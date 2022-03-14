桃園機場運量不足，台灣申請「美國境外預先通關計畫」卡關

台灣申請美國「境外預先通關計畫」已久，美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）於前年開放各國機場申請加入境外預先通關計畫（CBP Preclearance）後，桃園機場也在第一時間透過駐美代表處提出申請。然而昨（13）日，美方以運量不夠龐大為由，暫不考慮台灣申請案。

甚麼是境外預先通關？

美國海關與邊境保護局將透過境外預先通關計劃，在國外機場設置據點，讓旅客登機之前可以先在出發地進行檢驗。若通過預檢，旅客抵達美國過後可以略過CBP以及運輸安全管理局（TSA）的入境審查，直接前往轉機航班或是目的地。

此項計畫目前納入全球6個國家，共16處機場，包含加拿大、愛爾蘭、巴哈馬、阿拉伯聯合大公國、百慕達和阿魯巴。

若計畫通過，台人如何入境美國？

赴美國人在桃園機場通過國內移民署出關查驗後，隨即進入美國境外通關審查流程。此舉可為國人省去時間、簡化通關流程，然而若被查到違法紀錄，美方也可拒絕民眾登機。

重金聘顧問遊說美方，希望卻落空

根據《聯合新聞網》報導，協助我方遊說的顧問公司，執行長為被外界稱為「台灣之友」、曾任美國前副總統錢尼副國安顧問的葉望輝（Stephen Yates），每月收取一萬五千美元費用，合作關係至少半年，花費上百萬新台幣遊說美國。

去年，美國有九位跨黨派議員推動「台灣預先通關法案」，要求拜登政府在我國成立預先通關審查機制，加快台人入境美國速度。根據《彭博社》報導，此舉代表了對台灣的支持，展現美國對於台灣日益遭到中國威脅的關心。

根據《中央社》，法案以「國會意見」指出，在共同追尋自由開放印太區域上，台灣是美國穩健夥伴。呼籲美國應優先把印太夥伴納入CBP或其他安全計畫，包括台灣。

法案推動人共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）曾經透過新聞稿表示，台灣是民主領先國家，也是美國重要夥伴，是美國在印太區域設立首座境外預先通關站的「完美的地點」。通過法案將能加強台美關係，共同維護自由開放的印太地區。

美國多位議員在寫給CBP專員的信中表示，台灣已有許多前往美國的直飛航班，是亞洲的重要中繼站。除此之外，台灣也是美國第九大貿易夥伴，（台灣）政府也強烈支持在桃園機場實施預先通關計畫。

儘管有美國參議員、眾議員支持，CPB也在去年證實的確有將桃機申請案納入考量。如今以運量不足為由，駁回申請案，台美聯盟關係是否向前邁進，仍有待觀察。

國民黨立委賴士葆向《台視新聞網》說道，到目前為止政府只是把國家的公帑浪費掉，「結果還是空的」；而趙天麟接著說，「希望這樣的遊說持續進行，或許在今年年底或明年，就有機會成為世界上少有的境外預先通關美國的國家。」

此外，對於境外快速通關計畫，航空界也在《聯合新聞網》報導中指出疑慮，此舉雖可鞏固桃機中轉樞紐地位，但也形同替美分擔行政成本及風險，成為美國境外的防火牆；若美方有需求，費用就應由美方負擔，也應等美方明確提出有何回報再談，否則若各國都來談，豈不是將桃機畫分給各國？

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航