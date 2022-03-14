電影出現南海主權爭議的「九段線」，《秘境探險》遭越南禁播

越南電影局禁播好萊塢電影《秘境探險（Uncharted）》，因為電影中出現一張中國劃定的「九段線」地圖，涉及兩國海域主權爭議。

《越通社》報導，電影局局長韋建成（Vi Kiến Thành）表示，這是經過國家電影評估委員會審查之後的決定，「該電影將被禁播，因為我們觀看電影後發現內容含有『著名的』九段線非法圖像。」

《秘境探險》原定3月18日在當地電影院上映，是一部由美國導演弗雷斯徹（Ruben Samuel Fleischer）執導、飾演「蜘蛛俠」的英國演員霍蘭德（Tom Holland）及曾主演《變形金剛》的馬克．霍爾伯格（Mark Walhberg）演出的冒險電影。該片改編自暢銷全球的Play Station®同名電子遊戲。《秘境探險》耗資約1.2億美元（約新台幣34億元），目前全球票房約3億美元（約新台幣85億元）。

《法新社》報導，2018年浪漫喜劇電影《瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）》中，出現印有世界地圖的名牌包包，地圖也顯示北京控制下的南海島嶼，導致部分鏡頭被刪除。

RT @AFP: Vietnam has banned the new Tom Holland film "Uncharted" over scenes with a map showing Beijing's claims to the South China Sea, state media reported Saturday



Read more:https://t.co/1SRdWc409U#AFPgraphics pic.twitter.com/Rqx2S2fDST — AFP Graphics RT (@AFPGraphicsRT) March 12, 2022

另外在2019年，夢工廠（DreamWorks）製作的《壞壞萌雪怪（Abominable）》也因為相似原因被「封殺」。越南文化、體育及旅遊部部長阮泰平認為電影中出現「九段線」事態嚴重，表示：「在任何情況下，要把國家問題及領土主權放在首位。」並強調委員會成員必須了解職責，徹底做好內容審查。

2021年11月，菲律賓電影委員會接獲外交部投訴，說明影音串流平台Netflix影集Pine Gap內含有侵犯菲律賓主權的地圖，要求Netflix刪除這部影集。菲律賓外交部認為，「這種描述是一種狡猾的嘗試，目的是在當代觀眾和未來幾代人的儀式中延續和紀念非法的九段線。」

九段線爭議

此U形「九段線」（越南稱「牛舌線」）顯示中國對南中國海區域的主權，然而越南、汶萊、馬來西亞、台灣和菲律賓都對這片資源豐富的海域聲張部分主權。南中國海是海上主要運輸航線，也蘊藏豐富的石油及天然氣，具有強大經濟效益，因此成為周邊國家利益紛爭的主因。

中華民國政府內政部曾於1947年出版《南海諸島位置圖》，地圖上使用11段虛線劃分東沙、西沙、中沙及南沙四群島與周邊未定國界。中華人民共和國在1949年成立後，11斷線被移除北部灣及東京灣兩段線，成為今日的「九段線」。

Photo Credit: Goran tek-en CC BY SA 4.0 「九段線」與南海各國依《聯合國海洋法公約》作出的主張重疊。

越南認為中國試圖將整個南中國海吞噬，因此將此命名為「牛舌線」。根據《香港01》，越南與中國的領土爭議在南沙與西沙群島，中國稱九段線內的東、西、中、南沙等群島都是其固有領土。目前部分南沙群島的島嶼由越南控制，中國則在1974年爆發海戰戰勝越南後，完全管控中、西及部分南沙群島。

2016年，設於荷蘭海牙的常設仲裁庭宣布「九段線」因沒有法律基礎，在國際法上無效，不享有「歷史性權利」。然而，中國對此表示「不接受、不承認」。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒