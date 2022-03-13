學生拿手機拍下教學活動或體罰，老師能以「侵犯隱私權」為由禁止嗎？

文：財團法人民間公民與法治教育基金會

Q：老師是否可以禁止學生使用手機或其他電子裝置，針對教師的教學活動照相、攝影及錄音等？

法律觀點

學生在學校使用手機、數位相機或錄音筆等電子裝置紀錄老師授課內容，再回家重覆播放，以增進學習效果，既然有助於教育目的，不論是家長或學校老師都樂觀其成，原無加以限制或禁止的必要。

然而，學生攜帶這些電子裝置到校，有時在上課期間使用手機跟同學互傳簡訊，影響上課秩序，有時在下課期間攝錄老師或同學的私人活動，甚至捉弄同學，各種情況不一而足，未必都與教學活動全然相關，甚且造成校內學生之間、師生之間衝突頻生，學校老師應該如何看待與處理，才能兼顧教育目的及學生權益，確實值得探究。

由於學校最主要是提供授課及學習活動最重要的場所，因此在維護教學秩序及學習活動所必要的範圍內，以符合比例原則的方式，適當地限制或禁止學生使用手機、數位相機或錄音機等電子裝置，殆無疑義。不過，除了教學必要性的考量外，也還必須注意到以下的情況：

老師教授某一學科的過程，就是透過演說、肢體、書寫等方式，將該學科領域中的觀念、思想表達出來，使學生能夠吸收理解，當然屬於創作，而受到《著作權法》之保障。因此如果學生有意使用照相、錄音或錄影記錄授課的內容，即是重製老師的創作，於法必須得到老師的同意，否則老師可以主張《著作權法》第84條至第90條之3所規定的民事損害賠償責任，以及同法第91條第1項擅自重製他人著作的刑事責任。 如果是針對學校公開的活動加以記錄，原則上無法合理期待個人隱私應該受到保護（即不具隱私的合理期待性），尚不至於侵害被紀錄者的隱私權。不過，因為這些活動內容同時涵蓋了學生或老師的肖像或聲音語言，在不當使用而情節重大的情形下，仍然有侵害肖像或聲音語言等特殊人格權之虞，可以對侵害者主張《民法》第195條第1項之非財產上之損害賠償責任，值得加以注意。 至於如果是針對同學或老師的私人活動任意加以記錄，顯然有合理期待個人的隱私應該受到保護，將涉及《民法》隱私權的侵害及《刑法》第315條之1妨害秘密罪等問題，絕不可等閒視之，學校老師一旦發現該等情形，應適時地提醒學生注意並加以制止，以避免隨之衍生的法律責任。

基於以上的說明，老師如果確有限制或禁止學生使用上開電子裝置之必要時，首重比例原則之掌握，亦即必需視違反情節的輕重，採取適當且能合於目的的方式為之，不宜一律均採取最嚴格的方式來對待：例如，學生在沒有惡意的情況下，未及注意拍攝老師授課或者同學私人活動，老師發現時可以委婉地提醒、勸誡，要求學生應該徵得本人的同意，如果學生欣然接受，且不至於影響教學秩序，自無限制使用該電子裝置的必要。

反之，學生屢勸不聽、執意為之，老師才需要進一步考慮施以適當的輔導管教及維護教學秩序之措施，要求學生刪除拍攝內容、關閉電源或暫時保管至下課或活動結束後等等，以防止侵害繼續發生。

特別值得一提的是，由於逕自刪除拍攝內容，可能會涉及處分或毀損學生家長的私人財物，極易衍生侵權的法律問題，切勿一時心急強行為之。此外，如果老師本身自己也是被拍攝（侵害）的對象，為避免球員兼裁判可能引發的爭執，建議宜通知學務或輔導老師等第三人介入處理，以免造成師生的對立衝突。

教育觀點

以目前教育現場來說，學生的學習模式在拜E化影響與高科技所賜之下，已不再是僅有單純的聽講與抄寫。受多元靈活創意的發想，學生之間已逐漸流行，在課堂上使用手機或其他電子裝置進行攝（錄）影（音）。

大部份可能是為了配合老師的教學節奏、彌補課間精神不濟的問題，或是為方便複習使用，而針對老師教學內容所做的記錄；但也有少部分，可能只是為了惡作劇或打發時間。

不論其使用的目的為何，對於熟悉於傳統教學情境的老師總是一項衝擊，因為此舉牽涉的可是「尊重」的問題。不過，換個角度想，這不也是教導學生相互尊重的待人之道，與相關權利保護概念的機會教育？

「講求禮儀」是人格的養成，「平等尊重」是民主素養的基礎，既然具攝（錄）影（音）功能的手機及電子裝置，對於個人在隱私及肖像上的權利影響甚大，就應該教導學生待人禮儀與尊重他人的能力，使其理解並進而能同理「事先獲取他人同意始得為之」的原因與重要性。再者，老師也可藉由闡明在教學上的期待與欲達目的，來讓學生做為課堂上是否能使用手機或其他電子裝置的判斷基準，進而培養學生思辯與自制的能力。

除此之外，還能透過老師畫下的使用原則，表達出教學內容是經過教師內化後，依自身的邏輯架構重新建構組織而成的知識體系，受有教學上著作權的保護的意義，從而讓學生瞭解到尊重教學著作權之理由及其保護運作的模式。也唯有經過這番溝通說理的過程，才能發揮教育功能，展現正向意義。

處理建議

老師在允許學生於課堂上使用手機或其他電子裝置前，應事先說明相關規範，可能是師生個人私領域的隱私或肖像權的保護概念及要求、班級秩序維護的限制條件，或是老師對於個人教學著作權的保護原則，讓學生針對合理使用規範進行理性的溝通與討論。

規範若是僅由教師單方強行規定，不但易形成高壓威權的教育環境，違背民主法治的教育精神，也會剝奪學生說理及平等尊重的學習機會。因此，在共同協商訂定使用規範時，老師可以用自尊尊人之前提與法治基礎的相關概念導入，從旁協助學生進行討論，藉以制訂出合理且大家都能自願遵守的原則規範。

延伸思考

報載有學生因為偷拍老師在課堂上體罰其他同學的過程，被老師發現後要求刪除，遭學生拒絕，後來學生一時情緒，竟持美工刀割腕自傷，引發社會廣泛的討論，究竟學生可不可以拍攝老師體罰行為？老師有沒有拒絕或要求刪除的權利？值得探究。

首先，老師在課堂上體罰學生，性質上屬於學校公開的活動，原則上沒有合理期待隱私能夠得到保護，如學生加以拍攝，尚不至侵害老師的隱私權。

不過，體罰乃現行教育法規所明令禁止之不法行為，學生加以拍攝記錄，如同社會上常見有人拍攝交通違規或犯罪事件過程的情形一般，此舉不僅有助於降低不當體罰的發生，同時也可以作為證明的方法以釐清責任，加上更不是專以被紀錄者的肖像或聲音語言為主要目的，很難說已構成侵害肖像或聲音語言等人格權的重大情節，應無阻止學生拍攝或事後要求刪除紀錄的道理，否則不啻變相鼓勵不當體罰行為繼續存在。

換言之，縱使老師可以透過著作權及教學自主權等角度，合理地限制學生不當錄影或拍照的使用，然而一旦老師本身的行為已經涉及違法時，就不能再以上述理由來限制或禁止。