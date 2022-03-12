歐盟討論烏克蘭「緊急入歐」申請，立陶宛力挺，德國、荷蘭不給捷徑

歐盟領袖10日於法國巴黎舉行峰會，對於烏克蘭緊急入歐的申請，歐盟內部出現兩極化的表態，波羅的海三國（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞）以及波蘭、捷克、斯洛伐克雖表態力挺，但西歐各國態度就顯得曖昧，且明確表態不願給烏克蘭開特殊案例。

輪值主席國法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，烏克蘭正處於戰爭狀態，目前不是讓烏克蘭加入歐盟的好時機。

對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy ）則表示，歐盟應該為其四面楚歌的國家，做更多的事情。

多國發表聯合公開信支持烏克蘭快速入歐，荷蘭、德國皆不贊成

美國《全國公共廣播電台》報導，歐盟對於烏克蘭總統澤倫斯基努力推動的入歐要求，給出了正面回覆，但並不是澤倫斯基希望的快速加入途徑，而是得依循傳統的申請加入程序，這樣的程序可能得耗費數年。

澤倫斯基於2月28日正式申請加入歐盟，歐盟官方對此則回應：「烏克蘭屬於歐洲大家庭的一份子。」並表示將會迅速採取行動，邀請委員根據相關規定，針對烏克蘭的申請提交意見。

近幾週，已有些國家出聲，對烏克蘭希望快速加入歐盟的申請，表達自己的看法。

包含保加利亞、捷克共和國、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克和斯洛維尼亞的國家領導者，於2月28日發表公開信，呼籲歐盟立即接納烏克蘭。

然而部分國家，如荷蘭及德國，則不贊同為烏克蘭開放快速入歐的管道。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在峰會前表示，西歐一致反對加快這一進程。他表示，歐盟正在以前所未有的速度處理烏克蘭的申請，但在得到確定的結果之前，可能需要花費數月或數年的時間。

呂特受訪時表示：「重點是烏克蘭已經要求成為歐盟的會員國......而要成為歐盟會員國並沒有快速的捷徑。」

《有線電視新聞網》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）亦表示，他反對烏克蘭加入歐盟的快速通道程序。

《半島電視台》報導，法國總統馬克宏則說：「我們可以對一個正處於戰爭狀態的國家，開始加入成員國的程序嗎？我不這麼認為。但我們可以把門關上說永遠不可能嗎？這樣也不是很公平。我們可以忘記那個區域該維持的平衡點嗎？我們是該謹慎點。」

澤倫斯基：歐盟應該為四面楚歌的烏克蘭做更多事情

《衛報》報導，對於歐盟峰會的結果，扼殺了烏克蘭快速進入歐盟的希望，總統澤倫斯基於Telegram通訊軟體上錄製聲明影片，表示歐盟應該為其四面楚歌的國家，做更多的事情。澤倫斯基說：「政治人物做出的決定，必須符合當下的民意。」

澤倫斯基表示：「目前包括蘇梅（Sumy）、基輔（Kyiv ）、頓內次克（Donetsk ）等區域都已經沒有電了，沒錯，這帶來的是取暖的問題。那邊也沒有瓦斯，沒有水了。」「這是一場人道主義災難。」

根據台灣颱風論壇｜天氣特急的資料，由於極地渦漩橫掃，自10日開始的未來72小時，將是烏俄開戰以來最嚴寒時刻，許多地方逼近攝氏零下10度，尤其烏俄東北部接壤處可達零下20度。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範