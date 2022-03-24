《馬克思與馬克思主義》：共產主義是否得以和平實現？五個問題左右了馬克思的政治理論

文：格雷戈里・克雷斯（Gregory Claeys）

馬克思的成熟體系（節錄）

Marx’s Mature System

在馬克思後來的著作中，《哥達綱領批判》（1875）最能讓我們清楚看出，他是如何設想共產主義的開展。在邁向共產主義社會的第一階段裡，將適用平等權利的原則。工作將根據「每個人按照他的貢獻」這個原則來給付報酬，也就是說，「他以某種形式提供社會多少勞動量，便能獲得其他形式耗費同等的勞動量的消費資料」（24:86），至於提供多少勞動，則是利用某種形式的憑證來記錄。

如我們所見，這項原則獲得許多早期社會主義者的認可。然而，它必然會造成不平等。不過，最終，到了「共產主義社會的最高階段，在個人受制於勞動分工的情況已然消失，從而腦力勞動與體力勞動之間的對立也隨之消失後」，而且，在「個人全面發展」方面已經取得足夠的進展且存在足夠的資源，這將轉為聖西蒙和布朗基的原則，「各盡所能，按需分配」（24:87）。

我們可以肯定地假設，這在共產主義社會中構成了正義，那裡不再需要基於勞動的報酬。不過，這種報酬並非「勞動的全部產物」，因為即使「與現代社會比起來」，「一般管理費用」「十分有限」，然而生產工具的汰換、擴廠投資、提供儲備、支付公共服務等支出仍需扣除（24:85）。

另外五個問題左右了馬克思成熟的政治理論。第一個問題是，共產主義是否得以和平地實現？一八六四年，早些時候曾反對暴力的恩格斯強調，「以武力進行民主革命」是新的政治觀點（38:82）。馬克思當然同意；直到一八七○年代早期，兩人無不承認，通往共產主義的和平道路在民主中的可能性。工人階級的主要目的是組織成為「與有產階級建立的一切舊政黨對立的」特殊政黨，唯有如此，最終方得以實現「消滅階級」（44:414）。反對專制可能需要暴力，暴力或許甚至是有益的。

最早在一八五○年三月，刊印於共產主義者同盟的月公告中一篇對該同盟的演講稿裡，我們顯然可以見到馬克思支持無產階級採取「過激行為」，以對抗「那些討厭的政府委員或地方當局」，藉以摧毀「資產階級民主派」（10:282）——列寧曾讀過這篇文章。只不過，這份文件並非是由未曾歌頌過虛無主義毀滅傾向的馬克思親自署名。

然而，在一八八○年致海德曼的一封信中，馬克思寫道，「如果無可避免的進化轉變為革命，這就不僅僅是統治階級的過錯，而且也會是工人階級的過錯」；這暗示著他對和平演變的偏好，這導致「英國革命不是必然的，但是，按照歷史上的先例，是可能的」，然而，在德國，不經過革命，「就不可能擺脫軍事專制制度」（46:49）。但這需要與馬克思所堅持的，「在愛爾蘭實現獨立前，英國不可能取得進展」相互權衡，這也可能是由芬尼亞運動者所領導的暴力過程。

第二個問題是，工業化程度較低的社會，是否可能輕易避免非得經歷資本主義的發展和／或將社會主義的轉型奠基於前資本主義的制度？馬克思早在一八七○年便曾推測過俄國革命的可能性（22:261）。一八七○至七一年期間，馬克思開始學習俄文，在他生命的最後十年，這個國家左右了他的思想。但這種保證卻代表著徹底挑戰《共產黨宣言》的共產主義模式；這種模式唯有在資本主義發展的最高階段播下其自身崩潰的種子時才會出現，此外，「全面依賴」的模式也與此有關，在那當中，「個人真正的精神財富完全取決於他實際關係的財富」（5:51）。

在歐俄，大約有五分之三的耕地是農民或哥薩克家庭所擁有，他們只擁有一小塊土地，而且往往無條件集體耕種其餘土地，許多地方性的事項（諸如福利、教育等）也由公社負責辦理。革命民粹派認為，這是民族社會主義顯著的起點。馬克思在一八七五年時（對比於巴枯寧）仍堅持，徹底的社會革命「只有在……工業無產階級隨著資本主義生產的發展，在群眾中至少占有重要地位的地方才有可能」（24:518）。

一八七七年，當俄國和土耳其處於戰爭狀態時，馬克思曾在致佐爾格的信中寫道，「這一回，革命將始於東方。」事實上，他認為，「如果俄國繼續順著自一八六一年以來一直沿襲的道路」（當農奴被解放時），「俄國將失去歷史所能提供給一個民族的最好機會，而遭受資本主義制度所帶來的一切災難性波折」（24:199）。對於那些把農村公社理想化的人來說，這似乎不僅是一種小恩小惠。

一八八一年二月，俄國的扎蘇里奇致信馬克思，並問道，「農村公社」是否可能構成未來社會主義社會的基礎；這封信濃縮了馬克思對於這些問題的想法。馬克思在兩週內寫下四份回信草稿，顯示出他對這個問題的認真態度。他指出，如果公社能在「來自四面八方侵襲它的破壞性影響」中倖存下來，那麼這種公社就能成為「俄國社會新生的支點」（24:371）。因此，剝奪生產者的「歷史必然性」限於「西歐各國」（46:71-2）。

一八八一年《共產黨宣言》俄文版曾補充道，「假如俄國革命將成為西方無產階級革命的信號，而兩者可以互補的話，那麼現今俄國的土地公社所有制便能成為共產主義發展的起點」（24:426）。但這又是一種難以預料的關係；現代共產主義不可能獨自在俄國出現。