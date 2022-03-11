香港晚報：自第5波疫情，逾二百港人自殺求助

1）270港人曾向防止自殺組織求助

撒瑪利亞防止自殺會（撒防會）表示，1至2月間收到272通與疫情有關的自殺求助電話，其中2成求助者為60歲或以上。

撒防會向《HKFP》指，本港抗疫政策引起的不確定性，令市民焦慮。會方續指，部份求助者提及不滿港府應對疫情的措施，如社交限制、全民強檢、疫苗接種等，以及疫情對生活、工作造成的心理壓力。

撒防會稱，長者獲悉疫情資訊的渠道有限，大部份只依賴傳聞，使不安感增加；不少人擔心染疫，也有人擔心被送隔離。

撒防會呼籲市民關注身邊長者，告知他們最新疫情資訊；而長者也應更常聯絡親友，多外出走走，不要「把自己關在家中」。對於港府，會方稱抗疫措施的矛盾之處或令市民憂慮，希望未來措施可更清晰。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

2）調查指近7成難民尋庇護者1週內將用盡糧備

關注難民網絡（Refugee Concern Network）發表調查指，近7成難民、尋求庇護者表示將在1星期內用盡糧食儲備，近2成半人則稱一兩天內將用盡。此外，超過7成受訪者稱，因超市貨品空缺，對在1星期內找到新鮮糧食沒有希望。

該調查受人權機構Justice Centre委託，在本月4至9日間，訪問124名難民或尋求庇護者。調查結果顯示，疫情下弱勢社群受到的負面影響，比其他人更深遠，卻更不顯見；公共和民間機構因疫情縮減服務，也令該些群體的基本人道支援短缺。

在香港，難民和尋求庇護者每月僅獲港幣1200元食物券，且限制在特定一間超市購買糧食。

3）林鄭稱不會因疫苗接種率放棄社交限制措施

香港今日新增29,381宗新冠肺炎確診個案，包括18,888宗核酸檢測個案，及10,493宗快測有效呈報個案。

特首林鄭月娥稱，不會因為疫苗接種率達到某一地步，就完全放棄社交距離措施。 她指疫苗的效果是減低重症和死亡，但未必能令社會好安全。

林鄭月娥表示，當局仍在密切監察確診數字，如有理想環境，可審視放寬社交距離措施，及學校停課安排，但目前時機仍屬太早。

4）港大研究指倉鼠染疫可傳人

港大醫學院研究發現，敘利亞倉鼠感染新冠病毒後，可再傳染人類，反映倉鼠可成為新冠新宿主。研究團隊指，若病毒在倉鼠間長期傳播，可能令病毒突變，或減低疫苗保護作用。

團隊指，新冠Delta變種在1月透過敘利亞倉鼠傳入香港，成為本地爆發的源頭。在受影響的寵物商店及倉庫樣本中，有超過一半倉鼠受感染。

1月時，漁護署以防疫為由，殺死約2600隻倉鼠、兔子、龍貓等小型動物，引起爭議。

5）民研取消俄烏戰爭調查發佈會

香港民意研究所宣佈，取消原定今下午舉行的「俄烏戰爭」調查發佈會。民研指有傳媒展示一份「從來唔存在」、「完全捏造」、聲稱是民研草擬的問卷草稿，並不排除以法律行動跟進。

《港人講地》、《大公報》、《文匯報》等報，近日指一份民研製作的俄烏戰爭問卷草稿，部份問題「具有嚴重引導性」，疑違反《國安法》。

民研副行政總裁鍾劍華回覆《獨媒》重申，該份問卷從未存在，直斥刻意抹黑。民研指，由於事出突然，需用大量時間、精神處理，故決定取消今天的發佈會。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin