關鍵評論網拓展日本據點 「The News Lens Japan」日文版正式上線！

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）於今日（14 日）宣布，旗下日文版「The News Lens Japan」正式上線，這是繼中文版、香港版、東南亞版、國際英文版後的第3個語言網站，同時宣布關鍵評論網日本子公司正式成立，該日本子公司是關鍵評論網媒體集團攜手知名日本策略夥伴松村顧問公司（Matsumura Consulting Inc.）成立的。

關鍵評論網媒體集團擁有每月1800萬個國內外使用者及5000萬頁瀏覽量，現更聚焦數據科技分析，堪稱國際華人社會中首創跨界以數位內容結合數據科技之媒體服務平台，而Matsumura Consulting創辦、深耕日本30餘年，扮演台灣、日本及海外市場跨領域、跨產業合作的橋樑，兩者強強合作，對於積極拓展全球版圖的關鍵評論網媒體集團來說，日本市場是不可或缺的一塊拼圖。

The News Lens Japan內容網站包括政治、國際、經濟、觀光、生活等多個領域，從日本放眼到全世界，透過獨立、深度、敏銳的視角，提供讀者多樣化的原創內容，而這些原創內容也會在關鍵評論網媒體集團的中文及英文網站上呈現，主要目的是向世界傳達日本現況及日本引以為傲的知識價值，對於致力串聯世界知識的關鍵評論網媒體集團來說，無非又邁進了一大步。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉表示，「對於計畫多年的日本子公司終於成立，感到欣慰，現在正是進入日本市場的契機，因為除了可將台灣暨國際獨立及客觀的內容，帶給日本讀者、政府及企業外，更能將近年來發展數據科技分析上的成果，輸入到日本子公司，以使關鍵評論網成為日本業者在數據科技分析領域上最信任的合作夥伴，這和其他知名企業進軍日本雙贏的心態，是一樣的。」

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長楊士範表示，「這幾年來台灣和日本讀者對彼此的文化、社會情勢和生活都很關切，所以日文版的成立對我們來是說很重要的里程碑，相信透過成立日文版，可以讓廣大的日本讀者更能瞭解關鍵評論網的特色和多元觀點，雙方也能有更多交流和互動。」

Matsumura Consulting社長松村勳表示，「關鍵評論網客觀及多樣化觀點的內容，深獲年輕數位世代的信賴，期待日本讀者透過關鍵評論網日文版，加深日台文化交流，切磋琢磨，共榮共存。與亞洲接軌，放眼世界。」

關鍵評論網媒體集團已完成進軍日本的第一步，接著，旗下專注市調的TNL Research及創意廣告的Ad2iction，也會將其經營的成果，如MarTech平台、AdTech平台、Data/AI平台、智慧管理/活動平台等等系統，逐步地輸入到日本子公司，期待透過關鍵評論網日文版暨日本子公司，連結更多的日本內容、數據，研發更多的日本市調、技術，結合更多的日本策略夥伴，對於意圖深耕日本市場的關鍵評論網媒體集團來說，這會是下一個里程碑。

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Street Hung

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關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過 AI 人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有7個媒體品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。欲了解更多資訊，請至集團官網。

責任編輯：楊士範

核稿編輯：翁世航