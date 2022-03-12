強化民心兼國際宣傳，Podcast正於「烏俄戰爭」中發揮前所未有的影響力

文：王聖輝

在真實爆發兩軍峙的戰爭中，語音媒體一向都扮演著重要的角色，然而在過往的常規戰場，這個語音媒體通常指的是廣播──或者說是心戰廣播。譬如上個世紀末，在90年代爆發的波斯灣危機，廣播便是心理作戰和假資訊投放的主要工具之一。

戰後以美軍為首的聯軍甚至認為，透過廣播等媒體所發揮的心戰攻勢效果，才是擊垮伊拉克部隊的主要原因。根據聯軍對俘虜的伊拉克士兵所進行之調查，有50％戰俘表示曾聽過聯軍所成立的心戰廣播電台《海灣之聲》的節目，而聽過廣播的戰俘中有80％表示，是因為聽了廣播而決定投降的。

隨著科技的演進，戰爭中可運用的工具也越來越多元，以2022年初爆發的烏俄戰爭為例，雖然俄羅斯有大規模的網軍，也是認知作戰的操作能手，然而讓人意外的是，不管在國內還是國際社會上，烏克蘭都已經明顯在這個領域勝出──從俄軍全面進攻的第一天起，烏克蘭人民就大量且自主地以烏克蘭文、英文、俄文，提供面向不同群眾的各種戰爭資訊，透過FB、IG、Twitter等社群媒體發送。

而語音媒體在烏俄戰爭中不但沒有缺席，還進一步以更多元的型態亮相──出現了由烏克蘭記者與當地Podcast公司聯合製作的Podcast節目《The Day That We Survived》（我們倖存的那一天）。這個節目透過分享已驗證的訊息和民眾的真實故事，展示烏克蘭的當前情況，並以英文向烏克蘭民眾與世界說明這場戰爭的真相，發揮了強化民眾心防與國際宣傳的雙重效果。

自從2014年爆發克里米亞危機後，俄羅斯持續進行各式各樣的宣傳，面對各種引發危機的質疑與責難，不斷地推卸責任並尋找代罪罪羊，並宣揚了陰謀論。更重要的是，努力把受害的烏克蘭人「去人性化」，也就是將他們描繪成應該被謀殺的人。

我們看到相同的戰術在2022年的烏俄戰爭中，再次被運作，以瓦解烏克蘭民眾團結的民心士氣為目標，而《The Day That We Survived》這個Podcast節目，恰恰好對此進行了反擊。

節目中彙集了來自烏克蘭全國各地的民眾自行錄製，屬於他們自己戰爭經歷的語音故事，講述他們所在城市或村莊發生的事件、他們的情緒和感受、日常生活、避難所中的生活，以及他們與敵人作戰的方式。透過純粹的語音表現，聽眾會發現烏克蘭人不再被「去人性化」。

受到戰火襲擊的烏克蘭民眾，在空襲、砲擊、爆炸等真實的背景環境音下，在Podcast節目中表達出自己情緒。除了飽滿的恐懼、焦慮、無助，以及對俄羅斯的憤怒外，還有對烏克蘭的國家認同和不放棄的希望。也就是說，Podcast在烏俄戰爭中，成為強化公民心防陣線的防禦性武器之一，有效抵擋了來自俄羅斯的資訊戰威脅。

戰爭也會讓資訊科技及網路通訊方面的技術和能力，徹底地浮上檯面。在過往的常規戰場中，最普及的語音媒體是廣播，而其他數位語音新媒體大多悄然無聲，這源於一個非常現實的限制，便是過往發生戰爭的國家，網路的普及程度通常不高，而且在戰爭現場要維持網路暢通也是一大難題。

但是這個難題，我們也在烏俄戰爭中看到了新的解方，那便是星鏈（Starlink）網路衛星寬頻服務。

在俄羅斯進犯烏克蘭後，首先就炸毀當地的固網骨幹，烏克蘭政府的網路監測官員表示，烏克蘭南部、東部地區的網路在戰爭初期就已經中斷了，而這兩個地區正是烏俄雙方的主要激戰區。在烏克蘭副總理兼數位部長Fedorov的求援下，SpaceX執行長Musk允諾提供了星鏈網路服務，解決烏克蘭斷網、斷訊的危機。與相比在開戰前的烏克蘭使用的固網服務，透過衛星站的星鏈網速，甚至讓烏克蘭的網路速度一舉大幅提升約5倍。

兩顆「星鏈」衛星，在夜空中以光條的形式被相機捕捉（曝光時間15秒）

從資訊傳播的角度來看，Podcast在戰場上還有兩個有利的媒介特性，第一是可以離線收聽，第二則是頻寬的需求比起傳播影片少很多。在戰爭現場這樣網際網路不穩定的環境中，Podcast顯得更容易傳播訊息與收聽。

綜上所述，隨著科技的進步，我們在2022年的烏俄戰爭中，看到Podcast這類新型態的數位語音媒體已在常規戰場發揮作用，這樣的結果有賴於出現新的技術，可讓網路在戰爭中維持正常運作，也讓語音媒體在國防軍事領域的運用上更顯開闊。

對照烏克蘭與俄羅斯這次的模式，可發現兩個國家採用完全不同的資訊傳播系統：烏克蘭是動員了公民社會的全體力量，政府、人民、NGO組織協力合作；而俄羅斯則是由政府主導一切的論述。

以軍事傳播的觀點來看，過往戰爭中的語音傳播管道，往往侷限在廣播電台或是距離有限的喊話器，不但集中、壟斷而且也充滿限制因素。但Podcast的出現則打破了這個局面，這個草根性的全民媒介，讓被戰火捲入的所有人都有了發聲能力。如果我們說，廣播電台是戰場中的正規軍，那麼Podcast則可算是扮演起非正規軍的角色。

從烏俄戰爭反思台灣現況，雖然我們目前並未身陷常規戰場中，但兩岸的情勢詭譎曖昧，中共對台的認知戰策略手法無孔不入、一刻不停歇，在語音媒介的領域也是處處可見痕跡。民主國家所具備的開放特質與言論自由保障，在此種狀況之下，反而成為我們面對中共大外宣、認知戰的破口。