。這樣的模式下，孩子到底要遵循的是「吃」還是「不吃」？

所以，我們應該從成人本身做起，減少自己不良的飲食型態，當孩子眼中的模範，潛移默化之下，將能養成孩子們好的飲食行為。

相關營養素的不足與消耗

在營養素的攝取上維生素B1、B2、B6、B12、菸鹼酸、泛酸、葉酸、膽素等若缺乏，將會影響專注力、記憶力、增加疲勞感以及情緒較無法穩定，所以我們關心孩子的餐點不能只是有沒有吃飽，也需要考量到是否營養均衡。

長期的飲食習慣，若無法均衡攝取六大類食物（全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類以及油脂與堅果種子類）中各司其職的不同營養素，比如說餐點中長期都僅以某一類食物為攝取來源，就容易造成營養素的缺乏。像是只吃炒飯而未攝取足夠蔬菜、僅以麵包或是一塊雞排當作一餐等等，都是NG的餐點。

另外，現在孩子的早餐種類不乏是甜式麵包、蛋糕或是含糖的豆漿、奶茶等，甚至氣泡式飲料都成為早餐的選擇。一早攝取到充滿精緻糖餐點的孩子，在醣類的消化過程中需要維生素B1、B2、菸鹼酸以及泛酸協助代謝，消耗大量的維生素後，就容易造成孩子在學習過程中的注意力不集中與記憶力衰退，甚至會增加疲勞感。

當我們抱著頭思索著為何孩子在學校總是坐不住，學習總是記不住時，應該先想想我們給孩子的飲食內容是否適宜。（延伸閱讀：如何判斷孩子是否有過動症？ 「8跡象中4」快就醫檢查）

父母應教育孩子選擇健康食物

身為父母的我們除了提供金錢給孩子們購買餐點之外，更應教導孩子如何在外食中選擇較健康的餐點，例如：炒飯再加1份燙青菜，或是到自助餐選購足夠的蔬菜；早餐則是可以由甜式麵包改為土司夾蛋，或是蔬菜蛋餅等較為營養均衡的餐點。

礦物質缺乏容易造成情緒的不穩

物質中的鈣離子與鎂離子可以安定情緒，當我們的孩子因為餐點不均衡或是外食不小心，可能因為高鹽的飲食內容，間接造成了鈣、鎂離子的不平衡。對於孩童每日鹽的攝取建議量，美國2020～2025年飲食指南中特別強調，14歲以上的孩子每天鈉攝取量不超過2300毫克（約鹽5.75公克），而小於14歲的兒童則應攝取更少的鈉。所以，避免高鹽飲食不僅可以幫助孩子的生長，也能平穩孩子的情緒。

建議在準備孩子們的餐點時，應避免過度加工的食品，也要避免添加過多的調味料，可以適時的給予較原味的餐點，如低溫烹調雞胸肉並撒上少許海鹽、清蒸彩蔬佐蒜蓉醬油等，都是簡單卻不失美味，且又可讓孩子習慣食物原味的料理方式。

由上述幾點我們不難看出因為飲食錯誤，也會造成孩子情緒問題或是注意力不集中，而養成孩子對的飲食行為除了從小的飲食教育外，父母的身教也很重要，家長們忙碌之餘，別忘了也要關心孩子三餐的飲食內容。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航