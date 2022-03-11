金管會祭出「吳東進條款」防止大股東干政，預計6個月內完成修法

金管會昨（10）日宣布，禁止金融業大股東干涉公司事務，祭出「吳東進條款」，預計6個月內完成修法，分別就：一、公司治理守則或規範，二、金控法及公司法等相關法令，三、處分依據進行研議。

吳東進是誰？

先從新光集團開始說起，該集團由吳火獅、洪萬傳和林登山共同創立，直到現在業務涵蓋紡織、百貨、建設和金融保險等，是台灣相當著名的綜合企業集團。

吳火獅於1945年奠定新光商行後，在1980年代快速成長，成為現在新光集團的雛形。吳火獅育有4子2女，包含：長子吳東進（前新光金控董事長）、次子吳東賢（前新光產物保險公司董事長）、3子吳東亮（台新金控董事長）及4子吳東昇（新光合成纖維董事長）。

創辦人辭世後，大部分事業由長子吳東進掌舵。其中著名的新光金融控股，於2002年成立，旗下有新光人壽、新光銀行、新光投信及新光保經等子公司。

2000年後新光集團開始傳出家族內鬥消息。其中包含2019年，吳東進和堂兄吳東興的新光三越百貨經營權之爭；還有2020年新光金接班問題，引爆家族間嫌隙，屢屢躍上新聞版面。

吳東進投資踩雷，2020年遭停職新壽董事長

2020年9月，爆出新光人壽因為重大缺失遭金管會開鍘，主要是投資出現重大疏失，遭金管會重罰2760萬元，國外投資上限由43降到39%。

金管會也要求時任董事長的吳東進勒令停職至任滿為止，且期間內，也不能支領任何形式薪酬，亦不得再到新壽上班，和出入辦公場所。作為台灣三大金融家族的吳家（其他為辜家、蔡家），擁有10家股票掛牌公司總市值超過新台幣五千億元，成為市場沸沸揚揚的話題。

《財訊》報導描述，吳火獅驟然辭世後，未交代好事業版圖，吳東進繼承新光集團主要事業體後，卻壓不住其他三兄弟，導致時有不和傳言。

銀行業業內人士向《關鍵評論網》透露，業界中新光銀產品銷售又消極守成，資產規模和獲利逐漸被超過，撇除地方型銀行，業內跳槽多不會選擇新光銀，顯現近年來的經營和評價，無法獲得認同。

值得注意的是，老3吳東亮申設台新銀行，在消費金融市場展露頭角，卻能和中信、國泰分庭抗禮。

金管會訂「吳東進條款」，防大股東干政

回到本次事件上，早在今年2月金管會已經接獲投訴，指控吳東進在停職董事長後，仍在2021年10至11月插手干預新光金業務。

金管會昨日正式開鍘，包括新光金董事長許澎停職3個月、罰新壽董事長潘柏錚降薪3個月、新壽3年內禁止與吳東進相關轉投資公司交易，並開出300萬罰單和糾正。

市場上質疑，未針對吳東進有相關裁罰，未來可能繼續把手伸進新光金控集團。金管會銀行局局長莊琇媛告訴《經濟日報》，裁罰關鍵在現任新光金董事長許澎出席，吳東進指示召開的業務會議

莊琇媛說：「但吳東進已經卸下新光金董事長職務，應該要交給經營團隊了，我們（金管會）才會覺得不符合公司治理」。他也坦言，現行法規僅能針對在公司有職務者做懲處，已停職的吳東進無法可管。

因此，未來6個月內，金管會將祭出「吳東進條款」，對無公司職務的金融業大股東與公司之間劃下「紅線」，將朝3大方向研議修法，分別就公司治理守則或規範、金控法和公司法，還有處分依據等面向上著墨。

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核稿編輯：翁世航