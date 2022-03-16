俄烏戰爭下的中國兩會：低調求穩只為確保秋季二十大習近平順利連任

李克強工作報告重點

2022年3月5日至11日，中共召開了「全國兩會」，分別為「第十三屆全國人民大會第五次會議」與「人民政治協商會議全國委員會」，簡稱為「人大」與「政協」。但在面臨烏俄衝突、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等各項問題之際，這次兩會的目標與相較過去「保守」。在國際格局不穩之時，「穩定」成為這次兩會主軸。在經濟、軍事、外交上，穩定局勢成為了首要目標。

中國國務總理李克強於兩會上進行工作報告。報告內容多為強調中國國內經濟穩定，以及民生改善得以穩定大局。雖然中國現受新冠疫情、國際局勢不確定性的影響，但經濟發展仍有回溫，國內生產總值也達到114兆人民幣，較前一年增長8.1％。這讓中共對「十四五規劃」保有信心。

目前中國官方保守估計，2022年經濟增長可能落在5.5％到6％之間，這也是32年來最低的增長標準。不過，中國官媒將這最低標準美化為「穩中求進」，成為目前中國最突出的關鍵詞。

然而外媒對這次「保守」的想法有些疑慮。英國《衛報》（The Gaurdian）與《德國之聲》（Deutsch Welle）都認為中國的經濟成長已開始遲緩。除整體國際經濟成長遲緩外，加上中國內部的地產問題，都恐怕將成中國經濟發展負擔。

在經濟發展之外，李克強也在報告中提到民生福利改善。房價、人口高齡化、脫貧、教育等社會問題，都被拿來檢討。其中人口年齡層逐漸趨向老化，導致出生人口將與死亡人口曲線交叉；城鄉發展與貧富差距，恐造成糧食問題和返貧，都讓中共更重視與關心。報告內也宣布將強化政府投資、社會保障、福利和鄉村振興納入目標，防範未然。

解放軍軍費續增

李克強這次報告中也提到，解放軍軍費將增加7.1％，主要用來加速軍隊後勤和管理的現代化。今（2022）年的調增是自2019年以來增幅最大的一次，總共高達1.45兆人民幣軍費支出（約294.7億美元）。

據《美國之音》（Voice of America）報導，中國軍費的增幅，也高於今年設定的5.5％經濟增速目標。除因國內經濟面臨諸多因素導致物價上漲，北京對外挑戰也日益增加。台灣問題、美國在南海的行動，以及與印度的邊界紛爭，為增加軍費合理化的理由。

中國2022年國防預算尚未超越美國國防預算的三分之一。相關消息指出美國為進行軍事現代化，國防預算會上看7700億美元。中國國防預算一直被鄰國和美方關切，甚至被喻為中國增強軍力的「雨量表」。北京也持續宣稱要縮小與美國軍力之間的差距，並時常比較美、中兩國現役軍艦數量。

然而，就像中國的財務報表，中國國防預算同樣只給出軍事開支的粗略數字，沒有細項分類。多數官員和專家都認為，公開報告仍缺乏真實性。另外，中共一直以來都把「維穩」的預算，隱藏在其他項目中，因此要確實得知解放軍國防預算，並非易事。

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兩會中的「台灣問題」

台灣問題向來都是中國兩會必討論之議題。中國向來也持續秉持「堅決反對台獨」、「一中原則」，以及「堅決反對外部勢力干涉」的立場。有別於過去，此次兩會對台灣的部分則是「輕描淡寫」。

除李克強外，同時身兼政協主席與中央對臺工作領導小組副組長的汪洋，在報告中都又提到「九二共識」一詞。值得一提的是，「九二共識」自2020年、2021年的兩會都隻字未提，曾讓外界認為中國已拋棄「九二共識」的想法。

汪洋這次報告中對台灣問題毫無提及，對涉台部分僅出現2021年工作回顧。外界開始對於此舉有些討論和關注。《聯合新聞網》指出，台灣媒體幾乎一面倒在標題上以「淡化對台論述」作為定調。甚至有媒體進一步解讀，認為在俄烏戰爭的敏感時機點上，外界對北京是否會趁機犯台強烈「關心」。中共可能有意避談兩岸，避免負面焦點的關注。不過中國外交部長在記者會上，依然強調台灣問題屬於中國內政問題，與俄、烏間的國際爭端無法相提並論。

人大開幕時，李克強也只在工作報告中指出，「堅持對台工作大政方針，貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方針（略）」，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展和『祖國統一』，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。」

而汪洋在參加台灣代表團審議時，除提到跟上述李克強工作報告內容一模一樣之外，還提到「當前世界百年變局加速演進，台海方向不確定不穩定性增多，但時、勢、義始終在我們這一邊，我們有應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心。」

3月11日人大閉幕時，李克強在答記者問時又再次提到「一個中國原則」與「九二共識」。另外他也繼續對台灣溫情喊話說：「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的，我們願意繼續同廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事、做好事、解難事。」

近期出現修訂《祖國統一法》的聲音，這也引起了注意。雖然國台辦發言人馬曉光表示，指目前已有《反分裂國家法》，自2005年起一直發揮著重要作用。《環球時報》報導指出，隨著兩岸關係的惡化以及美國不斷打「台灣牌」，《反分裂國家法》的作用恐將面臨挑戰。