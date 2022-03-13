基隆市公投自治條例至今投票年齡還是20歲，11位跨黨派議員提案下修至18歲擺脫「鳥籠公投」

雖然立法院2017年底三讀《公民投票法》修正案後，已下修公投權年齡及提案、連署人數門檻，但基隆市至今尚未跟進修改自治條例，造成基隆地方公投的投票權年齡和提案、連署門檻等，皆高於公投法規定。

對此，在王醒之（無黨籍）、陳薇仲（時代力量）、張淵翔（國民黨）和呂美玲（國民黨）領銜後，包括基隆市議員莊榮欽（國民黨）、宋瑋莉（國民黨）、俞叁發（國民黨）、江鑒育（國民黨）、張耿輝（無黨籍）、莊錦田（親民黨）和楊秀玉（親民黨），等合計11名跨黨派議員共同提案，希望將基市公投自治條例投票權從20歲下修至18歲，盼讓基隆市擺脫「鳥籠公投」。

《公民投票法》降低公投門檻後，基隆地方法卻遲未跟進

11名市議員今天共同發布新聞稿表示，基隆市公民投票自治條例於2014年發布至今未跟進《公民投票法》母法修法，仍存在提案連署門檻過高、投票年齡未隨母法下修至18歲與設有審議委員會等問題，等於徒具條文、卻無法讓市民有效實踐的「地方版鳥籠公投」。

《中央社》報導，議員王醒之指出，基隆市在這個議題上不該敬陪各縣市末座，若基隆市的公投自治條例能盡速符合公投母法精神，不只是跟上民主城市的典範，還能與更多市民共同投入基隆的改變，提出自己想要的未來。

議員陳薇仲說，若市府、甚至是市議會對基隆市公投條例毫無作為，等於奪走人民的權力，讓市民只能被動地等待市府提出好的政策，或苦苦拜託本該是公僕的議員，要「還權於民」才能讓市民一起提出基隆市的擘劃，推動基隆更好、更進步。

議員莊錦田表示，《公民投票法》修法後，中央選舉委員會曾發文建議基隆市政府、基隆市議會盡速針對基隆市公投自治條例進行修訂，但都未見市府提出，基隆應快點跟上其他縣市的腳步。

3月14日臨時會將處理，提案議員邀請民眾旁聽

現行基隆市公民投票自治條例規定，公投適用事項由基隆市公民投票審議委員會認定。

11位議員的提案將比照《公民投票法》母法，廢除審議委員會、明定自治條例主管機關為市府、執行機關為民政處，並將原自治條例規定年滿20歲、在基隆繼續居住6個月以上市民得為公投提案人、連署人及投票人，修正為18歲。

基隆市議員王醒之｜Photo Credit: 中央社

《聯合新聞網》報導引述王醒之說法，舉例說北北基是共同生活圈，台北、新北市府已先後實施垃圾費隨袋徵收，基隆市府仍隨水費徵收，擁有創制複決權的公民就可提案跟進，透過公投展現民意。

目前，《公民投票法》提案人數門檻已從最近一次總統選舉人總人數千分之5以上，降為萬分之1；連署人數則從5％降到1.5％。

基隆市公民投票自治條例修正草案3月14日將在議會臨時會討論，提案議員們亦邀請民眾14日上午9點半攜帶證件到基隆市議會登記旁聽，一起關注這個議題。

王醒之指出，地方性公投是民主制度的防腐劑或煞車皮，當「公僕」沒有能力決定或做出違反民意的決定時，「主人」總是要出面處理，「若有你在現場，會很不一樣。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺