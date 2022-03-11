俄羅斯違反國際法使用真空彈，卻反控美國協助烏克蘭研發生化武器

文：梅緣緣

英國國防部10日指出，俄羅斯國防部證實於烏克蘭展開的特殊軍事行動中，有使用又稱真空彈（Vacuum Bomb）的燃料空氣炸彈（Thermobaric Weapon，又稱FAE）「TOS-1A」火箭砲進行攻擊，因其可產生巨大的殺傷力，又被稱為「炸彈之父」。根據英國媒體《i News》報導，這些真空炸彈的威力不僅可以讓人體瞬間蒸發，也能將城市夷直接為平地。

雖然俄軍自開戰以來的攻擊屢屢遭批違反國際法，但俄羅斯當局也反指美國挹注大量資金，試圖協助烏克蘭研發生化武器。對此美方矢口否認，並點出俄羅斯是在為自己發起的戰爭找藉口。

什麼是真空彈？

俄羅斯在日前進攻烏克蘭所使用的TOS-1A型火箭砲，為蘇聯開發的多管火箭砲，主要用於防守較開放廣闊的戰區，於1988至19898年蘇聯與阿富汗戰爭中首次被使用。TOS-1A火箭砲射擊最遠範圍可達6公里，備有多管的特色也讓TOS-1A一次可以發射24至30發的砲彈，威力十分強大。其所配備的真空彈原理也與一般的炸彈不同，真空彈爆炸後並不會像土製炸彈等噴出碎片或產生高熱，而是釋放大量易燃氣體將目標包圍後引爆。

據英國《BBC》報導，經過火箭砲發射或由空投引爆的真空彈，會以兩波形式爆炸。首先藉由將目標以氣體包圍後再進行點燃，透過空氣中的氧氣與易燃氣體反應完畢後，以形成真空狀態來對敵人造成傷害。若人體遭受真空彈砲擊，瞬間的真空狀態將使內臟破裂；建築物部分因易燃氣體可由縫隙滲入，通常第二次引爆後可以直接將該建物瞬間炸毀。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）轉引CNN記者Frederik Pleitgen推文，指出俄軍駕駛的TOS-1A火箭砲，已從俄羅斯鄰近烏克蘭的別爾哥羅德州（Belgorod）朝烏克蘭方向前進。

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

攻打烏克蘭不手軟 俄祭重型軍火砲襲違反國際法

另外，根據《路透社》（Reuters）圖表專題報導，俄羅斯遭控在對烏克蘭發動的戰爭中，使用了多項如集束炸彈（Cluster Munitions）、短程且專門防止導彈攔截的9K729伊斯坎德爾飛彈（9K720 Iskander）、射程最遠可達2500公里的3M14口徑巡弋飛彈（3M14 Kalibr），以及攻擊範圍可達40公里遠的格勒式火箭（Grad Shelling）等重型軍武，遭聯合國點名已嚴重違反國際法等規範。

其中，如2010年8月1日生效的《集束彈藥公約》（CASM），規定簽訂該公約的國家，在任何情況下均不得使用、轉讓、協助使用、保留開發及生產集束彈，且於公約生效後8年內，必須將境內集束炸彈進行銷毀。只是若締約國僅有10枚以下的集束子彈藥，且擁有可鎖定目標及自毀裝置則不受公約禁止。不過此集束彈公約只對有簽署的國家有約束力，如美國、中國、俄羅斯、印度等7個主要集束炸彈生產國皆未簽署，因此該公約的效力其實有限。

10日聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）及聯合國大會（UNGA）主席沙希德（Abdulla Shahid），針對俄羅斯以真空彈與集束彈等武器，攻擊烏克蘭違反國際法一事，表示各會員國應互相合作讓聯合國更團結，並針對受到衝擊的地區和國家給予協助。古特瑞斯也同時強調：「我們應該要加強國際間的合作，正視如網路攻擊以及加消息等非傳統威脅。」

俄羅斯反控美協助烏克蘭研發生化武器

《莫斯科時報》（The Moscow Times）指出，俄羅斯控訴美國提供資金協助烏克蘭研發生化武器。俄羅斯國防部發言人柯那申科夫（Igor Konashenkov）日前指控：「華府除了策劃要對鳥類、蝙蝠、爬蟲類動物進行病原體分析，也持續對炭疽桿菌及非洲豬瘟病毒（ASFV）展開研究。」此外，他更指出，美國正在資助烏克蘭進行COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒樣本的研究，而他也指稱俄方已經掌握美國軍方生化武器的相關文件。

不過據英國《天空新聞台》（Sky News）報導，美國官方認為俄羅斯的指控只是一場滑稽且荒謬的大外宣。另根據《路透社》報導，美國及烏克蘭皆否認有製造生化武器，美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）公開指出：「俄羅斯的指控不僅荒謬，也很可笑，他們是一群說大話的傢伙，這就是典型的俄羅斯大外宣手段。」另外美國也預測，有跡象顯示俄軍近期可能也在進行生化武器的研發，不久後有可能就會使用。

聯合國安全理事會（UNSC）今（11）日則答應俄羅斯當局的要求，針對其指控烏克蘭研發生物武器召開緊急會議。《以色列時報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此發布影片表示：「在我的土地上，根本就不可能研發任何的化學武器，或製造能夠造成大規模傷害的軍火。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範