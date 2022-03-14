「抗爭傳播」作為俄烏戰爭切入點：網路革命後第一場現代國家間的傳播較量

文：忻浚賢

戰爭不只有熱戰，也有資訊戰、傳播戰的部份。俄烏戰爭的資訊戰之所以特別，除了是一場專制、民主國家之間的戰爭傳播（War Communication）較量（上一次相類似的討論，好可能已經是二次世界大戰），亦在這是網路革命後第一場現代國家間的傳播較量。

以往資訊戰是由機構（政權、大眾媒體）主導，人民經常只處於接收資訊的一方，但現在社交媒體及網路影音平台盛行，人民也有傳播及參與製作內容的機會。因此當代戰爭資訊戰是多角色互動、高流量且瞬息萬變。

抗爭傳播作為切入點——網路科技如何介入政治對抗

在討論俄烏戰爭傳播之前，想先介紹抗爭傳播（Protest Communication），因為這個角度能夠為我們展示，當代網路科技如何應用在富有對抗性立場的環境之中。

撇除一系列反恐戰爭，在俄烏戰爭發生之前，世界大部份衝突都發生在單一政體之內，由2010年阿拉伯之春、2014年烏克蘭危機，到2019年香港反修例運動，這些衝突的共通點，都是政府與（部份）人民處於對立的狀態，而抗爭傳播就網路科技應用提供以下分析角度：

一，人民如何利用網路科技所提供的機遇，去促成抗爭的實踐及創新（例如在Google Maps上製作抗爭地圖標示警力的位置及部署、在Telegram上建立快速傳播抗爭資訊的頻道、在網上號召參與線上聯署或線下示威抗爭），並建立抗爭傳播網路（Protest Communication Network），透過媒體、社交媒體專頁群組及即時通訊群組宣揚及達到抗爭訴求。

二，政府如何利用資源上的優勢，透過購買及學習網路科技（例如鼓動政府支持者建立專頁及群組以抗衡反對聲音、製作網路資訊及廣告反駁訴求、監測及參與抗爭者資訊頻道的討論），縮窄與抗爭者的技術差距，並以其人之道還治其人之身，抑制、打壓甚至是消除抗爭行為。

三，政府與抗爭者雙方爭奪話語權，在社交媒體及大眾媒體上各自地呈現或重塑抗爭「現實」，以影響大眾如何理解抗爭行為。

烏克蘭的戰爭傳播——軍民網路合作與分工

上述抗爭傳播的分析角度，部份也可以借用在戰爭傳播之上。

以俄烏戰爭作為案例，最突破原有分析框架的地方，就是在烏克蘭政體之內，政府與人民並非站在對立面，更站在同一陣線對抗俄羅斯的入侵，從而引發出戰爭傳播中的合作與分工網路：

一，政府主動領導論述，建立以總統、官員及軍象為核心的官方傳播體系

以往的抗爭衡突中，政府在傳播戰一直處於被動位置，而這次卻積極面對俄軍的步步進逼，務求對外對內也能夠建立有效的溝通及傳播：政府統一發佈重要資訊渠道，呼籲民眾只跟隨官方消息，同時快速回應各類謠言，以阻止虛假消息在民間散播。最近的例子來看。有俄議長宣稱烏總統早已逃出基輔，而澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及其幕僚則在當地著名歷史建築物前自拍，迅速上傳社交網路加以澄清。

Photo Credit: AP / 達志影像 澤倫斯基開戰後於基輔市中心自拍，打擊「逃跑」的傳言

此外，烏克蘭政府亦善用數碼工具組織支持及對抗，例如接受加密貨幣捐款，以及號召全球駭客及網民對俄羅斯網路組織攻擊；並盡力提供網路科技基建，以確保穩定的傳播環境及條件。烏國副總理就曾在Twitter公開呼籲Elon Musk開啟Starlink服務，最後成功爭取之餘，亦安排器材運送至各大城市，以提供穩定的網路服務。

二，人民重啟抗爭傳播網路

這次的戰爭，烏克蘭人民迅速就俄國軍隊的動向作資訊發佈及傳播（例如報告敵軍行蹤、展示敵軍傷亡、將傷亡統計製成圖表），並24小時更新周遭戰況；同時積極配合及融入官方傳播體系，不停轉發官方消息，用民間紀錄及觀察填補官方論述不足，從而加強國家機器的傳播效率。

抗爭傳播網路有其經驗傳承的面向——人民汲取之前抗爭的教訓，很快就能將傳播經驗，套用在當前的戰爭危機之中，例如要在社交媒體上放佈甚麼有利整體軍情及提高士氣的消息、要在即時通訊工具向親朋鄰居傳遞甚麼安全及避難資訊等。這種經驗重啟，令人民加快適應及應對當前的戰爭危機。

而媒體及觀眾，亦有著類似的重啟體驗，例如在烏克蘭受襲第一天的前後，外國媒體已經在基輔及各個主要城市設立直播點；而香港觀眾也懂得如何找出這些直播頻道，並利用社交媒體及即時通訊工具分享烏克蘭的現場資訊。不論是烏克蘭人民還是外地觀眾，正正曾經接收及處理過海量的抗爭及衝突資訊，因此能夠迅速重新掌握曾經學習過的傳播技能。

三，政府與民間網路共同對抗俄國論述

烏克蘭政府和民間在網路信息的操作上存有一定程度的互動，謀求在社交媒體及大眾媒體，影響國際社會及俄烏軍民對這場戰爭的理解。

這次跟以往最不一樣的地方，就是在不同戰爭熱門題目上，政府與民間網路不再各持已見，雙方身影的同時存在，目的在於合力在不同位置、角度呈現或重組戰爭「現實」：

基輔之鬼（Ghost of Kyiv）

在戰爭的初期，社交媒體開始流傳一位烏克蘭王牌機師，在基輔上空以一敵六，最後更用一天的時間，將敵機逐一擊落。因此網民稱之「基輔之鬼」，更為此提供不少短片「證據」，成為國內外網路熱話，官方軍方Twitter帳號更向「基輔之鬼」致敬，將他描述成「俄羅斯戰機的惡夢」。

最後媒體揭發，熱傳短片只為電腦合成，軍方只能證實敵機被擊落的數字，而前總統波洛申科（Petro Poroshenko）所「實證」的機師，亦只為軍方舊有宣傳素材。以上種種，依然無礙這個都市傳說在網路繼續發酵，時至今天，「基輔之鬼」依然在官方帳號「陰魂不散」。