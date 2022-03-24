林承毅《未來的設計創造》：百年大疫成就「創生加速器」，刺激團隊提前預應「地方消滅」的情境

文：林承毅

【疫後生活創造】危機變轉機，讓百年大疫成就「創生加速器」

新冠肺炎疫情之下的國境封鎖，以及全面性衝擊國內產業與民眾生活的警戒令，切斷了許多的互動與連結，為地方倡議的「流動創生」、「關係人口」等策略戰術，好不容易點燃火種，似乎也瞬間灰飛煙滅⋯⋯

當情勢來到這一刻，地方就只剩下最初的住民而已，這樣的情境，讓人宛如倒帶回到往昔沒有旅遊、交流不易的年代，卻也如同讓人戴上VR眼鏡般，預先前進到一個被高齡化、少子化、地方過疏襲擊的未來真實現場。而這樣的預警，何嘗不是一個省思的契機。

地方團隊營運，融合文化性與社會性在過去幾年隨著風潮陸續返鄉蹲點，或早已扎根多時的地方夥伴，在地方的投入大致可分為兩種營運模式。第一類型為非營利社造模式，多半投入地方文史調查、文資保存、文化轉譯等，主要財務來源為公部門經費補助；而另一類為營利事業經營模式，投入範疇包含地方一、二級產業品牌化營運，以及包含旅宿、體驗旅行、設計新商業等營運。

當然許多團隊多半會結合這兩種類型，但無論如何，具有較高的文化性與社會關懷，是這些團隊的共通點。面對疫情衝擊，相對於有政府計畫挹注的團隊，走事業營運的就較為辛苦，造訪人潮銳減，嚴重影響到實體營業項目。

現金流軋不過來，營運空轉，再加上人流復甦不明，尤其當團隊或服務發展到具有相對名聲及規模之後，未曾預期會碰到如此意外，該如何面對挑戰？畢竟地方早就是安身立命之處，無所退路，必須咬牙撐下去。

疫情之下，思考新的交流接觸點反過來說，有一個值得觀察的現象，那就是許多地方團隊所處的區域範圍內，常有著一處具高知名度之所謂「特色老街」，諸如三峽、鹿港、旗山、坪林等處，過往每逢假日無不人聲鼎沸，但隨著疫情發生，時間一拉長，許多外地過來純「做生意」的廠商，經不起損失，多半當機立斷選擇離開。而仍願意留下來的是誰？在地老字號，或早已把這裡視為根據地之創生型團隊，因為在他們的認知中，事業的存在不僅僅是為了營利，而是期盼透過商業模式的建立可以達到永續性。

因此，出現一個非預期性的事件，不構成影響他們繼續深耕的理由，只是又得回到原點思考，能否運用別的模式，創造其他可能的接觸點。從這個角度來看，疫情猶如一面「照妖鏡」，照出業者是否有深耕在地的心，也讓我們更加看清楚，創造「觀光」的淺碟式消費，與創造「交流」的深度理解依戀，兩種行動之間的不同。

當城市因群聚現象令人心生恐懼，當遠距工作的可行性擴大，當國外求學、工作或旅遊的可能被打斷，都挑戰著我們對於「全球化」、「城市機能」等發展思維的執念，既有的價值觀也不免因生命面臨威脅而有所動搖，那麼過往始終屬於邊緣之「地方」，能否從中找到其存在的優勢及發展機會？

預應地方消滅，建構支持系統疫情讓我們陰錯陽差的迎來了非常態的現象，但不妨視危機為加速器，讓人能提早預應「地方消滅」將至的情境，刺激創生團隊，好好進行一場屬於地方未來的「超前部署」。更可運用這個契機，以十年為期來瞄準聯合國所制定的SDGs 2030，思索與地方之間的關係，建構地方支持系統，用十年的軸線來進行思考，把危機化為迎向未來十年之前的一場醞釀，開展宏觀新局。

Photo Credit: 果力文化出版

【城市活化創造】後疫時代，首都「台北」更需振作，創生不容置身事外

台北市的視角習慣向外，當疫情之下，國門不開，便大幅衝擊這個依賴國際遊客與商務客的城市，而缺口勢必得從增加「國內往來」來填補。

台北該如何將視角轉而向內，進行必要的觀光策略調整？以下嘗試以人本視角，從找回城市自身的特色，創造美好的體驗來帶動發展為方向，尋求可能的戰術。

1. 梳理台北十二區魅力，打造獨特的地域品牌高都會感的台北，其實是一個自然豐富、有國際有鄉土、人文風格多元的城市，如何讓外地旅客也能理解其多樣性並被吸引。

行動的首部曲，應該是深掘十二行政區各自的魅力，各區具有怎樣的「縣民性」[1]？存在怎樣的「在地DNA」為基底？而後透過轉譯、詮釋，讓地方因而立體。當地方性有所發揮，將各異其趣的走向一個品牌化之發展路徑，下一步就可在各區之下多線思索，要吸引誰、用什麼策略來溝通。例如，士林夜市沒人潮了，是不是因為品牌印象已僵化？如何與這個區域連結？在非常時期，更適合展開這樣的城市品牌再造工程。

2. 與其他縣市串聯共榮，成為台灣的魅力樞紐「多連結」是台北重要的無形資產，一代代人流動而至，與台北有著深淺不一的交互關係。身為資源充沛的首善之都，台北應責無旁貸扛起台灣對內對外的樞紐位置，成為聚合節點（hub）放射全台。

成為一處區域創流平台，應積極展開與縣市之間的串聯，引動「關係人口」的能量，就像在東京銀座周邊，你可以造訪全日本各地位於首都的天線店 [2]。台北是否可思考如何與其他縣市進行議題搭配，或發展各式商業及展會合作。地方將因台北獲得更大的舞台，從而鏈結更大的機會，而台北也因為這樣的連結，能獲得源源不絕的風格及能量，壯大彼此。

3. 用「體驗」滿足未能出國的潛在需求二○二○年台灣曾因疫情湧現一波「偽出國」的企畫，強調身在台灣，一樣能享受彷彿出國的「體驗感」，算是一種窮則變變則通的創意。在提供較為精緻的國際化體驗服務上，台北有著獨樹全台的發展利基，尤其美食部分。或許可以結合相關業者發揮創意，盤點台北旅宿休閒文化資源，採包套模式，創造獨一無二的「類出國」體驗服務，滿足出不了國之頂級客群的需求，以及有著各式「Lost」[3] 症狀者對於出國的渴盼。