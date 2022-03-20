【書評】《余英時談話錄》：他在動盪困難的時代不斷思考，做出個人抉擇與對公共事務的判斷

文：陳弱水

余英時先生過世不久，李懷宇先生整理出他歷年訪問余先生紀錄稿的一部分，以《余英時談話錄》為題出版（允晨，2021年11月；以下簡稱《談話錄》）。余先生自己的《余英時回憶錄》在2018年出版，記事大體止於他在哈佛大學攻讀博士的階段，也就是1960年代初期。《談話錄》的起點則是余先生獲得學位，到密西根大學任教，用意在接續回憶錄。

《談話錄》到底不是回憶錄，篇章的安排雖然有時序的考慮，但有不少部分屬於課題的性質。大概來說，本書的內容有三個類別：人事、學術、思想。所謂「人事」，包括余先生對自己生涯的追憶以及對他人的認識，這部分和回憶錄的性質最接近。我這篇讀後感，投注在人事方面，主要是看看在受訪的紀錄中，余先生自己呈現了怎樣的身影。

我從1981到1987年，在美國耶魯大學從學於余先生，當時聽到過一些他對往事的追憶，離開耶魯後，也偶爾與他有這類性質的談話。我的聽聞中，頗有能印證或幫助解讀《談話錄》的地方。由於篇幅和文章體例的限制，學術和思想部分的討論，就只能俟諸異日了。

到新亞書院任職，余英時盡了義務

余先生從1962年進入學術界職場後，1973至1975年擔任香港中文大學新亞書院校長是他人生重要的一件事，從這段經驗，可以看出他的一些特質，這段經驗也對他往後的走向有很大影響。

余先生是新亞書院第一屆校友。1973年，他43歲，是哈佛大學的新進正教授，請假回母校擔任校長，無疑是很光榮的事。此事有另外一面：他有回新亞服務的義務。余先生是在1955年，以助教的身分獲得新亞書院推薦，到美國哈佛大學擔任哈佛燕京學社訪問學人。當時口頭約定，他要回新亞服務兩年。不料在次年，余先生的父親余協中教授和家人透過「中國流亡知識人援助會」，得到美國政府的許可，移民美國。

余先生獲得新亞校長，也是他的老師錢穆的同意，先在美國與家人團聚，暫不回新亞，他在哈佛的身分則轉為博士生。但錢穆並沒有忽略余先生和校方的約定，他在校內的會議一再提及這件事。

1962年余先生取得博士學位，錢穆希望他回新亞任教，余先生這時還是有困難。（關於錢穆一直期待余先生回校服務，可略見周言，《余英時傳》〔印刻，2021〕，頁217-219。）1973年，錢穆雖然早已從新亞退任，來台灣定居，但余先生終於回校服務，既實現了承諾，又任一校之長，可謂人生難得的美事。

1973年的新亞書院和1955年余先生離校時，已經是兩個世界了。在1950年代前期，新亞是中國流亡知識人創辦的教育機構，不受政府承認，處境困窘。1973年，新亞則是香港第二所官方大學中文大學的成員校之一，資源豐厚，校長的薪水是哈佛教授的好幾倍。

余先生到新亞時，對方應該有他久留的期待，他後來也接到繼任中大校長的邀請。對於這個情況，余先生自始就有定見，他要回哈佛續任教職，擔任校長的經驗，更強化了他原來的心志。

在新亞這兩年，是他人生中唯一擔任行政職務的日子。余先生在到香港赴任之前，有臨別詩贈予他在哈佛的老師楊聯陞，其中有句：「已甘寂寞依山鎮，又逐喧嘩向海隈」，並不是虛矯的話。詩的結尾是：「平生愧負名師教，欲著新書絹未裁」，研究寫作，過平淡的日子，是他性情所好，心之所嚮，是《談話錄》中清楚流露的態度。（《談話錄》頁13，43-44）

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 1954年4月，耶魯大學雅禮協會代表郎家恆牧師（Charles L. Hong；右二）到訪新亞書院，與時任新亞書院校董沈燕謀（左一）、新亞書院創辦人錢穆（左二）及唐君毅（右一）會面，商討新亞書院與雅禮協會合作之事宜

新亞改制深刻考驗余英時的處事

余先生在新亞校長任上，遇到大學改制的問題，這在當時是眾所矚目的大風波。香港中文大學是在1963年結合三所民間專上院校成立的：新亞書院、崇基學院、聯合書院，因此採用聯邦制，在大學本部之外，三校仍維持高度的獨立性，三院的首長都稱校長，而非如後來叫作院長。

余先生上任時，改變這種疊床架屋形態的呼聲已經存在，不久港府決定推動改制，引起新亞書院的強烈反彈，認為改動聯邦制會摧毀新亞的創校理想。

不巧的是，中文大學的副校長是由三院校長輪流擔任，余先生到香港時，正值新亞書院的任期，他同時擔任大學副校長，要負責這個案子的檢討和規劃。他夾在港府、大學本部和新亞書院中間，飽受壓力。

他了解母校元老的立場，但也不能無視改制要求的合理性，最終他提出的妥協方案並沒有被港府採納，中大還是變成事權統一的架構，但這已是他卸任以後的事了──余先生在提出方案前，他和中大校長李卓敏（1912-1991）都知道，這個案子是不會得到港府同意的。（《談話錄》頁47-48）

在新亞的經驗對余先生有很大的衝擊，在風波之中，他看到世間是複雜的，理想、權力、利益、各種動機交雜不清，他覺得自己過去看歷史過於天真，開始用現實主義的觀點來理解人事。《談話錄》中一再提到這一點：

在香港中文大學兩年，使我對歷史的看法不是那麼天真。我覺得理論沒有那麼重要了。研究歷史不是光靠理論，要知道人的複雜性。換句話說，對人性的瞭解深入了。人是非常複雜的動物，不能聽他講理想主義的話就真的以為他是理想主義者，從頭到尾沒有現實考慮。 ……從前我讀歷史的時候，不容易在這方面深入，好像看一個大趨勢，其實大趨勢沒有什麼用。真正懂歷史，要懂得具體的人，具體的事情，具體的結構。光是在書房裡唸書，永遠看不到人性的深處。《談話錄》（頁60-61）

他又說：「香港中文大學這兩年，使我得到了經驗，對我以後研究歷史，看人性的發展不一樣了，不是很天真地看過去了。從這方面講，這兩年對我是很有用的」（頁62）；「我對從前浪漫的理想主義的想法打了折扣，走上現實主義的想法，知道現實不是那麼簡單了。」（頁63）

Photo Credit: 中央社

確立以中文發表學術論著意旨

余先生在香港還發生了一個重要改變：以中文發表學術論文。余先生最早的兩篇正式論文是用中文寫的，都在1950年代後期初到美國之時。從那時到1973年赴港，十幾年之間，除了因偶然機緣寫出的《方以智晚節考》（1972），只有英文學術論著。