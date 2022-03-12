2022/03/12,
藝文

《初擁》劇組神仙谷取景攝影、助理落溪身亡，主演炎亞綸開罷工第一槍

《初擁》劇組神仙谷取景攝影、助理落溪身亡，主演炎亞綸開罷工第一槍
Photo Credit: 炎亞綸 Aaron Yan臉書

我們想讓你知道的是

由炎亞綸、張睿家、姚愛寗等人演出的影集《初擁》，劇組昨（11）日於苗栗南庄神仙谷取景收工時發生意外，2名工作人員不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。對此主演炎亞綸表示，在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，「我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作」。

由炎亞綸、張睿家、姚愛寗等人演出的影集《初擁》，劇組昨（11）日於苗栗南庄神仙谷取景收工時發生意外，2名工作人員不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。

對此主演炎亞綸表示，在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，「我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作」，並且堅持以正確的安全措施合理工時，與符合劇種成本付出為前提，來繼續下一次的合作。

《初擁》劇組神仙谷取景，2工作人員跌落溪谷身亡

《中央社》報導，多曼尼製作公司拍攝影集《初擁》2月開鏡，劇組11日前往苗栗南庄神仙谷取景。

苗栗縣消防局第三大隊副大隊長唐惠屏接受媒體聯訪表示，下午3時51分接獲民眾報案指稱，南庄鄉神仙谷發生2人墜落溪谷意外，隨即派遣南庄、三灣分隊等警義消前往救援，現場狀況為拍攝團隊準備收工時，可能一人不慎遭攝影腳架絆倒落水，身旁一人見狀準備伸手搭救，也被拉入水中。

《三立新聞網》報導，多曼尼所製作的影集《初擁》，找來炎亞綸、張睿家、姚愛寗等人演出，並在今（2022）年2月份開鏡，劇組11日在南庄鄉神仙谷拍攝，沒想到在下午3點半收工時，38歲黃姓攝影師與34歲王姓助理不慎跌落溪谷。

《蘋果新聞網》報導，救援人員到場協助架設繩索搬運，但將人救上岸急救仍無生命跡象，直升機趕抵事故現場吊掛，在5點33分降落苗栗縣立體育場，將傷者後送醫院搶救。消防人員說，兩人落水後被沖至下方深潭處，距原落水點約20公尺落差。

多曼尼製作有限公司的負責人為知名導演柯翰辰，知名作品有電影《鬥魚》、電視劇《麻辣鮮師》，旗下藝人包含周曉涵、邵雨薇、虹茜和尹昭德等。

炎亞綸開罷工第一槍，盼提升台劇環境

主演炎亞綸昨日事發後於臉書上發文，指被通知發生憾事時，正在回程的路上。「我不斷問自己，到底我該堅持的底線在哪裡，我該為了我覺得『應該做到的事』、以及『應該捍衛的權益』捍衛到哪裡，捍衛到大家覺得找我拍戲是麻煩，還是應該滿足安全條件而甘願多花成本呢？」

炎亞綸寫道，工作人員在台灣劇圈是常常被忽略的一群，因而造成人才出走，憾事不斷發生（疲勞車禍、過勞死亡、以及今日墜谷之憾事等等）。

並表示在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，「我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作」，並且堅持以正確的安全措施合理工時，與符合劇種成本付出為前提，來繼續下一次的合作。

去（2021）年拿下台北電影獎最佳女配角的演員百白，也在臉書上發文表示自己痛恨超時工作、身兼數職，「我們不是在拍片，我們在玩命。」

百白於文中表示希望拍攝時不要罔顧工作安全，「這是勞工的基本權益，親愛的大家，為了更好的產業環境從你我做起，勇敢說不！積極爭取！我們一起努力，不要成為共犯結構的一員。」

多曼尼製作公司今日在臉書上發文，表示此次製作本劇都戰戰兢兢想盡最大努力去完善每個拍攝環節，一視同仁照顧所有的演員與工作人員，「面對這突如其來的意外，我們相當沈痛但難辭其咎。」

該貼文寫道，多曼尼製作團隊於當天拍攝現場，有安排4位專業救難隊人員於溪谷戒備，於拍攝現場釘拉安全繩索，並在本片拍攝前皆已為各演員與工作團隊安排保險事宜。面對收工時的不幸意外實在始料未及，但多曼尼必負起該負的所有責任。

多曼尼表示，目前劇組將全面停拍，此刻最需要的是全力協助家屬妥善處理後，並協助警方了解事發經過。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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