促轉會批國安局抗拒轉型正義，「國家安全」是湮滅相關檔案的藉口嗎？

近期國安局再次成為學術界在轉型正義研究點名的對象，毫不意外的，國安局一如既往抗拒公布檔案的態度，讓促轉會到民間研究者都紛紛質疑或批評國安局的做法。

從促轉會到民間研究者的批評

先來看看促轉會、民間研究者在近期對於國安局在轉型正義態度上的批評。

一、2月國史館出版《美麗島事件史料彙編》，但是其中部分檔案內容仍然因為國安局等情報機構的意見予以遮掩，對此，促轉會不以為然。

《自由時報》報導，促轉會代主委葉虹靈質疑國安局並未進行個案審核，也未說明威權時期政治案件為何會嚴重影響現在的國家安全。相關情報機構應要說明「為何公開美麗島事件的線民、檢舉人，會嚴重影響國安及對外關係？」面對情報機構的刻意阻撓，促轉會聲明已提出〈政治檔案條例〉修正建議，將函請國發會參考。

二、台大教授周婉窈在臉書引述學者吳俊瑩的研究，國安局於1980年代推動「拂塵專案」企圖推出國民黨版本的二二八歷史論述。並暗中支持賴澤涵、美國學者Ramon H. Myers（馬若孟）、魏萼共同撰寫二二八英文學術專書，以影響國際視聽。

三、學者吳俊瑩投書《自由時報》，指出國安局在政治檔案清查作業中，屢次以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為理由要求暫緩公開檔案，「甚至超過五十年的檔案，國安局也要求檔案局限制開放應用。」他呼籲檔案局應該優先處理、公開國安局的檔案

四、學者陳昱齊對於吳俊瑩的投書，也為文投書回應，他指出由於國安局作為主導情治系統的龍頭，再加上警總已經在多年前裁撤、銷毀大量檔案的情況下，國安局成為目前擁有最多政治案件關鍵檔案的情報機構，因此開放國安局的檔案有其必要性。

對於促轉會、民間研究者的批評，國安局則是保持沉默。

Photo Credit: 中央社 民進黨立委段宜康23日在立法院聯席會議詢問陳文成案、林宅血案的政治檔案解密進度；國安局長邱國正（前）回應，已提供資料給促轉會，在期限內，該解密就會解密。 中央社記者施宗暉攝 108年10月23日

國安局始終抗拒轉型正義

如果對轉型正義此一領域有所了解者，都不意外國安局的態度。事實上國安局對於轉型正義始終抗拒，在解密相關檔案上一直是抱持不合作、拖延，甚至直接以「保護情報工作人員」跟「國家安全」為藉口，逕自遮掩相關檔案文件，甚至湮滅政治案件的證據，如銷毀林宅血案兇手錄音帶即為一例。

更有甚者，當年承辦林宅血案的國安局官員，無視促轉會調查報告已經證明國安局未介入的說法不實，卻可以透過時任國安局長的邱國正之口反駁「所謂有介入是胡說八道。」之後國安局卻仍然可以迴避外界的追究，甚至可以提出「恐因公開造成情報員與國際情報合作曝光，影響國安」為由將林宅血案與陳文成命案繼續延長加密。

執政者面對國安局抗拒轉型正義的沉默

而面對國安局的抗拒，執政者卻始終未置一詞，原因何在？國安局作為情報界龍頭所掌握的情報權力，再加上執政者的投鼠忌器心態，使得執政者在面對國安局抗拒轉型正義的態度上抱持曖昧的沉默。

在這種現實之下，筆者不禁懷疑促轉會提出的「政治檔案條例」修正建議，是否到最後仍然會因為國安局的反對而窒礙難行？綜觀過往的情形，實在不容樂觀。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文27日走訪不義遺址「安康接待室」，她 說，重新檢視這些不堪回首的歷史，要證明民主化以後的台灣，推動轉型正義以後的政府絕對不會再走向威權回頭路。 中央社記者鄭清元攝 111年2月27日

必須先改革國安局，才能化解國安局對轉型正義的抗拒

國安局抗拒外界的檢視、監督，並不僅只於過往戒嚴時期的作為，包括多年前的劉冠軍案、近年文職特考退訓學員指控在國安特訓遭到霸凌、甚至性騷擾的黑箱處理作法，都可以看出國安局的態度是始終如一。

在這種情況之下，要化解國安局對轉型正義的抗拒之前，必須先改革國安局的人員結構、內部氛圍，才能讓國安局不再受到內部殘存的黨國意識形態遺緒桎梏，能夠以更坦然的態度面對轉型正義。

至於如何改革國安局的人員結構、內部氛圍？筆者過去曾多次為文表達個人淺見，那就是：

台灣社會必須打破情報界對於情報事務知識的壟斷

除了國安局自身的改革之外，台灣社會同樣也有自身該作的功課，那就是必須普及深化對於情報事務的討論，打破情報界舊有勢力對於情報事務知識的壟斷。讓國安局無法在轉型正義的檔案解密、調查上繼續以「保護情報工作人員」、「國家安全」等藉口抗拒促轉會等外界的檢視。

事實上這些藉口在過往的劉冠軍案、文職特考退訓學員指控在國安特訓遭到霸凌、性騷擾等爭議上，都可以看到國安局以此回避外界的檢視，而且也的確影響到不少不了解情報事務及台灣情報界實態的民眾。而國安局就是在這層「國安布」的掩蓋之下繼續自行其是，毫無認真的反省、檢討。

結語

只要國安局的內部的黨國遺緒沒有改變，只要國安局沒有真正轉型為服膺民主國家價值觀的情報機構，那麼這種「國安局帶頭抗拒」的轉型正義困局就會持續下去，國安局會一直成為阻礙轉型正義道路前行的大石頭。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航