【野人山海經】不久前我還是天天打電動的宅男，直到花蓮壽豐開啟了我的「水系生活」

「你讀交大的？怎麼會來這裡？」

面對這類問題，野人總是笑著反問：「為什麼不來這裡？」

有一些地方，它沒有一流企業，不適合刷履歷；沒有名勝絕景，不適合二日遊，但它特別適合鄉野生活。壽豐正是這樣的地方。

每個人都應該有一生追逐的目標，有些人並沒有機會選擇，而有些人比較幸運——我的目標是「隱居」。這志向從國中時代就確立，當時我在「我的志願」作文寫下我要歸隱山林，被老師念了一頓，直到來花蓮，仍不時遇到一些人覺得我在浪費才華。

「兼職民宿管家？以你的履歷太大材小用了，來我們集團當主管如何？」

那眼神彷彿看到美食，嚇得我差點奪門而出。

野人我並不想當南陽臥龍，只是當諸葛村夫。

我只望晴耕雨讀，山間採野菜、水裡捕魚蝦，夜裡圍著營火彈吉他，有志趣相投的朋友和大狗相伴。既是如此，為何要拚命進大公司，在信義區苦熬數十年，直到靈魂扭曲得不成人形，才帶著半生功名、萬貫家財和一條殘命，彷彿五丈原的諸葛孔明，倒在營帳才懷念起那間茅廬呢？

更何況，真到了知命、耳順之年，我是否仍有今天的精力，甚至是否仍在世呢？

曾經，我十足社會化地給了自己無數理由。最後發現唯一的理由，是沒有踏出舒適圈的勇氣。

勇氣嘛，胸口鼓起來就有了。

舒適圈，腳一抬就跨出去了。

回過神來，我已經在壽豐住三個月了，越住越滋潤。

為什麼，壽豐適合鄉野生活？

水，並不是附近有溪、河、海即可，水源應該純淨，應該有生態系，應該能與生活產生互動，「水」能給予你的不僅是建案標榜的水岸風景，那只是最表面的情感反饋，往靈魂深處探尋吧！水源是人類的文明根源，如同爸爸或爺爺口中的童年小溪一樣，一條有生命的水源，你只要居住在附近，自然就會產生各種記得一輩子的趣事。

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在壽豐，許多村鎮附近的小溪，清晨會有阿伯洗澡、女子浣衣，白天有孩子玩水、釣魚，晚上偶爾有人挑燈抓蝦、捕鱸鰻，這些人都可能進入你的生活；晚上散步到溪邊，有各種生態行為可以欣賞。例如上週，我看到一條笨蛇，攻擊了同一隻青蛙將近20次都失敗，而那隻青蛙躲開後也不逃，就這麼氣定神閒的待在原地，耗了快一小時，最後蛇還是沒吃到青蛙。

在某個場合，我把它講唱一首繪聲繪影的小歌曲，逗得一群大朋友小朋友樂不可支。

小溪有人玩水抓魚不稀奇，但在壽豐，甚至排水溝也會有人玩水、抓魚。

排水溝？！

門諾醫院往上游一點，有一條大排水溝，我曾看到一位原住民老人浮潛放網，還順便拿一支魚叉，跟我聊天同時不忘作業，不一會兒就射到一條珍珠石斑，高興地高舉獵物，咧嘴笑得像個孩子。後來又見過那位老人幾回，他教了我很多水域生態知識，那是在保育圈浸淫多年都沒聽過的，或許因為這些知識或多或少跟漁獵有點關係吧！

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老人的發財車上有一堆家當，睡覺、煮飯都在上面，過著很有風格的簡樸生活。曾有一次他漁獲不佳，只網到三條小得可憐的吳郭魚，老人沒清理好內臟，就用一個髒兮兮的生銹鍋子，煮了一小鍋賣相十分可怕的魚湯（就我對吳郭魚處理方式的理解，我相信味道也很可怕）。

老人樂呵呵地邀請我一起喝，我看著那鍋黑糊糊，隱約有魚體支離破碎的液體，面有難色，而他也不以為忤，豪邁地自行一飲而盡。

假如他來寫專欄，我必將「野人」名號雙手奉上。

不久之後，我也克服心理障礙，跳下排水溝游泳了，沒想到能見度還不差呢，而且，這種沉積的緩流，不只地貌不同，生態系也跟溪流有很大的差別，你可以看到慈鯛科做窩、育幼；看到大型的無鱗魚，在岩縫深處若隱若現，看到蝦子抱著水草，親眼看到不同泳層魚種的生存方式。

而相較緩水，湍急的大溪又更加刺激。

例如：花蓮溪中游很湍急，野人在那兒鍛鍊出獨門的射魚技巧：不穿蛙鞋，用腳尖勾住消波塊上突出的鋼筋，避免自己被直接沖走，身體則順流在水中，放鬆閉氣約30秒後，魚兒就會把你當成漂流木一類的無害之物，逐漸進入攻擊距離，這時再刺出魚叉，命中率會顯著提高。

我一直想幫這絕招取個名字，可惜苦無靈感。

當然，練習這招也失敗過不少次，被沖走也是常常發生的事——但只要足夠熟悉水文，要找到「被沖走也不用擔心的環境」其實不難。甚至，偶爾我也會選定看似可怕，實則安全（頂多嗆兩口水）的地點，帶朋友來體驗「被急流沖走」的感覺，通常是對泳技很有自信的朋友。

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讓人跳下去，他們會被湍急的溪水快速帶走，再沖到沙洲上摩擦，我覺得這體驗除了有趣，還有一項很大的好處——在無可抵抗的巨力下，讓人徹底理解，泳技在大自然面前不值一提，要安全玩水，更需要的是尊敬自然、了解自然。

溪、河都講玩了，至於我在湖泊做了些什麼，可以參考先前的文章。

水，滋養了花東縱谷的生命

當然，花蓮壽豐的水域不只刺激，也很親人，想野營、野餐、到溪邊踩水，都近在日常生活圈之中，唾手可及，甚至能輕鬆地找到車宿點，下班開著休旅車，五分鐘就到水邊，生個營火，聽著溪水看著星星就這樣睡一晚，對於喜歡水的人而言，這裡真的是美好的地方。

壽豐的水是純淨的，這份純淨惠及了整個生態系。

有一天，我在籃球場好像踩到一坨狗屎，差點滑倒，定神後才發現那黑漆漆的「狗屎」竟然是俗稱情人眼淚的美食珍品——雨來菇。於是，我嘗試採了一些，在旁邊的小溪清洗它，從此，雨來菇就成為餐桌上的常備菜色，通常是炒蛋或涼拌。雨來菇本質上是一種藍綠藻，通常在無汙染、水質純淨、雨量豐富的硬鋪面生長。