【東南亞週報】新加坡人到烏克蘭參戰屬違法、峇里島開放多國旅客免隔離入境、柬國接見日本特使

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第161期，為讀者挑選2022年3月5日至3月11日期間，有關菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

菲律賓｜保護兒少權益 菲將同意性關係年齡調高至16歲

菲律賓總統府本週宣布新法（Republic Act 116481）生效，將「同意發生性關係」的最低年齡，從12歲 調高為16歲 ，替兒少權益保障踏出一大步。

菲國在3月7日宣布新法生效，將同意發生性行為的最低年齡從原先的12歲調高為16歲，成年人若與16歲以下未成年人發生性行為，即觸犯法定的強暴罪，最高處 40年 有期徒刑。若 13-16歲的青少年 發生性行為是雙方合意，且雙方年齡差距不超過3歲，同時沒有任何性虐待或性剝削情形，則不在此限。除此之外，新法亦規範教育單位加強教職員通報與處理性犯罪的訓練，以及兒童權益保障的基礎教育。

在新法生效之前，菲國「同意發生性關係」的年齡是亞洲最低，也為世界最低的國家之列。根據聯合國兒童權利委員會定義， 13歲以下 為極低。聯合國兒童基金會（UNICEF）和菲律賓非政府組織婦女資源中心（Center for Women’s Resources）2015年的研究指出，在菲國每10名性侵受害者中，有7名是兒童。新法生效後，聯合國兒童基金會譽為是菲國保護兒童免於遭到性暴力、虐待與剝削的 重要里程碑 。

除此之外，菲國於今年1月修法，將法定結婚年齡調高 至18歲 ，以期能改善國內童婚問題；根據統計，菲國每6個女性中，有1名在18歲以前進入婚姻。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 本圖為示意圖，非新聞事件人物

新加坡｜星國內政部：新加坡人到烏克蘭參戰屬違法

烏克蘭駐新加坡大使館日前接獲民眾來電，稱有意加入烏克蘭國際軍團，對抗俄羅斯入侵，新加坡內政部3月10日表示，任何人在新加坡發動、企圖發動或教唆發動戰爭，對抗任何不是與星國交戰的政權，都屬犯法。

星國內政部表示，本地人到國外參戰屬違法行為，尤其是新加坡公民，他們若在國外犯下這些行為，法律上將被視為如同在國內犯法，因此同樣須為罪行負責。至於在新加坡居住的外國人，則會受到包括終止工作准證等嚴厲處置。

內政部也補充，新加坡已就俄羅斯入侵烏克蘭一事表明立場。星國強烈譴責入侵行為，並已呼籲俄羅斯停止敵對行動，尊重烏克蘭的主權、獨立和領土完整。

該部門呼籲公眾透過合法渠道幫助烏克蘭人，例如捐款給新加坡紅十字會等合法組織，為烏克蘭受影響社群提供人道援助。

（新加坡武裝部隊軍官學員授證）

馬來西亞｜大馬4月起重開邊境 完整接種者無需隔離

馬來西亞首相依斯邁（Ismail Sabri）3月8日宣布，大馬自4月1日起重開邊境，已完整接種疫苗者，在入境後無需強制隔離。依斯邁在國防部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）、財政部長東姑賽夫魯丁（Tengku Zafrul Aziz）及衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）的陪同下宣布此消息，並強調政府雖將開放邊境，但仍維持入境前2天進行PCR核酸採檢的規定。

依斯邁指出，衛生部在此之前曾已建議，一旦大馬超過70%成人接種疫苗追加劑，且半數兒童已完整接種，便可開放國家邊界。事實上，國家復甦理事會主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）2月8日就已同意此提案，並建議最早於3月1日全面開放邊境，且取消強制隔離之規定。

大馬也將在4月1日開始過渡至地方性流行病（endemic）階段。依斯邁表示，此過渡階段之用意為一個退場策略，讓大馬在對抗新冠疫情近兩年後，回歸正常生活。在真正達到地方性流行病階段之前，這是一個暫時的階段。在此階段下，店家營業時間將不再受到防疫限制，但強制戴口罩之規定依然有效。

在開放邊境前，欲入境大馬之外籍人士必須申請MyTravelPass，而此程序自4月1日起將被廢除。但是，外籍人士需要下載MySejahtera手機應用程式，填妥資料後，才得入境大馬。

Photo Credit：Reuters/達志影像

印尼｜峇里島開放23國旅客免隔離入境

印尼政府近日宣布， 3月7日 起來自23國、已完整接種疫苗的旅客，可免隔離入境度假勝地峇里島。

印尼宣布自3月1日起開始放寬旅客入境防疫規定，已接種兩劑疫苗者入境隔離期從5天縮短為3天。而峇里島自2月4日起已開放完整接種疫苗的國際旅客入境觀光，但仍須進行隔離。峇里省長瓦揚（Wayan Koster）4日宣布，政府拍板自3月7日起，已完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客， 可免除隔離入境峇里島 ，期待能復甦峇里島的觀光產業經濟。但目前僅開放23國的旅客，且旅客須購買相關健康保險。

23國名單 包含：澳洲、紐西蘭、日本、韓國、美國、加拿大、英國、德國、荷蘭、法國、義大利、土耳其、卡達及阿聯，還有東南亞地區的馬來西亞、泰國、新加坡、汶萊、緬甸、越南、寮國、柬埔寨與菲律賓；台灣尚未在開放名單之列。

目前印尼完整接種疫苗比例約54%，為提高第三劑接種比例，目前政府宣布將接種間隔從6個月縮短為3個月；峇里島目標在近期將第三劑施打比例提高到30%，以迎接接下來的觀光人潮。截至目前，印尼新冠肺炎確診病例數572萬例，其中15萬人死亡，近七天新增病例平均值約3萬例。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為在峇里島的外國旅客們，在沙灘上漫步。照片攝於2021年9月。

緬甸｜軍政府撤銷反對派緬甸「全國團結政府」成員公民權

緬甸軍政府3月5日在《緬甸環球新光報》上發布通告表示，軍事執政當局已撤銷反對派緬甸「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）多名成員的公民權，其中包括全國團結政府發言人沙瑟（Sasa）、外交部長欣瑪昂（Zin Mar Aung）、內政部長倫哥臘（Lwin Ko Latt），以及人權部翁苗敏（Aung Myo Min）。