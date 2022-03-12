印度「曙光之城」：持續半世紀的社會實驗，目的是建造新城市還是創造新人類？

文：Yi-ching Kuai

去（2021）年12月，推土機搖醒了印度曙光之城的居民，他們牽手擋住推土機，念誦「唵喃無薄加伐達」（Om Namo Bhagavate）。這是印度教中流行的一種真言，大致翻譯為「向那知曉萬物一體者致敬」。

他們堅持到贏得一場暫時的勝利：環境法庭的暫停執行令，讓清除樹林開路工程喊卡。

「這是一種超級本能的反應。」20歲的帕克（Ganga Park）說：「如果有入侵者，你馬上會挺身保護和防禦。」

曙光之城是一個成立於1968年的理想主義社區，其目標是通過將神置於萬物的中心來實現人類的統一。然而，這個社區最近遭到破壞，而破壞者正是曙光之城的政府。

兩派鬥爭

曙光之城政府想要重新啟動拖延已久的社區擴張計畫，居民則是想要保護自社會實驗啟動的50多年來，他們在荒土上培育出的繁茂森林，雙方因此爭執不下。

曙光之城社區由法國作家密那・阿爾法薩（Mirra Alfassa）創立，信徒稱她為「母親」。她相信曙光之城對意識的改變和對神性的渴望會推展到世界各地。

阿爾法薩1973年去世，去世前，她曾委託法國建築師羅傑・安格（Roger Anger）為一座擁有五萬人口的城市進行設計——大約是目前人口的15倍。

安格以銀河的概念發想：圓形的金色冥想室黃金球（Matrimandir）周圍有螺旋同心圓圍繞，12條路呈輻射狀散開。黃金球意指「聖母殿」，為整體瑜伽的靈修聖殿，被譽為傑出、原創的建築成就，靈感來自密那・阿爾法薩，象徵著「神回應人類對於完美的渴願」，不屬於任何宗教或派別。

但是幾十年來，由於資金和人力的缺乏導致計畫無法確實進行，曙光村民創造了一些不一樣的東西：挖井、蓋茅草屋頂的小屋、種樹。在涼爽的森林樹冠下，果子狸、胡狼、孔雀和其他生物漫遊，而灌木叢散發出甜美、令人陶醉的香味。

早在政府介入以前，居民便已分成兩派，一派想要遵循母親的城市發展計劃，稱為建構主義者，一派想讓社區繼續自行發展，稱為有機主義者。

政府新計畫

去（2021）年7月，印度總理莫迪（Narendra Modi）辦公室任命了新秘書賈揚蒂・拉維（Jayanti Ravi）領導曙光之城理事會，爭執越演越烈。

拉維曾擔任莫迪家鄉古吉拉特邦的衛生部長。她最早是莫迪手下的地方法官，後來變成該州最高官員。當時莫迪因未能控制2002年古吉拉特邦兩個月的宗教暴動而受到各界譴責。暴動導致1000多人死亡，其中大多數是穆斯林。

政府突然對實現安傑的設計產生興趣，反映了莫迪對野心勃勃的建設計畫的偏好，期望促進印度教或民族主義遺址周圍的旅遊業。莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）是國民志願服務團（Rashtriya Swayamsevak Sangh）的政治分支。國民志願服務團是一個致力於使印度成為一個印度教國家的社會組織。

雖然曙光之城是由法國女性創立，但她是斯瑞・奧羅賓多（Sri Aurobindo）的弟子，奧羅賓多是精神導師、印度獨立的自由鬥士。政府在8月奧羅賓多150週年誕辰前完成曙光之城的重新設計，莫迪計畫為誕辰舉行舉行盛大的慶祝。

拉維承諾為計畫注入數百萬美元的聯邦資金，從鋪設一條完美的圓形道路開始，道路會連接曙光之城四個不同區域，成為更廣闊的環城步道的一部分，但擋在路上的是曙光之城青年中心、集水區和數百棵樹。

新城市還是新人類？

當地政府發言人辛杜賈・賈加迪什（Sindhuja Jagadeesh）表示，在印度這樣一個人口稠密的國家，曙光之城的大約3300人居民——大約有一半是印度人，一半是外國人——生活3000英畝土地上，是一種「墮落」。

身兼建築師和曙光村民的賈加迪什說：「許多人已經開始對綠意盎然的舒適產生感情，但我們應該要實驗和進化。」賈加迪什補充說，反對計畫者的立場，嚴重違背了母親把未來模範城市推展到全世界的願景。

發展計劃的支持者，設想的是一個高密度、自給自足的城市，擁有繁華的經濟和實驗性建築，他們嘲笑現在的曙光之城不過是一個給觀光客喝杯咖啡的生態村，而不是創始人所期許的意識的改變。

贊同開發計畫，且對母親的變革力量深信不疑的居民什里莫伊・羅傑格（Shrimoyi Rosegger）說：「這不只是一個城市規劃，這個地方的目的是進行實驗，我們相信這是一種超越我們的智慧，如果我們遵循她的指導方針，實驗就會向我們揭示一些東西。」

計劃的反對者說，斯瑞・奧羅賓多和母親的哲學，與其說是建造一座新城市，不如說是創造新人類——這需要時間。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航