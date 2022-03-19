台灣第一位女畫家陳進：除了家居美人、時髦女性之外，名勝風景也是她的守備範圍

文：糸爻隹oto

優雅的家居美人、時髦女性，常是我們對陳進（1907-1998）畫作的第一印象，畫家將人世的日常觀察圈入理想世界，謐靜停格為膠彩畫作；然其風景畫卻鮮少留住我們的目光——畫家將酖享生活的視野開展至可遊可居的天地，以海洋為單位探索異地風景，「移動」成為畫作標籤序列的軸線。

戰後回台所作的名勝風景畫，以及1950年後多出現的宗教建築／場所描繪，畫家分出心思將目光從仕紳家屋內設，移至名勝山岳、天候風光、城市風俗，跳脫家人、個別女性與孩童精細麗緻的肖像，以暖柔淺色勾勒小尺寸的信眾群像。

1960年首度赴美的異地觀光經驗，使鮮亮色彩與宏闊取景加入陳進的視覺語彙，筆法漸趨疏放寫意，留下大量的印象式紀錄風景畫，實地寫生之外也取自旅館窗景；直至長途行走不便的晚年，陳進仍著意寫生，多記錄生活周遭風景，以更趨飽和暖調的色彩，大筆觸地捕捉與家人共遊的美好回憶。

陳進的風景畫為時代性的生活腳步留下個人印記鮮明的註解，卻常被她著名的美人畫、花卉植物畫光輝所掩映。讓我們由她的「所見」——台灣風景、赴美異地觀光，以及晚年與家人共遊經驗的畫作，來認識畫家旅行的腳步，瀏覽令她目光停留的美好景色！

畫業生涯

1927年，以學期作品〈姿〉、〈けし〉（罌粟花）、〈朝〉，入選第一屆台灣美術展覽會（簡稱「台展」）東洋畫部的陳進，和林玉山（1907-2004）、郭雪湖（1908-2012）一齊成為人人知曉的「台展三少年」。

出生於新竹香山仕紳家庭的她，是留日學畫的台籍女子第一人，1922年考入「台灣公立台北女子高等普通學校」（今中山女中），受日本畫家鄉原古統（1887-1965）的水彩課啟蒙外，鄉原亦向其父親陳雲如建議送陳進赴日接受完整的繪畫訓練。

於東京女子美術學校就讀期間，陳進受到人體素描、圖案、風景畫、書法、世界美術史等訓練，還遇見對她畫業影響深遠的兩位老師：日本岡倉天心一派、寫生風景畫多引西方技法的結城素明（1875-1957）、以裝飾性紋樣精心布置畫面著名的遠藤教三（1923-1996），陳進對於服飾與家具的精細描繪即是延續遠藤理念。

從此，我們對陳進細緻筆觸下的美人畫不再陌生，她們或是讀書、妝扮、編織、與花相伴的女子，或是外出逛街、郊遊騎車，典雅又活潑的摩登女性。

陳進總是欣賞家居生活的可愛片刻，酖享的目光引領她柔美祥和的畫中氛圍，哪怕是二戰末期的緊張氣氛籠罩東亞，1944年《靜思》【圖1】中的女子仍在其別為一格的空間中放任思緒流轉瀰漫，不被戰火煙硝打破擊散，半身像將女子拉近畫框，她就好似坐在與觀者同一水平的位置，卻不被打擾。

Photo Credit: 畫家自藏 【圖1】《靜思》

台灣所見

陳進早期的台灣風景寫生，包括《阿里山》【圖2】、《日月潭》【圖3】。後者可以見到其戰後從日本回到台灣，將膠彩施於紙上的嘗試。兩者對於山光水色的把捉亦可對照《富士山》【圖4】的主山聳立。雖長期旅居日本，陳進流傳在外的作品卻少見日本風景，富士山便是其中多次出現的主題。

Photo Credit: 畫家自藏、畫家自藏、陳哲宏收藏 左至右：【圖2】《阿里山》、【圖3】《日月潭》、【圖4】《富士山》

《靜思》中的思緒很長，在印象式的筆觸中藏的深遠，此一手法不僅用在人物畫，陳進的風景畫亦保有細思綿延繚繞的空間。例如1956年《圓山所見》【圖5】，經過畫家編排，將室內的酖享時光化為以城市為範圍的思想空間。

Photo Credit: 陳哲宏收藏 【圖5】《圓山所見》

城市裡新舊建築錯雜，冷色與暖調交錯共構，給予城市夢境氛圍的金雲雖僅僅一抹，卻可聯想日本桃山時代的城市畫中，淹過屋腳、使屋舍彷若坐處幻境的金雲表現。然而，核心段帶染上鏽色的金雲，與來自工業社會的黑雲黏和在一起，隱隱傳遞逼仄的、即將被包夾的危機。

建築群在畫面中段的金／烏雲下顯露倒影，冷色調的顛倒世界中排除的暖調、舊式的建物，正頂著熱帶藍天氣象。此處天與水的性質共存，是「經過濾後的倒影水面」，也是「地下世間的天空」，水紋／天際呈波浪狀，與近景的綠水接壤，波動極小的界面拉推張力正暗伏進行，動靜小至肉眼難察而似於靜態。

綠水域中央的白石作為此岸立足地一處無人，對映彼岸建築群中亦是無人風景。即使「人」在此並不在場／不可見，人為的建物和生產痕跡仍存留、持續運轉，成為人的間接存在明證。無人風景更顯露人的存在。

無論上方之人間世或顛倒之世界，都受綠水域此端的觀看，成為彼岸風景。畫中幻想空間的展開，一是全幅的非寫實布局，二是直指現代城市的虛／空相——此岸的觀點，似乎示明觀看者正撤離人世幻境，以更高境界者的眼光來看人間世，並選擇保持距離。這樣迷人且引人留目的非寫實構作，在陳進風景畫中是少見的面貌。

陳進的台灣寫生作品中，一部分以「所見」來命名，包括《指南宮所見》（1952）、《圓山所見》（1956）、《太魯閣所見》（1969）、《天祥所見》（1976）等，多可見畫家簽名，隨側亦簽上畫題。《圓山所見》則僅有簽名與印鑑，或許是畫家對於這一「所見」風景的特例，留下的小小線索。

對於佛教題材的親近，或許可在1945年描繪雙親的《福祿壽》中覓見線索，畫中左側長方高桌上與白瓷花瓶並置的站立小尊佛像。而以宗教場所命名的畫作中，《仙公廟》【圖6】尤為特殊，取景構思在陳進作品中亦屬罕見。