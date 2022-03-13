深海的蒙娜麗莎：打撈19世紀「黃金之船」中美洲號，考古學家發現更珍貴的寶藏

文：Yi-ching Kuai

史上被發現最有名的寶藏沉船，是一艘號稱「黃金之船」的「中美洲號」（SS Central America）汽船。時值1857年，「中美洲號」的乘客帶著辛苦賺的錢，打算搭船回紐約，其中有些是在加州掏金熱中致富的礦工，卻不幸在南卡羅來納州的海岸遭遇颶風，「中美洲號」連同大量的黃金貨物，沉入2400公尺深的海底。

1988年到2014年間的多次探險，從海底發現各式金塊、金條和金幣，讓整個世界目眩神迷。但據估計，價值數百萬英鎊的財寶也引發了複雜的法律問題，導致最早找到沉船的寶藏獵人鋃鐺入獄。

如今，英國海洋考古學家西恩・金斯利（Sean Kingsley）博士把注意力集中在尋獲文物的另一個面向：那些不知怎麼地在大西洋海底保存下來的，一系列令人驚嘆的19世紀肖像。

他告訴《觀察家報》：「玻璃相片保留了礦工、商人及其家人的面孔，從海底凝視著活人。」

海中發現最大的早期照片庫

這些肖像既詭異又美麗，照片裡的人皆是船客的親愛之人。「中美洲號」在距南卡羅來納海岸150英里處沉沒，425人喪生，其中包括一名法官和一名喜劇演員。

金斯利說：「世界上有兩艘船，稱號家喻戶曉：鐵達尼號被稱為『夢想之船』；這艘船被稱為『黃金之船』。但對我來說，黃金只會讓人分心，真正的沉船寶藏是玻璃相片。海底還有幾十個，我希望有一天那些也能打撈上來。」

颶風來襲時，船上的人拋棄了行李，救不了自己也救不了寶貝家當。沉船時，船上的行囊也飄落海底，皮革和帆布隨著時間流逝分解，留下金幣和帶有數十張個人照片的銀板照片（daguerreotypes，註1）和玻璃乾板照片（ambrotypes，註2）散落在海床上。

鮑伯・伊凡斯（Bob Evans）從1983年以來一直在研究中美洲號，是最早實地作業的首席科學家和歷史學家。他談到找回照片的興奮：「簡直興奮破表。它們真的帶出了事件人性的一面。我們不知道照片裡的這些人是誰。這些是船沉沒前，在甲板上的人有的最後一件東西——那是多麼驚心動魄的時刻。這些是對他們來說最重要的東西，錢和照片。它們代表朋友或親戚，甚至可能是他們自己。」

他補充說：「當你真的看到這些人長什麼樣子，感覺就好像回到了當時事發現場。你看到的是經歷了那場事件的人——他們也是人，跟我們沒有兩樣，雖然服裝和時尚與現在不同。」

他指著一張年輕女子的照片，她的美貌迷住了找回照片的男人：「她是深海的蒙娜麗莎。這個美麗的18歲——隨便她幾歲——少女，裸露的肩膀裝飾著珠寶和蕾絲。它傳達給人的訊息是金幣沒有辦法傳達的。金幣也有自己的訊息，但更難解、更知性，也許比較不真心。」

這些照片出現在金斯利編輯的最新一期《Wreckwatch》雜誌上。

他說：「這是在海裡發現的最大的早期照片庫——直到現在才發表。一個人可以真正看見深海中的臉孔，這樣的體驗千載難逢。

之所以拖到現在才能公布這些照片，有部分原因是因為圍繞這艘船的複雜法律問題。

礦工衣錦環鄉遇船難

1988年，研究科學家湯米・湯普森（Tommy Thompson）在他策劃的一次探險中，哥倫布－美國探索小組（Columbus-America Discovery Group）發現了沉船，對那裡的海洋生物進行了科學研究，並回收了黃金。

湯普森在監獄裡度過了六年，聲稱不知道那些黃金的下落，激怒了他的前投資者。前投資者為這次探險籌集了數百萬美元，卻沒有看到獲得收益，最終提告。

《衛報》2020年報導，湯普森拒絕與政府合作尋找寶藏，法官認為他藐視法庭，湯普森聲稱自己患有影響短期記憶的罕見綜合症。

2014年，奧德賽海航探險隊（Odyssey Marine Exploration）與最初的投資者簽約，返回沉船地點，收回了照片、珠寶和更多黃金。

在他們的發表於《Wreckwatch》雜誌的研究中，金斯利和伊凡斯寫道，礦工們冒著生命危險前往加州金礦打拼，而返回紐約的航程「應該是他們衣錦環鄉的時刻」。

據稱有153人在這場悲劇中倖存下來。婦女和兒童疏散至救生艇上，一些男子被其他船隻救出。

一位倖存者後來回憶：「很多乘客都是礦工，他們身上有大量黃金，是多年辛勞的成果。但在那刻的焦慮和恐懼中，他們忘了對黃金的熱愛。許多人解開了自己塞滿黃金的腰帶，把辛苦賺來的財寶扔在甲板上。一部分人這麼做是希望可以減輕自己的重量，好在海上漂浮，其他人則是出於絕望，認為黃金在他們即將前往水下葬身處無用武之地。」

新聞來源

註釋

註1：中文常稱「達蓋爾銀版法」，為法國巴黎一家著名歌劇院的首席布景畫家達蓋爾，於1839年發明的利用水銀蒸汽對曝光的銀鹽塗面進行顯影作用的方法。

註2：又稱「火綿膠玻璃濕版」、「安布羅攝影法」，在裁切好玻璃板上，在暗房環境下塗上一層具有感光能力的乳劑。乾燥後放入相機拍攝曝光後，再回到暗房中用黑白沖片使用的沖洗藥水處理後，得到一張負影像的玻璃底片，置於黑底上即產生正片。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航