俄烏戰事持續陷僵局，美國單邊強勢制裁恐怕傷敵一百、自損五十

俄烏衝突越演越烈，包含首都基輔在內，重要城市像是哈爾科夫（Kharkiv）、車尼哥夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）跟馬里烏波爾（Mariupol）目前都遭猛烈砲擊，上述城市除了基輔外，甚至受到俄軍全面包圍。雖說俄軍開戰前期低估守軍能力，但隨著戰事拉長，俄軍本身的軍事優勢也逐漸顯現。截至目前，仍拿下不少戰略點，戰線推進雖緩慢，但仍持續向前。

目前雙方仍對承認烏東境內兩獨立國頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）的問題僵持不下。隨著俄烏衝突時間拉長，除美、歐持續援助烏克蘭外，土耳其、以色列、印度都表達有意在外交上成為衝突的調停國。

「殘酷的現實」烏克蘭北約、歐盟兩頭空，歐盟承諾未來將降低對俄能源依賴

歐盟成員國領袖於3月10日至3月11日在法國凡爾賽宮進行為期兩天的歐盟峰會。會中歐盟國家就烏克蘭走快速通道加入歐盟的議題進行討論，但歐盟成員國在此議題上並未取得共識，多個成員國家反對烏克蘭走「捷徑」加入歐盟。

據《半島新聞台》（Al Jazeera）報導，峰會中不少成員國紛紛對烏克蘭加入歐盟的問題表示反對。例如：荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在會中明確表示他反對烏克蘭快速入歐的立場，他認為加入歐盟「沒有捷徑」。克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）也表示：「沒有國家能在一夜之間加入歐盟。」法國總統馬卡宏（Emmanuel Macron）則認為：「歐盟不會因一個國家陷入戰爭而馬上讓其加入，但也不會關上入歐大門。」

一般說來，若要加入歐盟，從申請到正式加入需數年至數十年的時間完成整個流程，最近才加入歐盟的克羅埃西亞，就花了約10年時間才正式加入。

雖說歐盟拒絕對烏開啟快捷通道，不過歐盟領袖們也對俄羅斯侵略烏克蘭的舉動表達譴責。除口頭上支持外，歐盟元首也承諾再對烏克蘭提供5億歐元（約新台幣155億）的軍事援助，並持續對烏克蘭進行人道救援。另外，歐盟也表態會再對俄羅斯實施新的制裁。

中法德領袖視訊尋調停之道，德法俄談判無功而返

至於國際間對俄烏問題，在3月8日時，中國國家主席習近平、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholtz）舉行中法德領袖視訊峰會，三人就歐中關係、烏克蘭、氣候變遷等議題交換意見。

據中國官媒《新華社》報導，習近平表示：「烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。」

習近平還表示：「我們要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平。我們要呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機。」習近平也表態願意向烏克蘭進一步提供人道主義上的物資救援。」而在3月9日，中國應烏克蘭要求也透過紅十字會，向烏捐贈500萬人民幣的物資援助。

馬克宏及蕭茲則各自說明對當前烏克蘭局勢的看法和立場，指歐洲正面臨「二戰以來最嚴重危機」。法、德支持透過談判解決問題，給和平一個機會。感謝中方提出人道主義局勢倡議，願與中方加強溝通協調，勸和促談，避免局勢進一步升級，產生更嚴重人道主義危機。

另外，《德國之聲》（Deutsche Welle, DW）報導，德、法、俄三國元首亦於3月12日進行長達75分鐘的三方視訊通話。德、法仍持續敦促俄羅斯立即停火，並試圖透過外交方式解決問題。然而，這次的三方通話，進展有限未盡理想。

普亭表示：「戰爭的責任在烏克蘭一方。」他指控烏克蘭犯下數個戰爭罪行，包括處決異議者、將平民當作人肉盾牌等，不過，他並未對他的指控佐以證據。馬克宏表示：「將竭盡所有可能的外交手段，向俄羅斯提供選項，但巴黎也決心堅持對普亭的強硬路線，施加最大壓力。」馬克宏先前已透露，歐盟正醞釀對俄羅斯的第四個制裁方案，制裁強度堪比國際社會對北韓和敘利亞的制裁。

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美國單邊對俄制裁連發，強勢制裁傷敵一百自損五十

自俄烏爆發衝突以來，美國已對俄連續實施數輪制裁，但因戰火持續延燒，美國也決定再對俄羅斯施加數項制裁。

3月8日時，美國總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，宣布美國禁止從俄羅斯進口石油、天然氣等能源產品。雖說美國從俄羅斯進口石化產品，僅佔美國進口量約8％，但美國這項制裁預計會影響俄羅斯。不過，拜登這項行政命令，也註定讓美國國內原先就受「通貨膨脹」影響而高漲的油價進一步惡化。雖說拜登這決定對外能展現美國支持烏克蘭的決心，不過拜登恐怕會對自身國內支持度、民主黨的期中選舉造成衝擊。

另外，日前拜登還宣布取消俄羅斯的「最惠國待遇」（Most Favored Nation, MFN），禁止俄羅斯伏特加、非工業用鑽石與海鮮等進口。

據了解，俄羅斯失去美國給予的最惠國待遇後，俄企將與古巴、北韓企業列為同類，美國可對其大幅調高關稅。雖說這項措施仍需美國國會批准，但考慮到目前國會兩黨對俄烏衝突頗有共識，因此這項措施之後預計能順利通過。另外，美國還針對俄羅斯寡頭（即俄羅斯商業大亨）、官員和其家屬實施進一步制裁。

近期美國大型連鎖企業陸續撤出俄羅斯，停止在俄營運，以表示對烏克蘭的支持。這些大型企業包含麥當勞（McDonalds）、摩根大通（J.P. Morgan）、漢堡王（Burger King）、蘋果（Apple）等知名企業。雖說美國企業此舉能表示對烏克蘭的支持，以及進一步孤立俄羅斯，但即便俄羅斯並非這些大型企業的主要市場，這些企業仍得面臨這舉動所帶來的商業損失。

以色列、土耳其、印度開始積極嘗試調停