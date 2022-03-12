《移英財稅七步走》：移民後身家縮水？

香港的稅制相對簡單，而稅率亦較低，亦沒有遺產稅，但隨著移民潮再現，從香港移民到其他地方，多是從低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制，由於稅務比較重，在徵稅過後，單是收入便可能大減，因此讀者們應該考慮外國高昂的稅率會如何影響自己的財務策劃。

海外國家的稅制相當複雜，有意移民的朋友，必須至少認識環球徵稅以及遺產稅，這兩個稅務概念是最多香港人關注而又陌生的。

環球徵稅

首先說說「環球徵稅」，和香港徵稅採用「地域來源」原則不同，即只有源自香港的利潤才需要課稅；環球徵稅則指稅務居民（第2章會再講解稅務居民的概念）要為其全球收入，包括薪金、資產升值、股息，以及租金收入等繳稅。由於近年盛行環球資產配置，愈來愈多香港家庭會投資海外房地產、投資海外股票，和開立離岸戶口，資產不只是集中於香港，而是分佈於世界各地，舉例說，一個投資者基於香港樓價貴，加上壓力測試和按揭政策的考慮，想投資多幾個物業收租，很多人選擇轉戰海外。這些原來毋須在香港繳稅的資產，在移民後都可能會被納入他國稅網，需要考慮的法律和稅務問題自然變得更複雜。

遺產稅

至於遺產稅，現時全球有約114 個國家或地區開徵遺產稅、繼承稅或相關稅項，房產一般是根據其所在地的稅法來徵收遺產稅的，不論你是哪一個國家或地區的居民。以英國為例，非英國居民仍須就位於英國的資產繳交遺產稅，該稅項的免稅額為32.5 萬英鎊，餘額的應繳稅率為40%。美國的遺產稅法也相若，只要資產處於美國，非美國人同樣有機會需要繳交遺產稅，一旦過世，只有6 萬美元的遺產免稅額，超過的部分將要繳交18% 至40% 不等的遺產稅。此外，按環球徵稅的概念，遺產稅的稅網也有機會覆蓋全球的資產。換言之，若一個人在沒有任何稅務和遺產規劃下離世，身家將大縮水。

假設你擁有資產總值5,000 萬港元，之後移民至英國，如果沒有做好稅務及遺產策劃，兒孫不用敗家，也會「富不過三代」，因為財富每傳一代，就打一個六折！

移民需改變理財思維

過往大部分香港家庭不太重視稅務和遺產的策劃，不過看過上述解說後，讀者們應該考慮以新思維規劃移民後的理財策劃。財務策劃（Financial Planning）是針對個人和家庭的財務狀況和目標來做全方位的規劃，這些目標可以包括移民、置業、子女教育和退休，所以，現在更流行將財務規劃結合「人生規劃」。完整的財務策劃至少包括以下幾個元素：

投資策劃

保險策劃

退休策劃

遺產策劃

稅務策劃

以往完整的財務策劃在香港並不流行、特別是稅務和遺產策劃，但事實上，從創造財富、保護財富到傳承財富保險、投資、稅務、退休和遺產是環環相扣的。疊加上述的移民趨勢，一個家庭隨時擁有幾個國籍或居留權。舉例說自己選擇到台灣享受生活，父母留在香港養老，兒子和女兒在英國發展。「跨地域家庭」愈來愈普遍，財務策劃就變得更重要，至少要考慮以下各項，包括銀行戶口所在地、檢視投資組合以應對新的開支預期、匯率風險、稅制、社會及醫療福利，以及跨國資產的遺產傳承安排。其實理財和自身需要的關係相當密切，畢竟人生有很多目標，都需要有經濟實力作為基礎，總之，人四圍走，要考慮的事情自然更多。

書籍介紹

本文摘錄自《移英財稅七步走》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：李澄幸、李明正

出版社：天窗出版社

英國實行全球徵稅，不論薪金、物業升值、股票升值、港樓收租、股息收入、遺產……英國稅局通通與你分一杯羹！移英前不做好理財及稅務規劃，等同打開銀包、任由別人吞食你的財富！

從香港移民到其他地方，多是從低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制。在英國，只要在一個稅務年度住滿183日或以上，即視為稅務居民，入息稅最高45%、資產增值稅最高28%、遺產稅最高40%，收入愈高交稅愈多，身家隨時大蒸發！「移居＋理財」專家、資深財務規劃師李澄幸及李明正，在此書將稅務知識結合香港人的理財習慣，建議移民人士應從減稅角度啟動理財規劃，包括慳資產增值稅、慳入息稅、慳遺產稅。

作者提醒，獲取了英國護照後，可選擇移居至低稅的國家，在「再移民」的規劃上也需要釐清稅務風險。離開前做足財務規劃，方能安心出走，繼續前行覓理想生活。

作者簡介：

李澄幸

現任香港財務策劃師學會主席、香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會成員。從事金融服務行業超過15年，專於退休策劃及資產配置。Ray在各種業

內培訓活動擔任講者，同時致力於公眾理財教育，專欄文章刊登於《信報》、《明報》、《東方日報》、《樂怡生活》和Bowtie網誌等，並定期接受媒體訪問，同時開辦理財工作坊。

李明正

全方位財務策劃專家、理財導師、培訓師、講師，擁有15年以上私人財富管理及投資服務工作經驗，Gin曾為超過100場移民及理財規劃講座擔任分享嘉賓，並定期接受包括TVB、RTHK、新城電台、《明報》等本地及海外媒體訪問，專欄文章刊登於《信報》及《新城保險＋》。

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