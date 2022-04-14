1950年代台灣影史至關重要的「代拍」，讓人不得不認真重視它實際的意義

閱讀1950年代的台灣影史相關資料，總會遇到「代攝」或「代拍」一詞。初看只覺莞爾，不覺醒目，拍電影就拍電影，居然還像「幕後代唱」一樣可以「代攝」、「代拍」。只是，它出現的次數太多，彷彿業界常態，這也讓人不得不認真重視它實際的意義。

有廠與無廠的分別

我們以「幕後代唱」做為類比：歌喉動聽的歌者應導演或作曲家之要求，為容貌姣好、演技精湛的明星「代唱」，他們錄好歌唱的聲帶，讓明星練習，然後站在攝影機前就著預錄聲帶張口對嘴表演，再將拍好的影片與錄音合成在一起，沖印成電影拷貝上映。

「代拍」的操作模式大致是這樣的：擁有攝影棚、拍攝場地、設備器材以及技術人員的「製片廠」接下來自外界的訂單，出資者指定該廠拍攝某部影片，並掛上出資公司的商標，成為出資公司「出品」的電影。

在台灣電影史的範疇中，值得一提的是「出資者」往往是民營電影公司，或者長袖善舞，集資、賣片，左右逢緣，或者充滿理想，兢兢業業，盼望能靠藝術作品淑世濟民。

簡言之，就是「有片廠」和「無片廠」的差別。

所謂「片廠」，依據當時的書寫習慣，也寫作「片場」，尤其在香港或星馬方面的文獻資料，二者互通。「廠」字有「工廠」之意，電影是產業，片「廠」則是生產「產品」的所在。

至於「場」，更直接指涉「場地」之意；劃出一個範圍，裡面有攝影棚（亦作『攝影廠』），有錄音間，有辦公室、沖印間、試片室、化妝間、服裝道具儲藏間、器材室、片庫，最理想的狀況尚需配有外景場地，比如古裝街道、小山景、小池塘、花園迴廊等等，如此便是設備周全的「片廠」，或作「片場」。

片廠／片場，又或者，我們加一個字，讓它「動感」更強——叫它「製片廠」，不一定擁有自己的發行通路以及製片行政中樞。有的製片廠存在的目的純粹是為了接單拍戲，有的製片廠雖然會自行拍片，但無力賣片、沒有戲院也缺乏通路，需要仰賴發行商代理，才能將產品推上銀幕。

這些發行商與製片單位的互動密切，與戲院的往來亦十分親熱，對市場趨勢的敏感度夠高，在這種情況之下，它們往往便會集資合股，由發行端搖身變成出品端，以出品人的身份向製片廠下訂單，這就是我們所謂的「代拍」。

香港的實例

製片廠「接單」的情況其實分成好幾種。香港影壇在1940年代中期，也就是戰後歲月開始復甦，知名的邵氏兄弟旗下「南洋片場」便以完全出租的方式營運。

影人蔣伯英，據載曾任職邵氏上海天一影業發行部，戰時於西南大後方開設戲院、發行影片，戰後轉至香港創辦大中華影業公司，由朱旭華協助，並邀請邵氏集團的邵邨人、明星公司的周劍雲、張石川、藝華影業少東嚴幼祥等影壇名人為股東，四川財團的大資本家謝秉鈞則是主要投資人。

南洋片場提供了廠房設施和一個可供奮鬥的園地，大中華則由各方帶進人才，1946年的創業作是台灣出身的傳奇影人何非光執導的《蘆花翻白燕子飛》，這也是影史紀錄上，香港在光復之後首部攝製的影片。

南洋片廠在「大中華」時期最著名的作品，當屬由周璇主演的一系列電影：《長相思》、《花外流鶯》、《歌女之歌》還有《莫負青春》。這些電影由大中華發行，分掛不同出品公司的名稱，謝秉鈞在多部影片中掛上監製頭銜。

細看這些影片的佈景師，都是陳其銳，他和南洋片廠淵源甚深，戰後於南洋的「大中華」時期服務，接著繼續和邵氏合作，李翰祥的早期經典多半仰賴於他的置景功力。

大中華短短幾年，位於九龍北帝街的南洋片廠由邵氏集團收回自用，即為邵氏製片廠，在邵邨人主掌製片業務期間，憑著王引導演、李麗華和黃河主演的幾部電影擦亮邵氏金字招牌，1954年夏，北帝街片廠轉售拆除，邵氏製片廠從「有廠」階級成為「無廠」階級，公司仍然維持運作，也持續繼續拍片，只不過不在自家廠房，而是像大中華一樣租用其他片廠的設備。

一開始，邵氏租用了位在荃灣的華達片場部份廠房和設施，後來因為距離市區實在遙遠，便改在九龍鑽石山的大觀片場拍戲，甚至加本投資於大觀片場增蓋廠棚，爾後製片業務節節高升，便再租用亞洲片場，以便調動安排。這些片場除了基本硬體設施，很多時候相應的各部門人員也會一併進入劇組服務。

就這樣，邵氏製片廠在「無廠」的情況之下，輾轉於各家不同片場的租約之間，本身於1954年10月標得的大片土地，經過長時間的劈山整建，終於在1960年11月正式啟用，即為華語影史最富傳奇色彩的「東方好萊塢」邵氏製片場。

邵氏的例子是「有廠」與「無廠」的運作方式，並不涉及「代拍」。其他幾間片場——華達也好，大觀也好，亞洲也好，本身均有拍片；華達由新加坡光藝公司支持，固定供給光藝發行網粵語電影上映；大觀、亞洲的本身出品數量並不算很多，出租廠棚設施，是增加自身收入的重要財源。

台灣的官營與民營片廠

從香港看回台灣，在「有廠」和「無廠」的前提之下，「代拍」的情況就所在多有了！

1950年代初期，台灣影業百廢待舉，具有官方色彩的農教公司成立之後，除了自己拍片，也和民間公司合作，為獨立製片公司代攝影片，於台中建廠並改組為中影之後，訂單更多。

1956年台語片興起，民營片廠最具規模者多為台語片影業擁有，一為台中的華興製片廠，一為鶯歌山區的湖山製片廠，前者是何基明在《薛平貴與王寶釧》大獲成功之際用心經營，《范蠡與西施》拍成之後逐步完工，後者是林摶秋玉峰影業的遠大理想。