民進黨會重蹈2018年的覆轍嗎？從張銘祐退出新北市議員黨內初選說起

文：吳哲文

自去年年底至今年初以來，隨著「1126」全台多合一地方選舉日程的持續接近，而隨之延燒的「民進黨新北市議員新店區黨內初選」爭議，在新北市黨部選對會堅持「新店區市議員的提名，兩名候選人之一必須要是女性保障名額」的立場下，最後仍不免導向原擬角逐該區市議員初選的張銘祐退選的結局，直令有識者扼腕。

張銘祐的退出初選，會不會成為民進黨重蹈2018年覆轍的開端，更是所有關心台灣的人現在起不得不認真以對的重大問題。

1126全台多合一地方選舉何以重要？

除非發生重大不可抗力因素——例如中國習近平政權仿效俄羅斯普亭政權侵略烏克蘭的手法，也在今年4至10月間對台灣發動侵略戰爭——否則沒有意外的話，這次的選舉將會一如往常、如期舉行，不僅將決定未來四年間的台灣地方政治版圖消長，也將牽動2024年總統暨立委大選選情，可以說是影響台灣未來走向的關鍵一役。

先不論在野的中國國民黨、台灣民眾黨及時代力量等黨，面對這次的地方選舉各自有什麼樣的盤算。這些政黨各自的問題，留待筆者日後再議。執政的民進黨挾去年年底四項重大議題公投首度在公投案中擋下泛藍、達成「四個不同意」的目標，以及其後1月9日台北中正萬華立委林昶佐遭罷免失敗，台中第二選區立委補選由林靜儀醫師守住關鍵一席的餘威。

想要繼續趁勝追擊，簡單來說，民進黨在本次地方選舉的目標如下：

守住既有執政版圖，特別是在桃園直轄市、基隆與新竹這兩個省轄市，以及屏東縣長都即將任滿兩屆，急需尋找接班者的情況下，至少必須守住既有的3直轄市4縣市執政權。 另一方面，民進黨也想奪下包含雙北與台中這3個直轄市中至少1至2個的執政權，並向近日縣長爆發弊案的宜蘭縣，以及彰化與雲林等傳統農業縣，針對中國國民黨籍的縣長發起挑戰，希望可以再擴大執政版圖。 就2018年地方選舉中，因為整體風向盤勢嚴重不利民進黨，因此流失的直轄市及縣市議員席次，民進黨這回也希望能夠收復議席。

對於一個以競逐中央及地方執政權，作為其遂行政治目標的全台性主要政黨而言，這些目標並沒有什麼不合理的地方，但民進黨面對此般目標所意欲、或現在刻正推動中的某些手段與進程，經過一段時間的觀察以後，就「這些手段／進程是否真的有助於達成目標」一事，實在很難讓有識者樂觀以對。理由大致上如下：

首先，就這次直轄市長及縣市長的提名而言，直轄市長擬由黨主席與選對會徵詢地方及各界意見後，由黨主席徵召候選人，目前已有台南市的黃偉哲、以及高雄市的陳其邁這兩位現任市長獲得正式徵召，雙北、桃園與台中四直轄市則尚待決定；縣市長則除了基隆及新竹兩市、以及屏東縣採全民調初選以外，其餘縣市也由黨主席負責徵召。

很可惜的是，這樣的方式不僅與過往民進黨「黨內初選激烈競爭後，產生最有戰力／最優秀的候選人，初選後團結一致對外」的組織文化，可以說是嚴重相悖；而且黨主席幾乎總攬最終提名權，絕對的權力、絕對的責任，若到時結果不如預期，勢必會對兼黨主席的蔡總統最後1年半任期的領導威信，造成相當的負面影響。

再者，直轄市及縣市議員的提名辦法，從去年10月研議中的辦法初見端倪的時候，就已經引起本土非左派網友在社群媒體上的非議。

Photo Credit: 中央社 身為民進黨主席蔡英文，主導本次選舉的民進黨內提名

提名辦法打著「鼓勵新人及青年參政」的大義名分，新人民調可以加10%，而35歲以下的青年參選，民調可以再加10%，等於如果參選人既是青年兼新人，民調一共可以加權20%，並且還設有排除「政二代」的條款。

乍看之下，這樣的提名辦法看似立意良善，但實際操作起來問題多多。

鼓勵新人及青年參政的提名，為何出現問題？

其中一個原因，就算為青年新人在民調加權20%，讓他們可以在黨內初選當中勝出、進而達到代謝黨內議員候選人的效果，但這些青年新人在初選勝出後，仍然必須離開同溫層的舒適區，在現實世界接受考驗，而現實世界的選票是不會加權的。

而且有意透過這樣的條款，一躍獲得黨正式提名的年輕人或新人，從北到南不在少數，但這些新人的過往經歷、以及對公共事務的看法，是否真的經得起考驗，也是另一樁大問題。

例如曾任駐美代表處政治組組長，辭職回台、準備出馬角逐台北市大安．文山區市議員黨內初選的趙怡翔，在去年年底四項公投結束後，竟然無視於台灣的現實政治狀況、以及「若將來當選後，他的職責之所在主要是監督台北市政，而與國政議題較無關聯」的事實，執意強推所謂「不在籍投票」議題，一度引發本土非左派網友強力撻伐。

又如本次新北市議員新店區初選風暴中心的另一人——黃琳，由於新北市黨部選對會決定「該區市議員初選要有婦女保障名額」，在沒有其他女性候選人在該選區表態出馬的情況下，等於實質上已經獲得初選的勝利；而且黃琳自大學畢業以來，在急統派親中政黨新黨任職長達20年，直到近幾年才轉投民進黨，不僅因此在網路輿論場域中，遭到英派以外泛綠同溫層的普遍質疑，更令人懷疑「如此劇烈的政治髮夾彎，背後是不是有什麼因素在驅動」。

此外，對於2020年立委選舉中曾代表民進黨在新店拿下7萬多票、這次原本想從新北市議員選舉重新出發的張銘祐而言，更陷入「若堅持參選，將會不得不和老將陳永福在初選中競逐剩下的1席提名，而陳永福對他來說有提攜之恩」的處境，最後張銘祐也只能主動退選，以避免前揭窘境成真。

但新店區本次議員初選的風暴，不僅讓某些側身於民進黨或其週邊、但卻並不是那麼堅持「台灣獨立之作為民進黨核心政綱一部分」的人，在為黃女護航時一一現形；張銘祐的退讓，也可能令真正有志的年輕新人，對於民進黨的初選機制及判斷事理的標準產生質疑，甚至可能令人寒心，這可能是為黃女護航的大小論客所未能深思的問題。

當然，民進黨在其他縣市的議員初選，也或有新人出現爭議的情況，不過礙於篇幅暫時不談。