2023/05/04,
政治

行政院通過13億打詐綱領1.5版，目標攔阻率、詐騙集團查獲率提升5%

行政院通過13億打詐綱領1.5版，目標攔阻率、詐騙集團查獲率提升5%
Photo credit:行政院提供

我們想讓你知道的是

目前刑事局已與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道、加速冒名投資廣告下架。

行政院會今（4）日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，將透過「1合、2清、3減、4面加5不」打擊詐欺犯罪。由內政部擔任打詐中心，四大面向包括識詐、堵詐、阻詐與懲詐，並設定KPI目標。羅秉成指出，新世代打詐行動綱領1.5版策略是「1合、2清、3減、4面加5不」。

「1合」指結合各部會、私部門、社團等組成打詐國家隊；「2清」指從法律面和技術面齊發，採取上游清源、下游清淤，減少受害者，掃除詐騙集團。「3減」，將透過投資廣告實名制、詐騙廣告下架機制、阻攔惡意簡訊、攔阻境外假門號、電信隱碼技術、境外來電語音警示、官方簡訊專用代表號、遊戲點數防詐鎖卡和增訂人頭帳戶罪等修法，減少通信流、人流和金流。「4面」則是包括識詐、堵詐、阻詐和懲詐，同時也要宣導民眾「5不」，不接、不聽、不看、不傳、不信。

詐騙
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金融機構臨櫃關懷客戶攔阻詐騙

金管會表示，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，2022年已攔阻7979件，攔阻金額達42.41億元；2022年8月導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，成功攔阻135件，金額1.4億元。

另外強化申請約定轉帳防詐措施；納管虛擬資產交易平台業者；就源處理網路假投資廣告；遊戲點數防詐鎖卡及內控機制；第三方支付業者建立客戶審查機制；金融機構辦理全台走透透宣導。

增加打詐人力，目標提高攔阻率5%

內政部強調，這次推動的重點項目，在「識詐」面向將由中央各部會結合各縣市「打詐地方隊」，實施百工百業的宣導措施，並將反詐騙觀念納入法治教育課程，建立防詐知能；在「堵詐」面向，將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門公益、發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術

在「阻詐」面向，將督導金融機構辦理客戶申請約定轉帳時加強防詐警語措施，及漸進式納管虛擬通貨交易平台業者，並建立遊戲點數防詐鎖卡平台及相關防詐驗證機制；在「懲詐」面向，將建立檢警調等公務機關與私部門的協力合作，及落實罪贓返還、被害人保護及加強國際司法互助，強化檢警偵查打擊，以積極剷除詐騙集團。

在識詐方面預計每年宣導觸及3000萬人次，防詐簡訊達1億4000萬則，攔阻率提高到5％；堵詐每年攔阻詐騙簡訊3000萬則，人頭門號停話5000門，並開發數位防詐工具2種，網購防詐警示及隱碼與3大公會合作；阻詐方面，將所有本國銀行共通性異常交易態樣納入內部預警指標，並完成申請約定轉帳加強防詐措施；懲詐則是將每年電信詐騙案線查獲集團數提高5％。

警政署打詐中心目前有15人專責人力，165反詐騙專線則有61人，未來還要增加20位調閱金融小組，總計有100人左右。另外在刑事局局本部、中打、南打中心設立專屬打詐人力。

和Meta、LINE設立通道下架涉詐帳號

NCC則在「堵詐」面向，將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門公益、發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術。

內政部長林右昌日前拜訪源頭端的 Meta及Google、通路端的 LINE、電商物流的momo，就是希望能點線面阻絕詐騙。目前刑事局已與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道、加速冒名投資廣告下架。

林右昌表示，和臉書母公司Meta維持良好溝通，只要刑事局通報的案件通常都可在24小時內下架，和Google溝通也有很好進展，政府主動將已經掌握的名人詐騙案件匯整後提供Google做源頭阻絕，未來刑事局也會針對新的詐騙態樣與Google保持橫向聯繫，讓平台業者能即時掌握做出反應。

羅秉成指出，臉書對於165通報的詐騙廣告移除率可達100%，政府也推動投資廣告實名制，針對數量最多的網路投資廣告，希望從前端就達到篩選效果。

強化犯罪處罰、加重刑責

法務部表示，身為「打詐國家隊」之一員，負責懲詐偵查打擊面向，鑒於詐欺犯罪逐年成長，且質變為暴力性、組織性犯罪，為能有效打擊詐欺犯罪，除於法制面主動提出包括刑法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等修法，強化規範密度，增加執法利器，擴大處罰、加重刑責，以達到遏止詐欺犯罪之目標外，另於查緝面積極督導台高檢署帶領全國檢警調機關，統合偵辦量能，朝「檢肅暴力幫派、嚴懲詐欺集團、截斷不法金流」三大重點方向貫徹執行，強力抑制詐欺集團氣焰。

根據行政院資料，新世代打詐行動綱領1.0版階段，2022年公私協力已攔阻7979件，金額為新台幣42億元；對於疑涉詐欺的境外金融帳戶預警，2022年也攔阻135件，金額達1.4億元。另外2021年至2022年，透過阻斷詐騙門號手段，電話詐騙案件數因此減少逾3成；去年8月推出攔阻簡訊關鍵字後，截至去年12月底，簡訊詐欺案件數也減少將近9成。

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核稿編輯：翁世航


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