【馬力歐陪你喝一杯】品水師吳侑諭與她的極致味蕾！聽完這集，你喝的水會變不一樣

每人平均每天要喝2000毫升的水，水作為維持健康生命的必需元素，不只要訴求乾淨，其實還能追求「好喝」。或許大多數人對於手中那杯水的味道，並無法喝出太明顯的差異，但其實不同的水源地、輸水管道、過濾方式，都會造成水質風味大不同。為了更暸解「喝水」這件重要的小事，本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請台灣首位女性品水師吳侑諭（Yvonne）分享品水領域的品評之道，以及國際間愈來愈流行的「餐水文化」，同時也從品水師的專業角度提供日常淨水器的選購指南。現在，不妨為自己倒一杯水，一邊細細品味水的萬千風味，一邊聆聽品水師吳侑諭娓娓道來。

Photo Credit：TNL Brand Studio 品水師吳侑諭（Yvonne）

品水師如何喝出一杯水的故事？

法律人出身的吳侑諭，憑藉著對於健康營養領域的熱誠，在2017年遠赴德國杜門斯學院考取品水師證照，成為台灣女性品水師第一人；爾後又在2018年成為亞洲唯二授權的認證講師，至今開班授課百餘堂，積極推廣品水文化，堪稱台灣品水領域的關鍵推手。

「水並不是無色無味，其實變化種類非常多。在味道和口感上，有許多細緻的不同之處。」吳侑諭說明，一杯乾淨的水聞起來不該有味道，若有塑膠、金屬、水藻的氣味，則反映了水質污染源。在舌尖上的風味能有酸甜苦鹹的細微差異，主要是受到水中礦物質的影響；而口感則會因過濾方式而有所不同，若是氣泡水，會有更明顯的細緻氣泡感或強烈嗆口等差異。因此，品水師必須認識各式各樣的水源地、水裡的營養成分、過濾技術等，以品評出每一杯水隱藏的故事。

吳侑諭也笑著透露，其實許多市售水的價格與好壞也不一定有完全一致的關係，有的只是包材很貴，但水質普通。當然，也有因為產地稀缺或取水量限制，而導致水價偏高。

06:30 品水師養成指南：望、聞、飲三步驟喝出一杯水的故事

12:40 如何認出一杯絕頂好水？特別昂貴的水就一定好喝嗎？

從一杯水，到餐搭水——新食尚文化「餐水搭」

飲食文化的改變，反映人們對於生活品質與健康的追求。從吃得飽、吃得健康，到吃得精緻，人們在餐酒文化中體驗飲食風土學，近年來返璞歸真，愈發盛行的則是「餐水文化」；顧名思義，以水代酒，讓一杯好水為餐點加分。

還不懂餐水搭的我們，以為桌上那杯水不是為了解渴就是漱口，殊不知水的細緻風味與口感差異，仍能與餐點激盪出幽微的曼妙滋味。「餐水搭的原則，講究水與餐點搭配的『和諧性』以及『對比性』。」吳侑諭解釋，和諧性如酸甜共榮、對比性如鹹甜激盪，水不只能清除口腔味道，也能依照餐點特色搭配，養出細膩優雅的味蕾。

18:00 極致味蕾的新時尚！「餐水文化」怎麼玩？

品水師在家喝什麼水？專家推薦Coway淨水器

對我而言 喝水「乾淨是原則，但好喝是重點」

作為品水師，吳侑諭對於淨水有著高度要求。她接著說明：「其實台灣自來水的淨水廠，是做到生飲等級的。然而，為什麼大多數人不太願意生飲自來水？最主要原因是自家水塔與管線的清潔度，還是會影響水質。因此，家中若能備有淨水器，選購高濾芯效能的設備，即可迅速過濾這些輸水過程中的髒污雜質，呈現水質的最佳本色。」

有趣的是，每一台淨水器過濾出的水，口感其實有些微差異；由於各廠濾心的構造配方不同，因而影響口感風味。「乾淨是原則，但好喝是重點。過濾出的水必須是消費者自己喜歡的口味和口感，才會持續使用淨水器、持續每天喝好水。」

吳侑諭舉例，像是Coway淨水器的濾芯研發團隊，就包括了18位品水師。透過研究大眾最喜歡的水質口感，開發出最貼近大眾口味需求的淨水器。這樣的職人精神，令吳侑諭深感欽佩，她自己也曾以Coway淨水器與一般開水做盲測實驗，不加任何調味的以兩種水煮雞湯，結果的鮮明差異，食材保水性極佳，更令她為之驚艷。也因此，品水師自身家中便常備數台Coway淨水器，為她提供日常豐富品味的乾淨好水。

「每個人喜歡的水都不一樣，依照自己的需求去尋求喜歡的水，就是好水。」歷經數年品水訓練、品嚐過無數水質的吳侑諭，讚嘆於品水世界之大，發現所謂的「好水」並無標準答案，但唯一不變的準則是，是一定要乾淨；然後，最好親身去喝看看不同淨水器過濾的水，體驗品水世界的浩瀚與趣味。

24:00 品水師平常喝什麼水？淨水機選購指南

31:15 水盲測實驗！完全不加調味料，用Coway淨水器做的雞湯竟然超甘甜？

36:39 因為一封email，展開了品水師之路

Photo Credit：TNL Brand Studio

本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期二》系列，這是不定期在週二上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！