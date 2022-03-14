【藝遊嚮導】3/15~3/21：這一夜誰來說相聲、B Festival、新能祭，本週還有哪些不容錯過的藝文活動？

每一秒世界正在發生變化，在資訊爆炸的時代下，人的體力、時間與記憶有限，無從掌握過量的訊息，也許會讓生活中不經意錯過一些美好的人事物，具有期限的藝文活動亦如是，本週【藝遊嚮導】持續替你精選一場又一場的精彩活動，引領你在瀏覽網頁的分秒間就能輕鬆走進藝文的領域，舒服的替自己安排好觀賞演出、展覽的時間！

表演藝術

名稱｜022TIFA 舞蹈空間✕東京 鷹《月球水2.0》線上與劇院特映

時間｜2022/3/15（二）- 2022/3/25（五）

地點｜國家兩廳院（台北市中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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「月球水」的發現讓科學家看見人類未來新的可能； 「開懷大笑」更是超越宇宙零極限的最強資源。

《月球水2.0》依循『東京鷹』歷年來的創作軸線，延續不刻意敘事的結構鋪陳，並藉著多重突兀、誇張的肢體線條，穿插無厘頭式逗趣的短劇橋段，挑戰台日零距離的視覺混搭，和創意無極限的集錦演出，在精神與視覺強烈激盪的刺激下營造出飽滿的歡樂元素，呈現一場不只藝術還很娛樂的作品。 處在小心翼翼、壓力爆表的疫情時代，來杯「月球水」吧！讓螢幕前的你，再次笑到外太空！

名稱｜2022《這一夜，誰來說相聲？》

時間｜2022/03/19（六） 19:30、2022/03/20（日）4:30

地點｜衛武營（高雄市鳳山區三多一路1號3F）

備註｜本活動為售票活動

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一個時代永恆的記憶睽違30年，「華都西餐廳」重新開張囉！

重返80年代台北的華都西餐廳，兩位夜總會的主持人，嚴歸與鄭傳，準備介紹今晚的特別嘉賓，遠從外地來的相聲大師常年樂老先生。不料嘉賓「又」缺席了，未見相聲大師的蹤影，卻來了他的徒弟白壇。為了使節目進行下去，嚴歸與白壇，一個台灣的秀場主持人、一個大陸的相聲演員，兩個門外漢，只能硬著頭皮聯袂登台演出。

名稱｜【歌仔戲】挽仙桃劇團《文武天香》

時間｜ 2022/3/19（六）- 2022/3/20（日）

地點｜大稻埕戲苑（台北市大同區迪化街一段21號9樓）

備註｜本活動為售票活動

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來到天香樓，若沒醉倒在頭牌金瑤芳的石榴裙下，也會為戲先生林文德筆下的好戲，痛快叫好。

苦悶的時代，歌妓不愛天子愛才子，文人寧在戲裡尋功名，不都說戲如人生？直到捕快陳宣武闖進舞台，做了英雄卻不過美人關，方知人生如戲。一齣戲，惹怒大官虎，要抓寫戲人，該走？該留？夜幕沖散三個寂寞又多情的靈魂，雞啼破曉後，是否還能相見？

展覽

名稱｜掘光而行：洪瑞麟

時間｜2022/03/19 （六）- 2022/07/31（日）

地點｜台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

備註｜本活動為售票活動

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素有「礦工畫家」美譽的洪瑞麟（1912-1996），其作品一直是台灣美術史上描繪勞動者生活面貌的代表象徵。

洪瑞麟以一副筆墨勾勒礦坑中最真實的人性光輝。每日天色未明，礦工進入地底深處，冒著生死一懸的危險換取生活維繫，儘管外頭日頭高照，坑道裡依然黑暗，唯一的光源則是礦工所戴的安全頭燈，一直要等到一日工作結束後，終能走向洞口看見真正的光亮；混雜著汗水與煤屑，藝術家以遒勁的筆觸速寫他的夥伴肢體勞動的美感，呈現「陽光照射不到」的生命尊嚴，建立其獨樹一幟的創作風格。

名稱｜《生生LIVES：生命、生存、生活》

時間｜2022/3/19（六）- 2022/7/31（日）

地點｜忠泰美術館（台北市大安區市民大道三段178號）及周邊公園戶外區域

備註｜本活動為售票活動

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未來，我們將如何活著？

本展《生生LIVES》作為忠泰美術館五週年展，在面對如此充滿不確定性的全球未來局勢，試圖重新省思與探問最根本卻也最激進的主題：「生命」、「生存」與「生活」。一萬年後的未來與一秒鐘後的未來，在不同刻度的時間投射中，我們還是我們嗎？建構在物理空間中的身體記憶，還是被刻畫在區塊鏈中的數位行為，哪一個才能代表我們？

影視

名稱｜願未央 Unfulfilled Dreams

上映時間｜2022/3/18 （五）

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唯有文學不能平凡

「他們在島嶼寫作」最新系列作品，朱天文首次執導，以影像撰寫兩位台灣文壇代表的生命歷程。一個稿紙糊成的家，一場未竟的文學夢。

音樂

名稱｜B Festival 2022

時間｜2022/3/19（六）- 2022/3/20（日）

地點｜樂悠悠之口 光復南（台北市大安區光復南路100號B1）

備註｜本活動為售票活動

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嗨！我們今年真的要辦 B festival 啦！！！

一直以來， B Festival 都用最荒謬智障的方式，全心全意呈現我們的能力所及，傳遞B的力量，怎麼樣？是不是覺得有點感人？那麼今年就用斜槓的阿強來呼應吧！就用野球，寫下我們的主場宣言吧！用亂中有序的方式，把每個人都放在對的位置，讓大家發揮自己最厲害的招數吧！

名稱｜溫室雜草 Easy Weeds《浪頭草 2.0》

時間｜2022/03/18（五）

地點｜Legacy Taipei 音樂展演空間（台北市八德路一段一號華山1914創意文化園區 中五館）

備註｜本活動為售票活動

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願能帶領對每天日常感到麻木的你，我們一起從雜草漫成一片草原。

2021年4月，自台中發跡的溫室雜草Easy Weeds發布首張EP《春天有腳》，該年11月舉辦首次EP發片小巡迴，開賣即秒殺。同時還獲得「2021 The Next Big Thing 大團誕生人氣票選前四強」，甚至被媒體、樂評讚譽為當今最炙手可熱的新銳樂團之一。