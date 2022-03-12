阿根廷眾議院通過IMF債務協議：為何延後4年再還錢，卻引發大規模抗議？

阿根廷眾議院週五（11日）通過了與國際貨幣基金組織（IMF）的債務協議，阿根廷政府積欠450億美元的外債將獲得額外4年的寬限期。

不過這項協議並不受到當地民眾的歡迎，首都布宜諾斯艾利斯爆發大規模的示威抗議，抗議者在國外大廈外焚燒輪胎、 阿根廷副總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）的辦公室窗戶也被石塊砸碎。

經過長達約13小時的辯論和投票，阿根廷國會眾議院在11日凌晨以202票贊成、37票反對和13票棄權的結果，通過了與IMF就償還450億美元債務的協議。此協議還需通過參議院與IMF理事會的批准，通過後將減輕今明兩年阿根廷即將到期的債務壓力。

2018年，阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）任內，IMF向 阿根廷提供570億美元的貸款， 阿根廷已收到其中450億美元。不過馬克里的繼任者、現任總統費南德茲（Alberto Fernández）拒絕接受剩下的貸款，希望能針對還款重新談判。

按照原計劃，阿根廷今年需要向國際貨幣基金組織償還約180億美元的借款，不過該國正面臨不斷上升的通貨膨脹（阿根廷去年的通貨膨脹率高達50%）和貧困率，無法償還債務。

根據今日通過的新協議，阿根廷得以延遲到2026年再開始償還債務，但應在2034年之前還完。親政府的眾議員German Martinez表示，這項協議將使阿根廷能在4年半內 以更好的狀態開始償還債務， 「讓我們有時間鞏固、並推進經濟 復甦」。

不過這項新協議引發左派與右派自由主義人士強烈反對。在國會進行馬拉松辯論時，國 會外集結抗議民眾，有人焚燒IMF的標誌，並向大樓扔石頭。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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一名警察被 汽油彈 擊中，一些窗戶被石頭擊中，包括參議院主席和副總統 克里斯蒂娜的辦公室。

借錢要還，當地人為什麼抗議？

為換取IMF 4年半的還款寬限，阿根廷政府同意在未來3年內 逐步減少預算赤字並遏制央行印鈔， 政府支出減少將影響社會福利，恐造成公立學校、公立醫院補助削減、公職人員擴減，另外阿根廷政府也計劃將減少能源補貼至GDP的0.6%，但在俄羅斯與烏克蘭戰爭後引發的全球燃料價格飆升，分析師警告這樣的做法是不切實際的。

而對當地民眾最直接的衝擊就是政府控制披索兌美元的匯率，刻意讓美金匯率持續在高點。而阿根廷政府為了實施貨幣管制，進出口貿易、股市、信用卡、觀光都有不同的匯率，政府對美元的控管讓當地民眾很難直接從官方管道取得，只能尋求黑市。而官方匯率（1美金可換110披索）與黑市匯率（1美金可換201披索）有驚人的差別。

當地民眾告訴《關鍵評論網》，「政府不要任何人去買進口的東西、出國旅遊，或者存美金」，阿根廷經歷近年的貨幣混亂，因為貨幣一直貶值，沒人想持有該國貨幣披索，拿到薪水後寧可趕緊把披索換成美金，藏在家裡。

當地民眾認為，政府實施貨幣管制會讓民眾不想存錢，所以人們拿到錢就會花掉，因為看不到未來，「他們的目的是讓每個人都窮」。

也有抗議者認為，IMF借給前政府的錢是「一場詐騙」，民眾懷疑這些錢是給前政府拿去選舉用的（雖然後來他們輸了選舉），並沒有用在民生上。阿根廷前總統馬克里曾承認，與IMF借的鉅款能讓阿根廷政府不至違約，或能有助他續任總統。

今日國會通過的新協議經IMF理事會批准後，阿根廷將獲得另外98億美元的借款，其餘的借款將經IMF 季度調整發放。 阿根廷政府在2020年第9度外債違約後，已被切斷大部分外部融資。

左派工人黨（ Workers' Party ）眾議員 Romina Del Pla痛批與IMF達成的協議 「這是一項殖民協議，只會帶來更多危機、更多調整、更多貧困。」「這 將預示著未來的人民叛亂。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，民眾抗議政府與IMF達成的協議。

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核稿編輯：楊士範