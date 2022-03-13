2022/03/13,
城鄉

一路向北？——香港18區人口改變

一路向北？——香港18區人口改變
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

過去數十年香港人口分佈改變可以用「一路向北」四個字來形容，過去五年的改變總體而言也依從這個方向。

文：梁啟智

政府統計處早前公佈2021年人口普查的詳細數據表，這兒會一連數星期和大家分享一些觀察。本星期先說說最概括的情況：18區人口分佈改變。

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過去數十年香港人口分佈改變可以用「一路向北」四個字來形容，也就是越來越多市民隨新市鎮的發展移居新界。過去五年的改變總體而言也依從這個方向，港島和九龍的人口減少了6萬多人，新界和離島的人口增加了逾14萬人。其中增長人數最多的是元朗區，增加了5萬多人；減少得最快的是油尖旺，下跌了3萬多人。

不過詳細看的話，仍有個別地區走不同方向的。例如深水埗和觀塘雖然都在市區，但人口卻逆向上升，相信和西九龍填海區和安達臣道發展區的公屋入伙有關；新界的北區和葵青在這段時間沒有太多新發展，人口隨區內老化反過來往下走。

最後，今屆人口普查反映的是去年的情況，然而現時香港的人口趨勢正在急速轉向，由過去數十年的不斷增長變成因為移民潮而調頭向下。可想像，移民離港的人口相對整體人口的組成很不一樣，懷疑個別的數字可能將會很快不能再反映現實情況。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌

（標題為編輯所擬，原標題為「香港18區人口改變」）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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