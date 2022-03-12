呼籲「別將歧視寫進法律」：德州州長下令調查跨性別兒童家庭，遭Apple、臉書等60間企業公開譴責

美國德州最近不平靜，該州一系列與性別相關的政策正受到外界質疑。

週五（11日），包括Apple、Google、IBM、臉書母公司Meta在內等60家企業發表一封聯合公開信，呼籲德州州長艾波特（Greg Abbott）停止對跨性別兒童家庭的調查，稱該政策給其員工家庭帶來恐懼。Apple執行長Tim Cook也在其推特上傳達對這項法律的擔憂。

同日，德州最高法院通過一項裁決，提供墮胎手術的診所確定敗訴，任何公民得以起訴幫助懷孕6週的孕婦墮胎的醫療人員，強化了全美最嚴格的反墮胎法案。

這一切是怎麼開始的？

德州州長艾波特在今年2月22日發布一項命令，要求調查兒童性別轉換手術程序，包括調查涉嫌違法的父母和醫療機構，他稱這樣的手術是「虐待兒童」。

「德州家庭法很清楚，對兒童或兒童的成長和發展造成或允許實質性傷害是虐待兒童。」 「任何實施或促進這些程序或治療的人都可能參與虐待兒童，無論他們是父母、醫生、 顧問等。」 阿伯特在隨後的指令中提到。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 蘋果執行長Tim Cook在推特上發文，抨擊德州反LGBTQ+的法律。

阿伯特的命令源於2月18日由該州共和黨籍總檢察長Ken Paxton提交的法律意見，該意見認為，根據州法律的幾項規定，與變性相關的醫療程序和治療在法律上可以構成虐待兒童罪。意見表示，根據德州法律，父母試圖代表他們的孩子同意這樣的程序和治療也可能構成虐待兒童罪。

儘管美國總統拜登（Joe Biden）在今年3月國情咨文演講中表示，德州對跨性別兒童家庭的調查「是最糟糕的過度干預」，這樣的政策「必須要被停止」，但德州家庭和保護服務局（DFPS）已經展開9起相關的調查。

包括Apple、Google、Meta等公司， 在周五出版的《達拉斯晨報》的整版廣告中表示，

多年來， 我們一直致力於確保LGBTQ+人士—我們的 員工、客戶 和他們的家人—在 我們開展業務的社區安全，並受到歡迎。 最近德州試圖將父母幫助其 跨性別兒童獲得必要的、適合年齡的 醫療保健定為犯罪，這違背了我們 公司的價值觀。 這項政策給員工及其家人帶來了恐懼， 尤其是那些有跨性別孩子的人，他們現在可能面臨被帶走的風險，只因他們選擇 為孩子提供最好的醫療服務。

這些企業呼籲德州州長「放棄將歧視寫進法律和政策之中」，稱這樣的命令不僅是錯誤的，也對他們的員工、顧客與他們的家人和工作帶來影響。

Full page letter in the Dallas Morning News pic.twitter.com/faR2N9YZD5 — JP Schnapper-Casteras (@jpscasteras) March 11, 2022

根據當地媒體報導，性別肯定照護（gender-affirming care）分為幾個層次，包括 支持兒童的性別認同和他們的社會化轉變，通常與兒童的穿著和名稱有關，但照護也包括 青春期阻斷劑或賀爾蒙治療，這有助於 改善跨性別青少年的心理健康並 降低其 自殺念頭。 變性手術在兒童身上很少見。

德州政府的這項命令與佛州最近通過的「不說同性戀法案」（不鼓勵佛州學校在小學階段或以不適合學生年齡發展的方式，於課堂討論性傾向及性別認同）被認為是近期對多元性別探索的阻力。

德州最高法院最新裁決，強化全美最嚴格墮胎禁令

另一方面，德州最高法院今日作出一項判決，終止了墮胎診所與支持墮胎權的活動人士的最後一搏。

2021年9月1日，德州「第八號法案」（SB8）正式生效，也就是俗稱的「心跳法案」，禁止懷孕6週後進行墮胎手術，即使在強暴或亂倫等情況下也不例外，這讓德州擁有全美最嚴格的墮胎禁令，法律生效後德州的墮胎率直線下降，生效後第一個月墮胎率下降了60%。

這項法案不尋常的地方在於， 它授權公民起訴任何在6週左右發現胎兒心跳後仍「幫助或唆使」孕婦墮胎的人 — 這不僅包括醫生、護士等醫療人員，甚至也包括運送人們去診所的司機— 提出「民事訴訟」，並取得最少1萬美元以上（約新台幣28萬元）的酬金，酬金將由被告支付。

「第八號法案」上路之後，有墮胎服務提供者向美國聯邦最高法院提出緊急上訴，聯邦最高法院於去年12月裁定，德州這項墮胎禁令得以繼續存在，但德州墮胎診所得以針對這項禁令將德州政府官員告上聯邦法院。

德州最高法院週五裁定，德州州官員無第八號法案的執法權力，此舉等同於繞開墮胎診所對官員的起訴。雖然此案現在將返回美國聯邦第五巡迴上訴法院，但支持墮胎權的組織表示，此裁決意味著「什麼都沒有了，就我們對墮胎禁令的挑戰而言，這個案子實際上已經結束了。」

ACLU: "SB8 will remain in place in Texas for the foreseeable future.



This is a devastating blow for abortion rights in Texas and across the country." https://t.co/HjAPYurc3M — Axios (@axios) March 11, 2022

這可能會進一步鼓舞其他像是 愛達荷、奧克拉荷馬州推進類似的墮胎禁令。另外，美國聯邦最高法院預計在今年將針對密西西比州 有關「懷孕15週後禁止墮胎」的反墮胎法進行審理，外界認為這很有可能推翻美國自1973年羅訴韋德案以來取得的全美墮胎合法化成果。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範