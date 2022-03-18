促轉會批國安局抗拒轉型正義，「國家安全」是湮滅相關檔案的藉口嗎？
我們想讓你知道的是
國安局對於轉型正義始終抗拒，在解密相關檔案上一直是抱持不合作、拖延，甚至直接以「保護情報工作人員」跟「國家安全」為藉口，逕自遮掩相關檔案文件，甚至湮滅政治案件的證據，如銷毀林宅血案兇手錄音帶即為一例。
近期國安局再次成為學術界在轉型正義研究點名的對象，毫不意外的，國安局一如既往抗拒公布檔案的態度，讓促轉會到民間研究者都紛紛質疑或批評國安局的做法。
從促轉會到民間研究者的批評
先來看看促轉會、民間研究者在近期對於國安局在轉型正義態度上的批評。
一、2月國史館出版《美麗島事件史料彙編》，但是其中部分檔案內容仍然因為國安局等情報機構的意見予以遮掩，對此，促轉會不以為然。
《自由時報》報導，促轉會代主委葉虹靈質疑國安局並未進行個案審核，也未說明威權時期政治案件為何會嚴重影響現在的國家安全。相關情報機構應要說明「為何公開美麗島事件的線民、檢舉人，會嚴重影響國安及對外關係？」面對情報機構的刻意阻撓，促轉會聲明已提出〈政治檔案條例〉修正建議，將函請國發會參考。
二、台大教授周婉窈在臉書引述學者吳俊瑩的研究，國安局於1980年代推動「拂塵專案」企圖推出國民黨版本的二二八歷史論述。並暗中支持賴澤涵、美國學者Ramon H. Myers（馬若孟）、魏萼共同撰寫二二八英文學術專書，以影響國際視聽。
三、學者吳俊瑩投書《自由時報》，指出國安局在政治檔案清查作業中，屢次以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為理由要求暫緩公開檔案，「甚至超過五十年的檔案，國安局也要求檔案局限制開放應用。」他呼籲檔案局應該優先處理、公開國安局的檔案
四、學者陳昱齊對於吳俊瑩的投書，也為文投書回應，他指出由於國安局作為主導情治系統的龍頭，再加上警總已經在多年前裁撤、銷毀大量檔案的情況下，國安局成為目前擁有最多政治案件關鍵檔案的情報機構，因此開放國安局的檔案有其必要性。
對於促轉會、民間研究者的批評，國安局則是保持沉默。
國安局始終抗拒轉型正義
如果對轉型正義此一領域有所了解者，都不意外國安局的態度。事實上國安局對於轉型正義始終抗拒，在解密相關檔案上一直是抱持不合作、拖延，甚至直接以「保護情報工作人員」跟「國家安全」為藉口，逕自遮掩相關檔案文件，甚至湮滅政治案件的證據，如銷毀林宅血案兇手錄音帶即為一例。
更有甚者，當年承辦林宅血案的國安局官員，無視促轉會調查報告已經證明國安局未介入的說法不實，卻可以透過時任國安局長的邱國正之口反駁「所謂有介入是胡說八道。」之後國安局卻仍然可以迴避外界的追究，甚至可以提出「恐因公開造成情報員與國際情報合作曝光，影響國安」為由將林宅血案與陳文成命案繼續延長加密。
執政者面對國安局抗拒轉型正義的沉默
而面對國安局的抗拒，執政者卻始終未置一詞，原因何在？國安局作為情報界龍頭所掌握的情報權力，再加上執政者的投鼠忌器心態，使得執政者在面對國安局抗拒轉型正義的態度上抱持曖昧的沉默。
在這種現實之下，筆者不禁懷疑促轉會提出的「政治檔案條例」修正建議，是否到最後仍然會因為國安局的反對而窒礙難行？綜觀過往的情形，實在不容樂觀。
必須先改革國安局，才能化解國安局對轉型正義的抗拒
國安局抗拒外界的檢視、監督，並不僅只於過往戒嚴時期的作為，包括多年前的劉冠軍案、近年文職特考退訓學員指控在國安特訓遭到霸凌、甚至性騷擾的黑箱處理作法，都可以看出國安局的態度是始終如一。
在這種情況之下，要化解國安局對轉型正義的抗拒之前，必須先改革國安局的人員結構、內部氛圍，才能讓國安局不再受到內部殘存的黨國意識形態遺緒桎梏，能夠以更坦然的態度面對轉型正義。
至於如何改革國安局的人員結構、內部氛圍？筆者過去曾多次為文表達個人淺見，那就是：
- 將情報圈外人士出任情報機關首長的作法常態化，帶入外界的新思維進入情治系統，逐步的鬆動舊有的黨國遺緒。
- 推動全面文職化，打破舊有文化對國安局的壟斷。
- 讓國安局揚棄那種「一切都是機密」的心態，讓局內外人士乃至於公眾在不影響機敏情報的範圍之下談論國安局的問題，而不是只想以「洩密」箝制相關討論。
- 讓「轉型正義」研究者在內的民間各界人士和退休、現職資深和新進國安情報人員進行對話，就「轉型正義」、情報事務等議題在不涉及機敏資訊的前提之下做坦率的意見交流，消弭情報界和台灣社會之間的隔閡以及尋求和解的可能。
- 在新一代國安人員的養成、訓練上引進人權教育、轉型正義的相關思辨，學者陳昱齊之前為文投書建議，調查局應該在新進人員的教育訓練引入轉型正義教育，顯見情治人員的轉型正義教育，已經是情報界不能迴避的議題，對於國安局更是如此。
台灣社會必須打破情報界對於情報事務知識的壟斷
除了國安局自身的改革之外，台灣社會同樣也有自身該作的功課，那就是必須普及深化對於情報事務的討論，打破情報界舊有勢力對於情報事務知識的壟斷。讓國安局無法在轉型正義的檔案解密、調查上繼續以「保護情報工作人員」、「國家安全」等藉口抗拒促轉會等外界的檢視。
事實上這些藉口在過往的劉冠軍案、文職特考退訓學員指控在國安特訓遭到霸凌、性騷擾等爭議上，都可以看到國安局以此回避外界的檢視，而且也的確影響到不少不了解情報事務及台灣情報界實態的民眾。而國安局就是在這層「國安布」的掩蓋之下繼續自行其是，毫無認真的反省、檢討。
結語
只要國安局的內部的黨國遺緒沒有改變，只要國安局沒有真正轉型為服膺民主國家價值觀的情報機構，那麼這種「國安局帶頭抗拒」的轉型正義困局就會持續下去，國安局會一直成為阻礙轉型正義道路前行的大石頭。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航