《國學潮人誌2》：《紅樓夢》賈府極盡豪奢的排場，不過是曹雪芹想要曬兒時生活的實境秀

文：宋怡慧

如果，曹雪芹想要曬兒時生活的實境秀，你可能會被滿室的高調奢華感給震懾了。在曹府的日常生活，管家隨傳隨到的五星級服務，廚房有自己的御用主廚、甜點師傅，曹雪芹品嘗過猶在法國塞納河畔阿涅勒Louis Vuitton工坊的頂級甜點。

曹府內的曲徑亭閣、供娛樂的戲班子，讓他猶如置身米蘭La Scala歌劇院，不只能邊觀看戲曲，還能邊享用華麗的精緻晚宴，偶爾開辦耗資不斐的名流派對，那是江南名士與權貴專屬的尊榮聚會，更是清朝社交圈的奢華世界。

曹家的豪宅人生，不是一般人能望其項背與想像的。曹府的尋常生活，連簡單的盆花，都能請出國際首席花藝師，將現場直送、嬌鮮欲滴的花材放到相當現在萊儷等級的花瓶裡。隨便掛在牆上的名家山水畫，若帶到現代紐約蘇富比（Sotheby’s）的「Old Masters」拍賣場亮相，每一幅可能都是成交天價的藝術品。

打開曹家衣櫃內掛著名牌設計師的服飾，彷若是服飾史上的經典款，不只是世間僅有，更超越當今亞曼尼、香奈兒等級，哥從沒有羨慕過豪門，因為他本身就來自豪門。

再從曹家接待康熙南巡，曹府提供最個人化的禮賓服務，接待皇帝的規格，再次提升到一個全新的高度、再次刷新人們對於頂級貴賓服務的印象。曹家為了皇帝南巡，請出娛樂總監，可以大方封街包下整條街，媲美迪士尼等級的玩樂天堂，席間餐食，來自滿漢全套菜式的餐點，除了間接表露曹府與康熙的友好交情，時時曝光的皇家時尚，也展現曹府的權傾一時。

曹府積極讓愛心爆棚的皇帝在直播平台頻頻露面，治國的正能量，體恤民情、傾聽百姓聲音的慈善活動，讓曹府化身康熙最佳的形象化妝師。

曹氏似水年華的追憶

所謂富不過三代，你沒想過的劇情，命運就讓你在真實人生中經歷。誠如《紅樓夢》提到的：「浮生著甚苦奔忙？盛席華筵終散場。」曹家面對行事和康熙個性迥異、渴望皇權集中的雍正，曹府成了第一個被貼標籤的貪腐權貴。

曹氏家族沒有能力抵擋「山雨欲來風滿樓」的新局面，更無法適應新主雍正的鐵血手腕，就在雍正對噶爾泰的奏摺批示：「諸凡奢侈風俗，皆從織造、鹽商而起！」就注定曹家獲罪而被抄沒家產的命運。曹雪芹面對的不只是家道中落、生活陷入困境而已。遷回北平的曹霑（雪芹），看著窮愁潦倒、無以為生的自己，甚至跌落到「舉家食粥酒常賒」的地步，興衰起落的人生境遇，令人不勝唏噓！

曹雪芹憶起過往紙醉金迷與明爭暗鬥的貴族生活，宦海浮沉如今已成南柯一夢。所謂物極必反，過往呼風喚雨的繁華生活和流金歲月，如今只剩世態炎涼的椎心之痛，走出極盡富貴豪奢的曹府，哥用《紅樓夢》帶大家走進自己經歷過的貴族生活，將其所見所聞，寫成貴族文化史的小說。藉此向祖父榮極一時的時代進行致敬與追憶。

兒時的記憶，成為寧、榮國府繁盛富有的場景，追憶似水年華的文字記錄，成為華麗家族從時代傳奇舞台退場的點滴始末。

《紅樓夢》創作費時十年，增刪多次，複雜的情節最後卻讓你明白：當時貴族過著與貧苦百姓反差甚大的上流社會生活，如同劉姥姥進大觀園般的我們，從看見、聽見、感受到的權貴世界，最後還是落得「大都好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆」的宿命？曹雪芹擺脫傳統書寫的大團圓歡樂結局，透過悲劇的警世句點，到頭來，他想反問的是：無論你是貧富貴賤，還是逃不過人生若夢的輪迴。

《紅樓夢》的人物系譜像封建社會上流階層嚴謹有序，看似像藍色蜘蛛網般的人物關係，實以賈、史、王、薛四家為主線，彼此聯絡有親，每個主角外表光鮮亮麗，實則內心都藏有祕密，謊言算計，為寄生上流而連結的利害關係，不輸給當今韓劇灑狗血題材，例如王熙鳳對待小三的心機，那段逼人自盡的勁爆復仇戰，活脫脫就是「思想可以使天堂變成地獄」的寫照。

若再看每個重要的女主，都有你我軸線分明的親友團和應援團在相互對抗著。

紫鵑和鶯兒分屬是女一黛玉和女二寶釵體己的侍婢。其中，紫鵑「一片真心為姑娘」（黛玉），替黛玉「愁了好幾年」（賈林一直波折多舛的戀情），曹雪芹細微的刻畫紫鵑的精心挺主，當薛姨媽對黛玉說，自己想建議將她配給寶玉時，紫鵑趕緊抓住機會，一刻不得閒地忙跑過來笑道：「姨太太既有這主意，為什麼不和太太說去？」這催促可緊著呢。

再看寶釵的寵婢鶯兒，當她知道寶玉不常到寶釵廂房去相聚，彼此見面機會不多，就伶俐使出「走過、路過、絕不會放過」，抓到機會，一定要對寶玉灌輸女二寶釵的優勢：「明兒寶姐姐出閣，少不得是你跟去了。」、「你還不知我們姑娘，有幾樣世上的人沒有的好處呢，模樣兒還在其次。」

鶯兒積極為寶釵奔走， 紫鵑時時表現護主心切，每個人的人生境遇看似不同階級，實則息息相關，連個小丫鬟都善於側擊旁敲，察言觀色，說主子不敢說的話，探主子探不出的事，大觀園中的每個人，心中都有算計好的結局，但誰又能為這「剪不斷理還亂」的三角戀給個完美定奪呢？

一如賈母說：「林丫頭的乖僻，雖也是他的好處，我的心裡不把林丫頭配他，也是為這點子；況且林丫頭這樣虛弱，恐不是有壽的。只有寶丫頭最妥。」明明是飄著仙氣的女主林黛玉，她孤傲的交遊和行止，對比八面玲瓏的寶釵，就顯出兩人性情迥然不同的冷與熱。