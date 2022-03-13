烏克蘭外長才表示「準備好談判」，多家台媒卻引用中國《央視》指「烏俄將簽停火協議」

（中央社）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，烏克蘭已對談判做好準備，以結束兩週前俄羅斯發動的入侵戰爭，但不會投降，也不會接受最後通牒。

庫列巴在無黨派、非營利組織「更新民主倡議」（Renew Democracy Initiative）召開的視訊會議上表示，如果烏克蘭擁有戰鬥機和更多攻擊型飛機來摧毀大型軍事縱隊，就可以拯救百姓的性命。

庫列巴說：「我們將持續戰鬥，我們也準備談判，但不會接受任何最後通牒，也不會投降。」他說，俄羅斯提出的要求「無法接受」。

庫列巴提及南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）時說，馬里烏波爾遭到圍困，但仍在烏克蘭的控制之下。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，迄今已有至少250萬人淪為難民，西方國家迅速採取行動，要將俄羅斯孤立於世界貿易和全球金融體系之外。

但庫列巴表示，儘管有這些制裁，烏克蘭仍需要更多軍事補給，以及更多打擊俄國經濟的措施。

庫列巴說：「由於俄羅斯的攻擊主力在空中，無差別地進行轟炸，如果我們有更多飛機，就能拯救更多百姓生命。在我們繼續奮戰的同時，我們需要更多更多的武器。」

庫列巴還表示，儘管白羅斯面臨來自俄羅斯的龐大壓力，他仍認為，白羅斯並不願意派兵進入烏克蘭。

「我認為（白羅斯）總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）看到俄羅斯軍隊在烏克蘭的傷亡情況，不會願意把他的部隊派往烏克蘭。我們知道他承受著（俄國）總統普亭（Vladimir Putin）的巨大壓力。」

多家媒體引用「烏俄將簽協議」說法，但央視官網並無文字報導

雖根據烏克蘭官方說法，目前烏俄談判仍在進行中，但13日包括《蘋果日報》、《ETtoday》、《自由時報》、《中時電子報》等多家媒體皆以「烏俄已妥協並將簽署協議」為標題進行報導。

相關報導皆指出，烏克蘭代表團成員與總統辦公室主任顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）受訪時表示，烏俄進行第三輪談判後，雙方以影像方式開展了系列溝通並成立了工作小組，且目前雙方已接近就簽署相關協議達成妥協。

然而經查報導內容指出，其消息引用來源為「央視新聞」，目前其他國際媒體至台灣時間3月13日中午，並無發出任何「將簽署協議」之消息。

此外，若搜尋央視報導原文，可發現包含搜狐、新浪等中國網媒雖有轉貼此一央視所發佈之報導，但若將該則報導「乌克兰谈判代表：乌俄正趋于就签署全面和综合协议达成妥协」於央視官網以關鍵字查詢，卻找不到結果，對照發表時間，央視新聞官網3月13日上午也未列出此則文字報導。

記者進一步搜尋發現，該則新聞在央視相關網站中，僅在13日中午的「新聞30分」節目片段中，由央視主播提及，相關文字也只存在於向其他媒體推播使用的「央視新聞客戶端」資料庫中，央視官網並無其他對外公開的文字報導內容記載。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺