烏克蘭副總理點名「華碩」盼加入抵制，喊話施崇棠「人民性命取決於你的選擇」

「華碩，俄羅斯人沒有道德權利使用你出色的科技技術！這樣的技術應該為了和平，而不是戰爭！」烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），日前在推特上點名台灣科技大廠華碩（Asus），希望其不要繼續在俄羅斯提供服務，並公開自己寫給華碩董座施崇棠的公開信。

烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫，3月10日在推特發文點名台灣科技大廠華碩，希望其不要繼續在俄羅斯提供服務。

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 10, 2022

費多羅夫寫道：「入侵第15天：俄羅斯的坦克和飛彈正持續殺害和平的烏克蘭人！華碩，俄羅斯人沒有道德權利使用你出色的科技技術！這樣的技術應該為了和平，而不是戰爭！」

此外，費多羅夫還在推特上，貼出一份自己寫給華碩董座施崇棠的公開信。

費多羅夫於信中寫道，烏克蘭面對俄羅斯引起的戰爭，目前正處於捍衛民主及自由的前線。「目前我們正遭受嚴峻且空前的狀況，敵對的勢力入侵烏克蘭，而烏克蘭已經承受10天嚴重的攻擊。」費多羅夫表示，許多基礎設施、市民建築皆已毀壞，還有許多無辜市民被殺害，當中包括婦女及孩童。

「IT產業一向支持責任與民主的價值，我們相信你的公司也是。」費多羅夫說，「現在，人民的性命，比以往更取決於你的選擇。」

對於華碩，費多羅夫指自己希望其終止任何與俄羅斯的合作關係，並停止於俄羅斯的商業活動，直到俄羅斯對烏克蘭的侵略完全停止，並恢復過往的公平秩序。「我們呼籲你停止與俄羅斯相關的客戶與夥伴之間的關係，包括停止提供你們公司的硬體及電子產品、技術協助及服務給俄羅斯。」

《中央社》報導，費多羅夫公開呼籲達成訴求的成功率頗高，他過去曾在推特對其他大企業做出類似請求，包括英特爾（Intel）、企業管理軟體供應商SAP、線上支付巨頭PayPal、亞馬遜、Google、微軟和蘋果公司，這些企業都已經宣布暫停在俄羅斯業務。

根據《台灣英文新聞》7日的報導，隨著撤出俄羅斯的全球電子品牌越來越多，台灣的電腦公司們並未明確表示是否會仿效。

包括華碩、宏碁、技嘉科技等幾家活躍於俄羅斯市場的台灣品牌均表示，由於形勢變化的速度，他們仍在密切關注各種因素並考慮他們的選擇，同時堅持台灣政府的貿易政策。

據多家媒體報導，目前華碩官方對此消息不願做出任何回應。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範