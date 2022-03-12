303大停電還沒過10天，汐止、七堵3980戶又傳停電事故

303全台大停電還沒經過10天，今（12）日早上新北市汐止區、基隆市七堵區又傳出停電事故。台電表示，因線路變壓器故障，導致3980戶停電，已隨即轉供並派員搶修。

（中央社）新北市汐止區、基隆市七堵區一帶今天上午一度停電。台電表示，因線路變壓器故障，導致3980戶停電，已隨即轉供並派員搶修，6分鐘內復電約6成用戶，截至目前，剩餘23戶搶修中。

台電表示，今天早上7時26分由於線路變壓器故障，造成新北市汐止區汐萬路一段、鄉長路一段、吉祥街、長江街、長興街、樟樹二路一帶，及基隆市七堵區華新一路及二路、麗景一街及二街、綠葉街等一帶，共3980戶停電。

台電已隨即轉供並派員搶修，6分鐘內、也就是7時32分復電2357戶，8時14分累計復電3957戶，其他23戶積極搶修中。

針對停電造成民眾不便，台電深表歉意，強調後續將加強設備巡檢及更新汰換，降低事故發生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範