俄烏戰爭報導的媒體倫理守則，與照顧新聞工作者的心理衛生原則

文：蔡宏杰

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，已造成大量傷亡，國際間也疾聲譴責，並祭出各種制裁手段。全球各大媒體也聚焦在這場戰爭，不論是記者在戰地第一手消息、透過遠端訪問相關人士，抑或觀察社群媒體上，戰地民眾釋出的第一手畫面。

《卓越新聞電子報》整理美國波因特新聞學院與英國路透新聞學機構的文章，新聞工作者在處理戰爭新聞時，應該注意的倫理守則，以及該如何照顧自身的心理衛生（mental health）狀態。

俄烏戰爭報導的媒體倫理守則

美國波因特新聞學院發布關於報導俄羅斯入侵烏克蘭，新聞工作者應注意的倫理守則，羅列幾點原則給媒體參考：

來自社群媒體的戰爭消息，何時使用？如何使用？均採取高標準。 謹慎使用隨軍記者報導的消息。 明確標示照片及影片的拍攝時間與拍攝地點。 謹慎斟酌在報導中使用戰爭圖像的原則，何時用？為何需要使用？ 邀集專家討論戰爭議題，謹慎調查確認專家是否夠資格討論這項議題。 所有訊息都需事實查核，一旦發現錯誤，立刻更正。 報導中使用的地名，優先使用烏克蘭語拼法。 記者應力求獨立報導。 注意報導語氣。 善用相關資源報導、分析俄烏兩國利益衝突。 記者工作在戰時更顯重要。

過去，俄羅斯曾多次在社群媒體上釋放出假訊息，企圖左右國際風向，俄羅斯也可能會進行資安攻擊，切斷烏克蘭對外通訊。因此，媒體報導俄烏戰爭時，先設定高標準，來決定何時、如何使用網路上散佈的戰爭消息。

媒體對於任何戰爭的畫面，必須明確標示拍攝時間與地點，在俄羅斯宣布出兵烏克蘭之前，媒體一再反覆播放俄羅斯軍事演習發射導彈的畫面，此舉激起民眾情緒，反而落入俄羅斯所設下的戰爭宣傳目的。

波因特新聞學院提醒，除了標註拍攝時間與地點，任何創傷性的戰爭畫面，都應該要斟酌使用。更重要的，新聞報導各項戰爭消息，都必須經過查證，一旦發現有錯誤，立刻更正，以免錯誤訊息在網路上流傳。

除此之外，波因特新聞學院也建議，記者報導戰爭消息，應該優先使用烏克蘭語的拼法（例如基輔的拼法，使用烏克蘭語Kyiv，而不用俄文Kiev），以避免在描述地域的相關報導中受到俄羅斯干擾；報導中使用的語氣也應堅定平穩，不激起任何情緒，標題用字需謹慎，避免釣魚式標題和危言聳聽的用語。

新聞工作者無法阻止戰爭，但所能做的就是善盡自己的本分，追求真相，即便真相本身令人不安。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄烏戰爭報導，照顧記者心理衛生的原則

近幾年，全球各地媒體大量報導Covid-19疫情，已然造成記者或編輯心理上的創傷，有調查報告研究疫情期間記者或編輯的情緒健康狀況，調查結果顯示，這些記者或編輯表現出焦慮和憂鬱的跡象。

Headlines Networks是個長期關注媒體從業人員心理健康的機構，其創辦人Hannah Storm同時也是媒體顧問，她就記者、編輯處理俄烏戰爭新聞時，會遇到的心理健康問題，提出其專業的建議。

給記者、編輯的五點建議

記者或編輯長時間接觸戰爭消息，或多或少會過於同理戰爭受害者經歷的創傷痛苦，而產生如同經歷戰爭創傷的負面情緒，形成替代性創傷（vicarious trauma），因此Hannah Storm提出了幾點建議。

小心處理創傷性素材。 限制暴露於創傷性素材的時間。 覺察這些素材為自身帶來的影響。 設定並顧及工作與家庭生活的界線。 適時表發情緒。

戰場上傳回來的消息，其中必定包含大量創傷性的影音圖像，記者或編輯要能理解這些素材對自身的影響，以不同的方式處理創傷性素材，進而減少暴露於這些素材帶來的負面情緒之中。

Hannah Storm她說，處理戰爭素材的圖片或影片時，避免直視畫面中最具創傷性的部分，專注在畫面中的其他細節；處理影片素材時，也建議先看無聲音的畫面，隨後再將聲音素材加回影片中。她也建議記者或編輯，不管處理什麼樣的戰爭素材，首要之事，為自己設定接觸暴露的時間。

Hannah Storm處理心理衛生問題多年的經驗，她認為覺察自己身體反應相當重要，記者、編輯在面對戰爭素材對心理帶來的影響，要能察覺這些影像畫面為自身帶來哪些影響，諸如心跳加速、手掌出汗、呼吸困難等。

察覺到身體對創傷性畫面有哪些反應之後，接著便是設法讓自己處於一個平靜的狀態，Hannah Storm建議可以透過減少焦慮的練習法，如54321安定心神法，來安定自身的焦慮。

Hannah Storm說，她早已建議新聞工作者要明確區分出工作與家庭生活，而面臨處理俄烏戰爭的時期，這些設定好的界線能否發揮作用，更顯得重要。她建議，培養興趣轉移工作上處理俄烏戰爭素材帶來的影響。

Photo Credit: AP / 達志影像

當記者、編輯體認到這些創傷素材為自身帶來的影響時，Hannah Storm說最好能夠找個信任的人或是可以聊天的對象，將心中壓抑的情緒適當表發出來，她也建議受疫情影響而遠端工作的新聞從業人員，更要適時的與人進行對話，最好能定期打電話找人分享。

給媒體管理階層的三點建議

除了給予記者、編輯建議，對於新聞媒體管理階層，她也提出三點建議：

要能知人善任。 要以身作則。 不要小看肯定記者、編輯價值的力量。

管理階層必須明確理解，不同的人對於事情處理的方式各有不同，面對創傷性素材，每個人的反應也不盡相同。管理階層不應對記者、編輯施壓，迫使記者、編輯在不情願的狀態下，處理戰爭新聞。Hannah Storm說，管理者應該要與員工保持良好關係，才能將適當的工作分配給適合的人選。

Hannah Storm建議記者或編輯要適時的減少暴露在創傷性素材當中，以減少負面情緒的累積，而管理者應當以身作則，明確告知記者或編輯對於俄烏戰爭新聞處理原則，適時要求員工減少接觸戰爭素材。

同時，管理者對於記者、編輯處理戰爭新聞的表現，要適時給予肯定，管理階層不要小覷肯定員工的力量，記者、編輯會由衷感激管理階層體恤到他們完成艱難的工作。

參考資料

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此

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