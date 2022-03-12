《移英財稅七步走》：BNO Visa「被居籍」的風險

現時有部分港人以BNO Visa移居英國，由於BNO Visa仍然是新政策，未有足夠的案例和數據去說明何時會變成英國的居籍。因此，以BNO Visa移英，會否「被居籍」是其中一個風險，移居可能幾年後，可能是15 年後，你就會變成英國居籍，屆時需要就全球收益／遺產納英國稅。如果放任這個「風險」存在而不管理，後果可大可小，因此，筆者建議移居前可考慮以信託架構管理好自己的財富。

重提一下：居籍不是國籍，是看有否「以英國為永久的家」的意圖。

何時成為英國居籍 未見準則

現時坊間對於香港人以BNO Visa移居英國，何時成為英國居籍有以下不同的看法：

看法（一）：在成為英國稅務居民15年後，成為視同居籍人士（Deemed domicile）；

看法（二）：「5+1」入籍時，由於定居英國的意圖明確，成為選擇居籍人士（Domicile of choice）；

看法（三）：「5+1」期間，由於定居英國的意圖明確，成為選擇居籍人士（Domicile of choice）。

信託結合保險 對沖「被居籍」風險

移居英國數年後，可能是15年後，你就會變成英國居籍，因此在財務策劃上，也應該作出相應安排，以下以一個模擬例子輔助說明。

陳先生和王先生同樣持有總值3,000萬港元的資產，不過形式不一樣。陳先生打算移民英國後申請「匯款制」，將英國境外的入息和資產增值都保留在海外；王先生則有較良好的規劃，準備好信託架構才出發到英國。

假設「5+1」後，兩位都「意外」地成為英國居籍。成為居籍後，首先，陳先生已不能再申請匯款制，任何的海外增值也需要繳納英國資產增值稅；相反，王先生由於用信託結合保險這個架構，繼續有效節稅，毋須就資產增值繳納英國稅。

成為英國居籍後，全球所有資產均被納入遺產稅稅網。假設陳先生和王先生因意外不幸離世，遺產稅應稅資產將有大不同，傳承給下一代的財富將有巨大的分別。陳先生的遺產稅應稅資產包括英國物業、香港物業及及新加坡的投資戶口，總值3,000 萬港元，在扣掉免稅額後，遺產稅高達1,000 萬港元；至於王先生納入遺產稅應稅的資產只有英國物業，總值500萬港元，遺產稅在扣掉免稅額後等於零，即後人繼承財富時毋須納稅。

你會用1,000萬港元的代價，去測試英國稅局未來的政策變化，以及自己何時正式變成英國居籍嗎？對於一個理性的人來說，這絕對不是良好的理財策略。你會學陳先生還是王先生呢？

書籍介紹

本文摘錄自《移英財稅七步走》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：李澄幸、李明正

出版社：天窗出版社

英國實行全球徵稅，不論薪金、物業升值、股票升值、港樓收租、股息收入、遺產……英國稅局通通與你分一杯羹！移英前不做好理財及稅務規劃，等同打開銀包、任由別人吞食你的財富！

從香港移民到其他地方，多是從低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制。在英國，只要在一個稅務年度住滿183日或以上，即視為稅務居民，入息稅最高45%、資產增值稅最高28%、遺產稅最高40%，收入愈高交稅愈多，身家隨時大蒸發！「移居＋理財」專家、資深財務規劃師李澄幸及李明正，在此書將稅務知識結合香港人的理財習慣，建議移民人士應從減稅角度啟動理財規劃，包括慳資產增值稅、慳入息稅、慳遺產稅。

作者提醒，獲取了英國護照後，可選擇移居至低稅的國家，在「再移民」的規劃上也需要釐清稅務風險。離開前做足財務規劃，方能安心出走，繼續前行覓理想生活。

作者簡介：

李澄幸

現任香港財務策劃師學會主席、香港職業訓練局銀行及金融業訓練委員會成員。從事金融服務行業超過15年，專於退休策劃及資產配置。Ray在各種業

內培訓活動擔任講者，同時致力於公眾理財教育，專欄文章刊登於《信報》、《明報》、《東方日報》、《樂怡生活》和Bowtie網誌等，並定期接受媒體訪問，同時開辦理財工作坊。

李明正

全方位財務策劃專家、理財導師、培訓師、講師，擁有15年以上私人財富管理及投資服務工作經驗，Gin曾為超過100場移民及理財規劃講座擔任分享嘉賓，並定期接受包括TVB、RTHK、新城電台、《明報》等本地及海外媒體訪問，專欄文章刊登於《信報》及《新城保險＋》。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin