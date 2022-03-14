2022台灣網路使用報告：每日上網時間比全球平均多一小時、TikTok成為第五大社群平台

We are social與KEPIOS攜手合作，每年初皆會發布一份詳盡的數位報告，針對全球各國的數位使用情形，進行全面的數據調查與分析。最新一期《Digital 2022: TAIWAN》報告，已在2月15日出爐；TenMax精心整理八大重點項目，陪伴數位人裝備客觀的洞察，規劃眼前的下一個步伐，一起來看看吧：

一、台灣數位使用概況：網路用戶佔九成、網速提升32%

截至1月，台灣網路使用者數量已經來到2172萬人，相當於全台九成人口；此一數字，相較於2021年的2145萬，增加了將近30萬人（+1.3％）。值得注意的是，今年的成長幅度相較於2020、2021的4.5%來得稍低，推測可能原因在於2019年底疫情爆發，大幅提升其後兩年的網路使用率，並在近期來到臨界值，因此成長放緩。

在所有的網路使用者中，高達95.8%民眾都有透過手機上網的習慣，此一趨勢下，台灣的行動裝置網速也有顯著的提升，較前一年成長32%，來到54.00Mbps。此外，不只智慧型手機成為人手一台的數位裝置，台灣人的數位配件也漸趨多元化，數據指出，22%國民擁有一台以上的遊戲主機、42%民眾擁有平板電腦，智慧手環／手錶的普及率也來到了32%，相當於每三個台灣人，就有一位配戴此類裝置。

Photo Credit: DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

二、每日在線八小時！追劇、查找資訊佔大宗

由於網路服務普及，台灣人愛上網的程度非同小可，每日使用網路的時間高達8小時7分鐘，相較於全球平均之6小時58分，硬是多出了一個多小時！而這個數字，比起2020年，增加了10分鐘，顯見網路在台灣人生活中的重要性只增不減。

裝置選擇上，手機與桌機（含平板）的使用時數比為51.8%：48.2%，由手機略勝一籌；事實上，2020年時，手機以43.7%落後於桌機50.3%，如今不只追平，更小幅超車，可見手機連網已是趨勢，數位布局務必要將行動裝置體驗列入考量。

Photo Credit: DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

台灣人掛網成痴，大部分時間都在做些什麼？前6名原因分別為：觀看影音內容（電視節目、電影、劇集等）、查找資訊、打發空閒時間、和親友保持聯繫、關注時事與新聞、聽音樂。排行可見，影音已成現今網路使用者最著迷的線上內容！

Photo Credit: DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

三、影音內容正夯！串流影視、音樂潛力無窮

事實上，高達96.8%的影視觀眾，都曾透過網路來獲得更多精彩的影音內容。

台人平均每日花在YouTube、Netflix、愛奇藝等串流平台的時間，已經突破了1小時13分鐘，佔了每日觀賞影視時間的42.7%，成為主流的影音觀看方式之一。不只影劇，聲音內容也是網上熱門：高達43.6%網路使用者皆透過Spotify、KKBOX等串流平台聆聽音樂，15.9%網路使用者有收聽Podcast等網路節目的習慣。

Photo Credit: DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

四、網頁瀏覽情形：Google、YouTube、Facebook稱霸

觀賞影音之外，查找資訊同為台人使用網路的主要原因。瀏覽網站內容時，大家偏好哪個瀏覽器（Browser）呢？數據顯示，Chrome仍為多數使用者首選，以61.84%的流量佔比穩居第一；亞軍則由Safari以28.4%的流量佔比奪得。

值得一提的是，Chrome雖蟬聯多年冠軍，然而比起去年，流量下降了1.9%；反之，Safari則創造了3.2%的成長。此外，近兩年興起的Mrcrosoft Edge瀏覽器以3.12%流量佔比位居第三，相較去年成長了44%，表現亮眼，未來潛力精彩可期。搜尋引擎（Search Engine）部分，由Google搶下94%市占率，Yahoo僅剩4%，此外，BING、百度也有零星的使用者。

Photo Credit: DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

那麼去年，台灣人都在Google些什麼？前20名搜索結果顯示：疫苗、股市、新聞、天氣等時事備受關注；電商平台如蝦皮、MOMO也榜上有名；社群部分，知名論壇PTT、YouTube、FB、IG皆是熱搜。

進一步觀察流量最高的網站，則包含Google、Yahoo等搜尋引擎；YouTube、Facebook等社群平台；聯合報、自由時報、中時電子報、ETtoday、奇摩新聞等新聞網站；部落格網站「痞客邦」、華人最大電玩社群「巴哈姆特」也名列其中。

五、社群使用行為：每日花費兩小時，打發時間隨手滑

在2172萬的網路使用者中，高達2135萬人皆為社群平台用戶，較去年成長8.4%，佔全國人口89.4%，位居全球第七名。就使用時間而言，台灣人每日平均花費2小時4分鐘使用社群平台，較全球平均少23分鐘。

至於台灣人使用社群平台的原因，前五名分別為：與親友保持聯繫、打發空閒時間、看看大家都在談論些什麼、探索內容、閱讀新聞時事。最常使用的社群平台則依序為：LINE（95.7%）、Facebook（90.8%）、Instagram（70.6%）、Messenger（68.5%）與TikTok（35.2%）。

Photo Credit: DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

那麼，在社群平台中，哪些內容類型擁有最多追蹤者呢？除了親朋好友發布的近況動態外，前五名分別是：電視頻道或節目（32.2%）、美食／餐廳（30.8%）、樂團／歌手（29.3%）、影視明星（29.3％）、網紅或專家（28.6％）。

六、電商購物行為：免運、折價、付款順暢，最吸引人！

疫情帶動線上購物，過去一年，46.8%網路使用者皆有線上購物的經驗。34.7%的電商用戶都曾在線上購買生活雜貨；13.9%用戶曾購買二手的商品；38.6%消費者在購買前會使用比價工具、貨比三家，找到最划算的交易；近年來開始發展的「先買後付」機制，也有7.9%的用戶使用。