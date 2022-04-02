【日漫】《終將成為妳》：除了描述女孩之間的戀愛，也為讀者回溯愛的意義，道出「喜歡」的可能性

《終將成為妳》。最初會留意到這部漫畫，就是因為這充滿詩意的名字。

「終將」兩字暗示時間的流動，意味故事裡的人們，必須歷經一段過程，才得以成為「妳」。「成為」蘊含改變之意，叫人聯想究竟故事的主角基於甚麼原因，才會費盡心思，也要化作另一個「妳」。於是標題中的「妳」，則為作品埋下最重要的懸念——少女們想要成為的「妳」，可會是怎樣的「妳」？

終將成為妳。何以要成為妳，怎樣才能夠成為妳，又終會成為何種模樣的妳？如此的提問，在閱讀這部漫畫的時候，一直在腦海揮之不去。

《終將成為妳》是一部以百合為主題的作品，主要講述兩名女高中生——主角小糸侑與學姊七海燈子——之間的愛情故事。與此同時，它也是一個關於「成為」的故事：唯有在愛戀中，少女們才能找到自己想要成為的，那想要成為的自己。

「愛」與「成為」。在《終將成為妳》的故事裡，兩者互為表裡，密不可分。

在《終將成為妳》的故事裡，首先為「愛」，以及「喜歡」這兩個詞彙下定義的，是燈子這個角色。在一段獨白中，燈子如是說：

「喜歡」是具暴力性的字眼。「喜歡這樣的妳」這句話，不也就代表「若不是這樣，就不喜歡」嗎？

「『喜歡』是束縛人的字眼。」燈子留下如此總結。

在燈子眼中，愛，意味著非此即彼。愛之所以為暴力，在於它蘊含強烈的排他性，只容許愛人維持其被愛著的模樣，不可存有其他的可能性。愛的言語也因此是束縛的，威脅被愛之人不得作出改變——若妳不再一樣，就再也無法得到我的愛。

為何燈子會有這樣的想法呢？一切源於她童年時的經歷。七年前，燈子的姊姊因車禍而逝世，年幼的燈子在痛失所愛之人的同時，亦被迫承受巨大的壓力。燈子的姊姊一直備受眾人愛戴，她的離世讓身邊的人感到惋惜之餘，並同時條件反射地，將原本對姊姊的期望，全都投射到燈子身上。「妳要連同姊姊的份活下去」，周遭的人這樣說，「要像姊姊一樣優秀」。

承受著如此期待的燈子，在這個時侯下定決心，要代替姊姊活下去。自此，燈子就成為了姊姊。她拋棄往昔那軟弱、自認為一無是處的自己；並強迫自己要變得堅強，成為一個人見人愛，像姊姊般的「自己」。

對燈子而言，「愛」與「成為」是共犯。愛以「喜歡」之名脅迫自己改變，要去繼承原本不屬自己的喜愛，只為滿足身邊的人的期望，「只要我表現得像姊姊，大家就會開心」。燈子明白如此的「喜歡」與枷鎖無異，卻終究在愛的暴力下，成為了斯德哥爾摩症候群的受害者。當侑問她「不成為別人就不行嗎」，她的回答是如此決絕：「維持我自己，又有什麼意義」。

「除了成為姊姊以外，我已經一無所有。」燈子如此自道。

漫畫《終將成為妳》，台灣角川出版

但燈子也並非真的一無所有。因為她遇上了侑，遇上了這個總是會接納自己、陪伴自己的女孩。而對燈子來說，侑亦肯定是世界上最溫柔的人——因為無論如何，她也不會喜歡上自己。燈子是如此確信的。

侑一直懷抱著這樣的煩惱：她無法明白，何謂「戀愛的感覺」。在國中畢業的那一天，與她同班三年，一直是好朋友的男同學，對她表白了。她一直以為自己憧憬著愛情，但實際被告白以後，才發現自己根本不能夠對戀愛有所體會——不是不喜歡眼前的男生，而是更根本地，無法對他所提出的「喜歡」抱有感覺，更遑論對他回以愛意。

侑覺得這樣的自己很奇怪。明明身邊的人都將戀愛視為理所當然，為什麼只有自己連愛情本身，也需要抱著存在與否的疑問？於是如此的苦惱，她一直覺得難以宣之於口——直至遇上燈子。侑目睹燈子拒絕了別人的表白，事後被問到為何會拒絕他人的告白時，燈子是這樣回答的：

因為不管至今有多少人說喜歡我，我都沒有心跳加快過啊。

燈子輕描淡寫地放下的這句話，侑沒有聽漏其中的弦外之音。原來除了我以外，還會有人對愛情沒有感覺，侑當時是這樣想的。只是那時候的侑尚未知道，燈子並非不明白「喜歡」的感覺，才拒絕他人的告白；而是相反地，正是因為對此過於理解，才會把來自別人的「喜歡」，都一一拒絕。

接下來的故事是這樣的：侑相信如果是燈子的話，一定會明白自己的感受，於是決定找對方商量自己的煩惱。而燈子也不負所托，安慰侑無需為自己的想法感到自責，並鼓勵她不要為了迎合他人，去強迫自己接受一段不願展開的關係。在燈子的開解與鼓勵下，侑終於放下一直纏繞自己的煩惱。就在侑打算向身旁的燈子道謝之際，燈子卻在這時候將侑拉進懷裡，並留下這樣的告白：

我覺得我好像會喜歡上妳。

終於找到了——燈子的直覺這樣告訴自己。她找到一個不會以愛之名勒索自己，卻依然願意陪伴自己、包容自己的人。燈子順從自己的直覺，向眼前這位剛認識不久的學妹告白。而侑也沒有拒絕，半推半就地繼續待在燈子身旁，還願意陪對方一起參加學生會選舉，當選後繼續和她一同進行學生會的活動⋯⋯二人的關係沒有「正名」為戀人，卻在曖昧的界線上不斷遊走，變得愈加親密。

漫畫《終將成為妳》，台灣角川出版

一直埋藏於燈子心底的，那份對親密關係的渴望，在遇上侑之後終於爆發了。燈子變得愈來愈倚賴侑，無止境地渴求著對方的安慰，無論是精神上的，還是肉體上的。然而與此同時，燈子始終懼怕著愛所帶來的束縛，於是又不斷寄望侑維持原來的模樣——「和我在一起，卻不要喜歡我」，燈子如此期盼。

然而這段搖搖欲墜的關係，到最後還是崩塌了。侑終究體會到「戀愛的感覺」，並喜歡上眼前的燈子。由最初以為自己不過是感到寂寞，才會待在燈子身邊；到後來只要和燈子在一起，內心就會騷動來；當聽到燈子說自己「一無所有」、「討厭自己」時，侑終於在心底裡禁不住吶喊，喊道：