安布思沛與偉視捷正式在台整併，發表全新品牌定位與人事任命

電通行銷傳播集團(dentsu)旗下專注於績效行銷的安布思沛(iProspect)，今年一月迎接在台成立十周年，除了廣邀各方夥伴、客戶出席感恩晚會與一系列慶祝活動，今日也正式宣布，因應集團全球轉型發展策略，安布思沛與偉視捷(Vizeum)兩個品牌已正式完成整併。未來，全新的安布思沛將奠基於原有績效行銷的良好基礎，融合偉視捷的專業媒體服務，以及具策略與創意的媒體應用，精準擬定行銷策略，提供「品銷合一」的整合媒體服務，打造成為台灣真正能以績效行銷帶動品牌建立的全方位媒體代理商。

安布思沛同步發表最新的經營團隊人事任命，原安布思沛執行長蔡秀麗(Carrie Tsai)晉升為安布思沛副董事長(Vice Chairwoman of iProspect Taiwan)，原偉視捷總經理李運華(Kesy Lee)則出任安布思沛事業合夥人(Business Partner of iProspect Taiwan)，兩位將協助安布思沛總經理劉家豪(Ego Lau)，運用其在業界的豐沛資源與影響力，提升安布思沛的品牌力，提供客戶更升級優化的服務。

安布思沛副董事長蔡秀麗指出：「安布思沛是首個提出績效行銷的代理商，十年來，我們全力向前邁進、挑戰自我，不斷提出創新觀點和解決方案為市場帶來嶄新動能創造商機，同時，也培育了多元且專業的人才；更重要的是和客戶及品牌一起成長，共創榮耀。過去十年的經驗及養分，已為New iProspect種下扎實、穩健的根基，我期許安布思沛在全新定位下，能夠如虎添翼一般，在未來展翅翱翔，繼續開創下一個成功的十年。」

安布思沛總經理劉家豪表示：「全新的安布思沛，將迎接許多新的改變，因為過去十年累積良好基礎，我深信安布思沛的下個十年，將有更強大的動能持續創新，並勇於創造改變。在多變的行銷市場中，找到具備前瞻性、全面性以及國際視野的品牌高度，將績效行銷的專業，與品牌建造的藝術合而為一，成為業界的開拓者。」

安布思沛事業合夥人李運華認為：「偉視捷與安布思沛的強強合作是業界創舉，同時也很振奮人心，兩間公司因為具備非常不同的品牌基因，因而能激盪更多火花。期待未來能夠與夥伴們攜手打造一間台灣市場上獨一無二、專業且全方位的媒體代理商。」

關於安布思沛（iProspect）

關於電通行銷傳播集團 (dentsu)