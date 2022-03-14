俄烏戰爭對台灣的啟示：西方「戰略模糊」政策破產，「寡人決策」使動武的可能性大增

文：賴怡忠

俄羅斯從2月24日侵略烏克蘭已超過120小時。與普亭一開始的期待相反，烏克蘭首都基輔沒有在48小時失守，烏克蘭總統沒有向外逃竄，烏克蘭多數大城都沒被拿下（包括烏東在內）。

普亭一開始拒絕與烏克蘭政府會談，還呼籲烏克蘭民間與軍方「起義來歸」，但先是被13名死守蛇島的烏軍官士兵回以「X你媽的」，烏克蘭平民嘗試以肉體擋住俄羅斯戰車前進，俄羅斯士兵哭著告訴媽媽說不懂為何烏克蘭人罵他們是納粹。

拉不下臉與擔心日益高漲的內部反對聲浪，普亭開始訴諸核恐嚇，但也派其文化部長與烏克蘭代表團在白羅斯會談，一反其之前要烏軍推翻其政府的立場。但因俄羅斯也同時加派更大規模軍隊向基輔前進，很可能這是利用和談鬆懈抵抗戰志的共黨一貫手法。預期未來的戰事會更激烈，烏克蘭面臨的壓力也只會更沉重。

與先前大家以為烏克蘭會被俄羅斯秒殺的的印象截然不同，烏克蘭人民以無比的勇氣，用自身的血肉寫下壯麗的反抗詩篇，不僅為其贏得舉世崇敬，也因此取得更多具體的國際支持。

現在的發展是，烏克蘭要成為歐盟一員幾乎毫無疑義，而俄羅斯違反《明斯克協議》直接攻打烏克蘭，所謂烏克蘭不加入北約以避免俄羅斯侵攻的限制，自然因此消失了。畢竟俄羅斯都直接攻打烏克蘭，基輔因此要求北約保護自是更有正當性，而北約如持續拒絕烏克蘭請求，只會感覺冷血。

對台灣來說，這個持續中的烏克蘭保衛戰實有多重啟示。這代表了西方過去採用的戰略模糊政策的破產，也代表中俄的獨裁本質，使其更傾向於使用武力解決爭議。因此過去對中俄領導者的理性決策預期就會是錯的，也讓我們要更注意這些人怎麼說，以了解它們可能會怎麼做，而不是我們自動腦補認為這些人應該會怎麼做。

此外，這場戰爭也顯示錯誤戰略等於導致危機升級的外交問題。而烏克蘭在戰爭中的表現也有許多可供台灣參照以及作為教訓之處。但最重要的，是屆時台海戰爭可能出現的政經狀況，算是某種程度在這次俄羅斯侵略戰先被預演了一次，而烏克蘭人也以他們的鮮血，幫台灣指示一條可行的抗中自衛戰爭明路。

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戰略模糊可以休矣

美國不直接派軍隊進入烏克蘭協防的理由很多，但絕對不是藍營所說是美國沒道義不管烏克蘭。其與台灣的聯繫也不是，美國既然會放棄烏克蘭，所以美國也不會來協防台灣這種沒腦類比。但國際戰略社區談及烏克蘭與台灣的論述，有兩個地方卻存在十分相近，似是而非的戰略邏輯，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭直接凸顯了這些邏輯的破產。

當談到烏克蘭安全問題時，當紅的說法是對烏克蘭的安全保障不能太明確，因為俄羅斯認定這是紅線。因此對烏克蘭明確的安保承諾只會引發俄羅斯的緊張，進而讓還可能避免的戰爭提早爆發，即所謂的安全兩難問題（security dilemma）。

在台灣，也聽到十分類似的說法以管理台海危機，如同對烏克蘭的承諾明確會被認為跨越俄羅斯紅線而引發其過度反應，所以對台灣的安全承諾也不能明確以免引發中國的激烈作為，為此就必須保持對台灣安全「戰略模糊」。之後甚至出現新變種，為了避免被台灣（或烏克蘭）這樣的小國搞「同盟綁架」（alliance entrapment），就必須保持戰略模糊。

但烏克蘭沒加入北約，美國即使已經發生戰爭了，也持續表示不會派軍進入烏克蘭抗俄，以免刺激俄羅斯而導致戰爭升級。但俄羅斯照殺不誤，普亭之後對烏克蘭軍事行動升級，更不是因為歐盟對烏克蘭的資源協助，而是被烏克蘭成功反擊。自己一開始派進去的官兵們對這個不義戰爭更毫無戰志，之後還必須請不是烏俄一家親的車臣人來助陣。這一切讓普亭拉不下臉，因此惱羞成怒加派軍隊要全面殲敵。

這一切的發展大大打臉「戰略模糊」。如果在烏克蘭無法以模糊政策勸服已經不是共產黨的普亭，憑什麼認為至今堅信共產專政，公開蔑視民主的習近平會被戰略模糊降低其對台用武的動機呢？

日本首相安倍已經公開說，認為烏克蘭戰爭顯示美國如要避免重蹈覆轍，必須揚棄對台灣的戰略模糊政策。前第七艦隊情報總監，退役的詹姆斯法乃爾上校（James Fanell）對此更直接呼籲承認台灣。不管大家是否接受他們的建議，但「戰略模糊」對於台海維和（以及促進烏克蘭安全）的效果，的確要被嚴厲質疑。

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北約東擴導致俄羅斯侵烏？台灣獨立導致中國攻台？

擔心北約東擴對俄羅斯的安全威脅，所以莫斯科決定要侵略烏克蘭。把兩件毫不相關的事連結一起的邏輯謬誤很明顯，因為烏克蘭根本不是北約成員，而普亭最後決定侵略烏克蘭的理由也不是北約東擴，而是要為其宣稱被烏克蘭政府歧視的烏東俄語族群伸張正義。從這一點就可以發現，所謂北約東擴導致俄羅斯侵略烏克蘭云云，就是在胡扯。

但明明是本身要侵略烏克蘭，整個風向卻會把侵略帶成是因應北約東擴所造成的問題。讓侵略者瞬間也變成受害者。期間還有歐洲德法等大國領袖為此與莫斯科搞穿梭外交，煞有介事將烏克蘭與北約的關係，視為是說服俄羅斯不發兵的關鍵。

因此才會出現法國總統提出所謂將烏克蘭「芬蘭化」的建議，想藉由限縮烏克蘭的外交選項以維持不戰狀態。但其辯護說詞卻成為，這是為了維護烏克蘭民主體制的必要妥協。

用越過一個主權國家直接與其他大國談要如何限制這個國家權利的方式，不僅令人為烏克蘭感到荒謬與不值，更讓人看不起會說出這種提案的大國領袖。當保衛民主體制與價值，是需要透過犧牲另一國家的自由與國際權利來得到，就是這種自私行為，導致了現今民主體制頻頻居下風。