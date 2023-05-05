2023/05/05,
司法

imB借貸平台涉吸金25億全台數千人受害，8嫌被逮後負責人曾姓父子羈押禁見

imB借貸平台涉吸金25億全台數千人受害，8嫌被逮後負責人曾姓父子羈押禁見
photo credit:中央社

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經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。

「不動產借貸媒合平台im.B」涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金，全台至少有數千人受害。台北地檢署指揮刑事局拘提平台負責人曾國緯等8嫌到案，訊後聲押。台北地方法院昨（4）日晚間裁定曾國緯及曾父羈押禁見。其中曾國緯父親、同時也是im.B大股東的臺灣金隆科技股份有限公司董事長曾明祥。

imB屬於P2P平台，由台灣金隆公司成立，官網標榜合法，媒合欠債方和原始債權人後，再把債權轉讓給投資者，主打高利息。然而平台從2021年初開始違約拒還本金，於今年4月20日停止利息支付。據了解，受者者遍及全台，人數有數千人，損失金額高達25億元，目前台北、新竹、桃園等地都已成立地方自救會。

根據受害者陳述，在台中場協商會當中，曾國緯一開始道歉坦承捏照不實虛假債權騙取投資人資金用於填補財務缺口，有高達九成以上債權都是假的，目前無力償還利息及本金。曾國緯聲稱會用10年償還，然而協商過程中，卻發現曾國緯想以本票做擔保，身上卻連一張可以證明身分的證件都沒有，後來人就消聲匿跡了。

台北地檢署查扣現金300萬和奢侈品，拘提8人到案

台北地檢署昨日晚間發布新聞表示，北檢於今年4月間，受理被害人提告台灣金隆科技股份有限公司涉嫌以網路借貸媒合平台，誘使不特定民眾認購虛假債權的吸金、詐騙案，檢察官蔡沛珊即指揮內政部警政署刑事警察局第七大隊組成專案小組，積極調查相關事證。

5月3日，北檢指揮指揮刑事警察局第七大隊第二隊、台北市政府警察局士林分局、文山二分局、大安分局、新北市政府警察局永和分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊、八德分局、宜蘭縣政府警察局羅東分局執行搜索12處，查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包、名酒及相關證物，聲請法院裁定准許扣押被告等人及第三人不動產共23筆及相關銀行帳戶，並拘提被告8人到案。

案件移送後，檢察官認為曾國緯等8嫌涉犯《刑法》詐欺罪、《銀行法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地方法院審理後，認為曾國緯及曾父涉犯重罪，嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，裁定羈押禁見；諭令洪姓被告40萬元交保，並限制住居、出境、出海；其餘被告將於今天繼續開庭。

imB平台2015年開始上線經營，由曾國緯與張姓女友共同成立，曾父掛名公司負責人，夥同顏姓女協理、黃姓發言人、洪姓營運處長、詹姓業務主管、潘姓財務經營運作。曾國緯透過說明會及親友互相介紹方式，藉由媒合不動產借貸進行債權認購吸收資金，並招攬下線吸收資金，再由平台每月支付投資人利息，但從2022年起未依約支付利息及償還本金，使得投資人血本無歸。

據了解，主嫌曾國緯因詐欺、重利和妨害自由等案遭通緝，且為四海幫海鐵堂成員；張女則另為川晟投資公司負責人，主要處理此平台吸金金流部分。

經初步清查，截至4月底止，已有39名被害人向警方報案，吸收資金達1億5000萬餘元，其中單一被害最高金額為3300萬元。不過，此案外傳受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，金額恐超過此數字。

金管會銀行局長莊琇媛昨天說明，im.B借貸平台有與5間銀行有合作投資人開戶，她強調im.B在這5家銀行的餘額只剩下數萬元，部分相關帳戶已被列為警示戶，金管會將要求銀行錢討開戶時在認識客戶（KYC）部分的疏漏，而這5間銀行分別為中信、國泰世華、玉山、永豐及新光銀行。

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核稿編輯：翁世航


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