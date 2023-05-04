行政院通過13億打詐綱領1.5版，目標攔阻率、詐騙集團查獲率提升5%
我們想讓你知道的是
目前刑事局已與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道、加速冒名投資廣告下架。
行政院會今（4）日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，將透過「1合、2清、3減、4面加5不」打擊詐欺犯罪。由內政部擔任打詐中心，四大面向包括識詐、堵詐、阻詐與懲詐，並設定KPI目標。羅秉成指出，新世代打詐行動綱領1.5版策略是「1合、2清、3減、4面加5不」。
「1合」指結合各部會、私部門、社團等組成打詐國家隊；「2清」指從法律面和技術面齊發，採取上游清源、下游清淤，減少受害者，掃除詐騙集團。「3減」，將透過投資廣告實名制、詐騙廣告下架機制、阻攔惡意簡訊、攔阻境外假門號、電信隱碼技術、境外來電語音警示、官方簡訊專用代表號、遊戲點數防詐鎖卡和增訂人頭帳戶罪等修法，減少通信流、人流和金流。「4面」則是包括識詐、堵詐、阻詐和懲詐，同時也要宣導民眾「5不」，不接、不聽、不看、不傳、不信。
金融機構臨櫃關懷客戶攔阻詐騙
金管會表示，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，2022年已攔阻7979件，攔阻金額達42.41億元；2022年8月導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，成功攔阻135件，金額1.4億元。
另外強化申請約定轉帳防詐措施；納管虛擬資產交易平台業者；就源處理網路假投資廣告；遊戲點數防詐鎖卡及內控機制；第三方支付業者建立客戶審查機制；金融機構辦理全台走透透宣導。
增加打詐人力，目標提高攔阻率5%
內政部強調，這次推動的重點項目，在「識詐」面向將由中央各部會結合各縣市「打詐地方隊」，實施百工百業的宣導措施，並將反詐騙觀念納入法治教育課程，建立防詐知能；在「堵詐」面向，將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門公益、發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術
在「阻詐」面向，將督導金融機構辦理客戶申請約定轉帳時加強防詐警語措施，及漸進式納管虛擬通貨交易平台業者，並建立遊戲點數防詐鎖卡平台及相關防詐驗證機制；在「懲詐」面向，將建立檢警調等公務機關與私部門的協力合作，及落實罪贓返還、被害人保護及加強國際司法互助，強化檢警偵查打擊，以積極剷除詐騙集團。
在識詐方面預計每年宣導觸及3000萬人次，防詐簡訊達1億4000萬則，攔阻率提高到5％；堵詐每年攔阻詐騙簡訊3000萬則，人頭門號停話5000門，並開發數位防詐工具2種，網購防詐警示及隱碼與3大公會合作；阻詐方面，將所有本國銀行共通性異常交易態樣納入內部預警指標，並完成申請約定轉帳加強防詐措施；懲詐則是將每年電信詐騙案線查獲集團數提高5％。
警政署打詐中心目前有15人專責人力，165反詐騙專線則有61人，未來還要增加20位調閱金融小組，總計有100人左右。另外在刑事局局本部、中打、南打中心設立專屬打詐人力。
和Meta、LINE設立通道下架涉詐帳號
NCC則在「堵詐」面向，將加強檢核電信業者防杜境外竄改來電，並建立公益簡訊專用代表門號供政府部門公益、發送宣導簡訊，以及研發數位防詐工具及輔導電商業者推動物流隱碼技術。
內政部長林右昌日前拜訪源頭端的 Meta及Google、通路端的 LINE、電商物流的momo，就是希望能點線面阻絕詐騙。目前刑事局已與Meta建立「綠色通道」下架涉詐廣告，與LINE公司研議建置「紅色通道」下架涉詐帳號，也與Google建立打詐聯繫管道、加速冒名投資廣告下架。
林右昌表示，和臉書母公司Meta維持良好溝通，只要刑事局通報的案件通常都可在24小時內下架，和Google溝通也有很好進展，政府主動將已經掌握的名人詐騙案件匯整後提供Google做源頭阻絕，未來刑事局也會針對新的詐騙態樣與Google保持橫向聯繫，讓平台業者能即時掌握做出反應。
羅秉成指出，臉書對於165通報的詐騙廣告移除率可達100%，政府也推動投資廣告實名制，針對數量最多的網路投資廣告，希望從前端就達到篩選效果。
強化犯罪處罰、加重刑責
法務部表示，身為「打詐國家隊」之一員，負責懲詐偵查打擊面向，鑒於詐欺犯罪逐年成長，且質變為暴力性、組織性犯罪，為能有效打擊詐欺犯罪，除於法制面主動提出包括刑法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等修法，強化規範密度，增加執法利器，擴大處罰、加重刑責，以達到遏止詐欺犯罪之目標外，另於查緝面積極督導台高檢署帶領全國檢警調機關，統合偵辦量能，朝「檢肅暴力幫派、嚴懲詐欺集團、截斷不法金流」三大重點方向貫徹執行，強力抑制詐欺集團氣焰。
根據行政院資料，新世代打詐行動綱領1.0版階段，2022年公私協力已攔阻7979件，金額為新台幣42億元；對於疑涉詐欺的境外金融帳戶預警，2022年也攔阻135件，金額達1.4億元。另外2021年至2022年，透過阻斷詐騙門號手段，電話詐騙案件數因此減少逾3成；去年8月推出攔阻簡訊關鍵字後，截至去年12月底，簡訊詐欺案件數也減少將近9成。
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核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。