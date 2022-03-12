「在那邊牽亡魂！」台中一中音樂報告師生衝突影片遭PO網，校方出面回應

台中一中呂姓音樂老師疑不滿高一生自行報告高二南北管樂進度，要求刪除資料卻遇學生反彈「我們現在做這個是做個屁喔」、「那我們上課唸課本就好，做什麼報告！」，便指責「在那邊牽亡魂」、「你這是對教師的態度嗎？」雙方爭執衝突的影片於昨（11）日被放上Youtube，短短一天便有超過17萬人次點閱。

中一中師生衝突影片遭PO網

《聯合新聞網》報導，台中一中一名呂姓音樂老師，疑不滿高一生自行報告高二南北管樂進度，要求刪除資料、指責學生態度不佳，師生衝突影片遭錄製PO網。

《自由時報》報導，衝突起因為呂姓音樂老師要求以高一課本為範圍的「中國傳統樂器」為題分組報告，其中一組介紹台灣南北管音樂和牽亡魂作品，音樂老師對報告內容使用梗圖及超出課本範圍感到不滿而開罵，如對南北管、牽亡魂等有反對見解，就在報告前刪減多數版面，導致報告內容不足40分鐘，故學生只好以「課本內容」逐字朗讀，卻被呂老師大吼「你給我下去！」。

根據影片內容，呂姓音樂老師在課堂上大罵：「剛剛這一組講南管北管，我只是跟他們講說那是高二音樂課本的，就一副不高興，現在的學生是這種態度！」、「你這是對教師的態度嗎？」並表示「現在的學生可怕到極點！」

學生則回應「我們花那麼多時間，我們犧牲假日時間來做，然後我們花最多時間的地方，然後你跟我們說一句這是高二的東西，然後要我們全部刪掉，然後我們現在做這個是做個屁喔，那我們上課唸課本就好，做什麼報告！」

老師認為，自己叫學生刪除南管北管的內容，但學生卻「在那邊說我怎麼樣」、「然後在那邊牽亡魂」。學生試圖解釋「台灣的文化來說牽亡魂是一個、是一個文化資產......」，但隨即被老師以「那你來上課嘛，你來當老師嘛，你去考教師甄試嘛！」打斷。

校方：下週開會討論為何師生對報告內容有認知落差

《蘋果新聞網》報導，台中一中12日回應，該校知道該事件後，有5項處置：

教務主任通知呂老師適切回應學生意見 教務處、學務處及輔導室等處室立即召開跨處室會議，並與導師保持聯繫關心學生狀況 周六持續關心學生 顧及音樂課學生課後感受及受教相關權益，從昨（11）日起已積極了解並關心未來該課程學習評量及班級經營 後續學校跨處室提供學習及身心安頓資源

至於教師輔導部分，校方表示老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，後續會再做瞭解並盡快處理，並於下週召開相關會議。

《聯合新聞網》、《ETtoday》報導，教育局表示，新課綱的自主學習是學生探索自己和發展未來的重要關鍵，如何引導學生擬定計畫、善用時間、蒐集過程、產出成果等，都是重要的學習歷程。

有關台中一中音樂課學生報告內容及教師管教爭議，教育局已責請學校優先保障學生學習權益及關心身心狀況，並要求校方盡速深入了解，老師課程作業內容與學生準備的報告為何產生認知落差，及教師班級經營狀況 。對於學生學習過程的努力應多予肯定，教師也應注意引導過程中的情緒控管。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範