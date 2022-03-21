【專訪】嚴曉翠：所有能吸收新知的管道，對我而言皆如閱讀

文：愛麗絲

「我好喜歡蘇打綠，可是老記不住所有團員的名字，」嚴曉翠略顯懊惱，說自己似乎有人名記憶障礙，超過五個字的就背不住，歷史課本、小說故事的繁複人名與場景，對嚴曉翠而言如天書，避之唯恐不及。

但這不阻攔她鍾愛閱讀。

嚴曉翠從小特別迷戀有注音符號的讀物，「小時候爸爸如果外出問我要什麼禮物，我都會說我要故事書，有注音符號的那種。」三十七個注音符號，足以搭建文字、交織故事，嚴曉翠也跟著注音符號，一路從字典、辭典、成語典，讀到《古文觀止》。

「那時候看到作文題目，我心想：『贏定了！』」嚴曉翠笑談考大學那年，作文題目〈泰山不讓土壤，河海不擇細流〉出自〈諫逐客書〉，而她早對整本《古文觀止》滾瓜爛熟，十足有把握地在首段破題、寫明出處，果然讓她拿了全校最高分，「而且那是第一年考多選題，我還全對喔！」嚴曉翠笑咪咪地說，這全因自己有意無意地培養系統化閱讀的習慣，「字典就是很系統化的知識，我讀國文也不只讀課本，《古文觀止》這些一脈相承的延伸讀本都是很重要的啊。」

嚴曉翠習慣、偏愛這些系統化的知識，她也樂於將知識系統化，收藏進腦袋裡。

閱讀無關乎型態，載具間無需取捨

「我不太收藏東西，名牌包包、衣服，也不大需要，花最多錢的收藏肯定是書了。」嚴曉翠的閱讀不受限於型態，儘管日程表總滿得幾無喘息空間，她仍能利用零碎片刻，隨時隨地閱讀。

「任何型態的閱讀都是閱讀，載具間也不必做取捨，只要契合當下使用情境，都是好的閱讀載具啊！」嚴曉翠讀紙本書，同一本書甚至買上幾本，擺放公司、家中不同位置，方便自己每回心血來潮就能信手拈來閱讀。她也用手機、mooInk閱讀器讀電子書，善用交通時間吸收資訊。

每日返家，嚴曉翠必定打開電視，這也成了她蒐集工作資訊的重要管道之一，「有時我們和客戶討論，想找什麼型態的電視節目合作，我便能很快從腦袋整理出合適的推薦選項。」嚴曉翠笑稱電視遙控器是家中故障率最高的物品，因她習慣在各台間轉換，熟悉各時段節目類型。聽廣播，嚴曉翠則採另一套作法，「聽廣播是『定頻研究法』，一週固定聽一個頻道，時間久了便能對各電台節目瞭若指掌。」

所有能吸收新知的管道，對嚴曉翠而言皆如閱讀，多元、新鮮的閱讀型態，一如她投身多年的公關產業，讓嚴曉翠持續接觸全新領域、產業知識，而她對新鮮事物的興趣與好奇，從未因時光或年歲減少半分。

她看劇，碰上如《步步驚心》等歷史宮鬥，總一邊查找相關資料、反覆對照；她走訪廟宇，從建築工法到風土民情，同一間廟即使欣賞百次也不厭倦，「每次去只專注研究一個項目，就看不完了呢！」台灣廟宇在嚴曉翠眼裡如博物館，她更收藏不少相關書籍，彩繪、剪黏、燒釉等繁複技藝她如數家珍，隨口談及三峽清水祖師廟，更不忘李梅樹與其他工匠的差異——「只有李梅樹的作品，是全以台灣元素為主角的。」

緊湊的工作日程，或許曾讓嚴曉翠大嘆想出個門都難，但她毫不設限地廣泛閱讀，卻讓自己永遠能偷空歇息，擁抱未知。

「我也很喜歡BBC Earth、Discovery講述建築、科學知識的紀錄片，尤其現在有空拍機，能拍到從前肉眼看不到的壯觀畫面，」嚴曉翠曾在節目裡眼見古代建築經曆法、數學等神秘精巧的計算，年復一年、同一個日子，太陽將不偏不倚落在尖頂之上，「每次看到這種令人驚奇的光景，我都覺得肯定是有外星人的吧，到底怎麼辦到的？」嚴曉翠笑道。

世界之大，永遠有未解之謎，而我們總有因時空限制無法抵達的未竟之地，但閱讀是入口，彷彿《怪獸電力公司》裡的傳送門，是平凡日常與驚奇想像的連結，如此迷人，讓我們樂此不疲。

只要記住那份感動，就夠了

「但我實在沒辦法讀《紅樓夢》，」鍾愛閱讀，但嚴曉翠笑稱紅樓夢的大觀園讓她如身陷迷宮，尚未記牢十二金釵，轉眼就見那樓起樓塌。小說故事裡的繁複人名、場景，令她吃盡苦頭，習慣敬而遠之。一次翻閱村上春樹的小說，發現自己實在讀不懂，「一開始不好意思告訴別人，覺得是自己資質駑鈍吧。」這是許多人的慣性反應，然而，一旦替自己貼上標籤，反倒畫地自限。

後來，嚴曉翠忍不住向出版從業友人透露讀不懂村上春樹的沮喪，未料對方竟和她有相同體驗。

「我才知道不用怕丟臉呀，也不必幫自己貼標籤，覺得哪些書我一定讀不懂。」偶然間，嚴曉翠從雜誌讀到村上春樹的散文，發現相異於小說，散文顯得清晰易讀。

「讀村上春樹的散文、行旅書寫，我能很舒服地catch到那些文字，譬如《如果我們的語言是威士忌》裡，文字既輕鬆又立體，」嚴曉翠對威士忌既熟悉又陌生，雖曾服務過相關產業客戶，卻始終有著不好入喉的印象。直至一次有幸品嚐書裏所寫的泥煤味威士忌，打破她過去的認知，更讓嚴曉翠籌劃起艾雷島之旅，「沒有疫情的話，我原本2020年要去蘇格蘭旅行的啊！」現實無疑令人扼腕，幸好還有閱讀讓我們遙望遠方，當我們撕下標籤，拋開自我設限，文字能帶我們走得遠比想像中更遠。

談及文學、藝術，或許不免隱約設下文化門檻，總覺得要擁有氣質涵養、學識淵博，才夠資格欣賞。事實上，與閱讀相同，文學、藝術不該流於曲高和寡，而是更貼近日常。

「第一個告訴我這件事的人，是林懷民老師，」多年前因友人在雲門舞集工作，嚴曉翠曾幾次受邀欣賞演出，卻因看不懂部分舞碼，她婉拒了一回邀約。「當時林懷民老師很認真地要朋友來問我，究竟是哪些舞碼讓我困惑？」林懷民告訴嚴曉翠友人，「如果『文學與藝術應當要能感動販夫走卒』是我們的理想，就該盡力讓所有人都能感動，看不懂舞碼不是觀眾的問題，這是編舞者必須檢討、改進的。」嚴曉翠為之動容，儘管她從不把自己當文化人，卻屢屢被撼動著。