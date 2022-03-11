一系列經濟制裁造成恐慌，俄羅斯資金透過空殼公司、加密貨幣外逃阿聯，杜拜成為富豪流亡地

俄羅斯受到一系列經濟制裁，外傳金流透過空殼公司、加密貨幣逃往阿拉伯聯合大公國，美國監管機構向傳統金融機構預警，再通知加密貨幣交易所留意，最近的交易是否有俄羅斯或白俄羅斯的IP位置，圍堵俄羅斯逃過制裁。

俄羅斯金流逃往阿拉伯聯合大公國

自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，美國及其盟友展開了許多制裁行動，包含凍結普亭和相關核心幕僚在美資產、環球金融銀行電信協會（SWIFT）除名，還有禁止進口俄羅斯石油等。

受到強大的經濟圍堵，《彭博社》報導指出，阿聯成為俄國人的資金避風港，調查發現現金轉帳和加密錢包等相關金流，在過去2周內迅速攀升。尤其近年杜拜（Dubai）已經成為富豪的流亡地，更成為本次躲避資金的大本營。

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）指出，阿聯歸在揭露非法資金不利的司法「灰名單」，而相關機構正面臨各國追蹤金流的壓力。

對杜拜金融流動有深入研究的Jodi Vittori說：「杜拜的資金流動具驚人的保密性，與其他傳統的非法錢財避風港有別，」他表示，阿聯是少數成為非法資金聚集的地方。

隨著各大企業表態抵制俄羅斯，昨（10）日美國投資銀行高盛（Goldman）宣布將退出俄羅斯，成為首家退出俄國的美國大型銀行；接著全美資產最大銀行，摩根大通（JPMorgan Chase）也宣布跟進。

俄羅斯逐漸與歐美傳統金融業脫鉤，為了轉移相關資產加密貨幣市場，成為一個快速又有效的工具。《關鍵評論網》詢問金管會表示，加密貨幣是新興資產，各國在前幾年陸續制定相關規範，打擊跨境洗錢轉匯款，未如外界傳言，完全無法遏止非法金流。

加密貨幣成為資金規避、逃亡工具

金融投資專家Miula指出，加密貨幣成為很好的避險資產，隨著盧布（Ruble）狂貶，俄國人寧願將資產換成比特幣（BTC）。他分析，倘若俄羅斯真的經濟崩潰，BTC相較於企業股票或房地產，會成為更好的資產；而對烏克蘭人來說，BTC也比他們在基輔的房子，更能攜帶逃離當地。

俄羅斯利用加密貨幣轉移資產的消息，已經被各國監管機構注意。新加坡上週，表態要制裁俄羅斯，禁制雙方金融來往。執得注意的是，根據《日經亞洲》報導，加密貨幣解決方案提供商Triple A表示，該國金融管理局（MAS）已更新制裁名單。

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）指出，受制裁的俄羅斯和白俄羅斯相關人等，試圖以各種方式規避制裁，包含用空殼公司掩蓋實體或資金的所有權，或者利用空殼公司進行國際電匯。

FinCEN強調，除了針對傳統金融機構提出預警，還通知加密貨幣交易所和管理人留意，最近的交易，是否和受制裁的俄羅斯有關，並針對位於俄羅斯或白俄羅斯的IP位置，標記可 疑、不尋常的地址。

金管會說，目前台灣有「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，針對新台幣、外幣間的交換；虛擬通貨的移轉保存，還有虛擬通貨發行或銷售相關金融服務，都有相關法規防範。

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核稿編輯：翁世航