5/8起居隔、輕症居家照護新制上路，7個QA一次看懂不同情境裡你該怎麼應對

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情近期快速升溫，中央流行疫情指揮中心因此調整了多項防疫規範，自今（8）日起密切接觸者的匡列對象僅限同住家人（住宿學生則為同寢室友），教育部也宣布校園授課防疫也改以確診學生為核心。

《關鍵評論網》以問答的形式，彙整了多項新制上路後，民眾若是確診者／密切接觸者／曾經接觸過確診者，分別該如何應對。

Q1：5月8日起我確診了，後續該怎麼做？

你必須先確認自己將在哪一種場所隔離，無症狀／輕症之成人確診者，年齡在69歲（含）以下，且符合居家照護條件、非65到69歲獨居者，採居家照護。

年齡80歲（含）以上或懷孕36週，收治於醫院。年齡70到79歲、65到69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所／防疫旅館。

無症狀／輕症兒童，出生未滿3個月且有發燒、出生3到12個月且高燒（>39度），且經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。前述條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護。不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館。

Q2：確診後解除隔離的條件為何？

5月8日起，輕症居家照護者距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

收治於醫院／加強版集檢所、防疫旅館，輕症確診者解除隔離條件為無症狀或症狀緩解，且滿足「2次快篩陰性，或距發病／採檢達5天一次快篩陰性」、「距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔」任一條件，即可解隔並進行7天自主健康管理。

中重症住院患者解隔條件修訂為症狀緩解且追蹤1次PCR檢驗陰性或Ct值≥30，可轉出隔離／專責病房。

Q3：若我被匡列為密切接觸者，接下來該怎麼做？

密切接觸者匡列原則新制自8日起上路，只有確診者的同住親友（含住宿學生同寢室友）需匡列為居家隔離對象，並進行3天居家隔離+4天自主防疫，同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸（九宮格）同事則屬於自主應變對象。

居隔「3+4天」，密切接觸者在完成匡列後會安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀則進行快篩，陽性者需依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測，陰性者繼續隔離。

居隔者電子圍籬管制也自8日起取消，惟確診者及居檢對象，仍維持電子圍籬。

隔離滿3天後進行4天自主防疫，自主防疫期間如需外出則進行快篩（如不外出則不需快篩），快篩陰性始可出門，第7天快篩陰性解除自主防疫。

指揮中心表示，請民眾於有需要時再使用快篩試劑，其中依教育部考量校園是高密集場所，教職員工與學生於4天自主防疫期間，以「不到校」為原則。一般民眾4天自主防疫期間如無外出，可不需使用快篩試劑檢測。

如有工作或採買生活必需品的外出需求，請執行快篩檢測陰性後始得佩戴醫用口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

Q4：若我從國外返台，該如何進行居家檢疫？

指揮中心3日宣布，入境居家檢疫天數縮短為7天，期滿後接續自主健康管理7天。檢測方式為入境時（第0天）進行PCR檢測，檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

居家檢疫場所以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

同日入境之家屬或同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

Q5：辦公室有同事確診，我還可以繼續上班嗎？

指揮中心宣布8日起，同辦公室或同工作場域密切接觸同事不匡列居隔，改以讓各機構或事業單位採取自主應變措施。

指揮中心建議，職場出現確診者時，須依照暴露風險高低、是否有施打疫苗進行風險評估。高風險者的定義為在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面的接觸。

高風險者若是無症狀且已接種滿3劑疫苗滿2週，可持續工作並自我健康監測到最後接觸滿7日，出現症狀時進行快篩。無症狀且未完整接種者，則自我隔離或居家辦公3天；若是持續工作上班前每1到2天執行抗原快篩至最後接觸滿7日，出現症狀時進行快篩。

低風險者無症狀則可持續工作，有症狀時則進行抗原快篩確認。

Q6：我有接觸確診者但非密切接觸，又該怎麼辦？

非密切接觸者需自我健康監測，避免出入具有人潮眾多、無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士等特性的公共場所。避免參加大型活動、外出用餐、聚餐或聚會，若必須外出時，應全程佩戴醫用口罩。

自我健康監測期間若完全沒有出現任何症狀，仍可正常生活或上班、上學，及搭乘大眾運輸工具外出，但都務必落實全程佩戴醫用口罩。

若出現發燒（體溫≥攝氏38度）、嗅／味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩、到醫療院所就醫，並且避免搭乘大眾運輸工具前往。若是在家自行快篩結果為陽性，後續請至有提供PCR採檢的院所進一步確認。

Q7：我（孩子）的班上出現了確診者，會停課多久？

教育部長潘文忠宣布，8日起以確診個案學生為核心，取消原先全校三分之一或十班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程的規定。但學校仍可考量運作量能，因應調整授課方式，並通報主管機關備查。