韓國女性選民的心聲：看到尹錫悅當選，接下來五年好像都會活在憂慮與絕望中

文：廖禹揚（中央社駐首爾特派員）

韓國第20屆總統大選落幕，隸屬國民力量的尹錫悅提出廢除女性家庭部的政見令女性選民不安感激升，但卻吸引到更多年輕男性選民的選票。社群網站上出現許多對未來感到絕望的發文，也出現大量年輕女性申請加入共同民主黨。

代表韓國最大在野黨國民力量競選總統的前檢察總長尹錫悅，以0.73％的極小差距，打敗執政黨共同民主黨對手李在明，當選下屆總統，一名女性選民在社群網站上發文吐露憂慮：「如果是李在明當選，我可能開心一天，就會回到原本的日常生活；但尹錫悅當選，接下來五年的每一天好像都會活在憂慮與絕望中。」

類似的悲觀發文在韓國社群網站上屢見不鮮，甚至有人發起「懷孕杯葛」，呼籲女性在尹錫悅執政期間都不要懷孕生子，以抗議保守派國民力量的性別政策與對女性的貶抑發言。

在這次大選中，20、30多歲的年輕選票被視為致勝關鍵，為吸引高度反女性主義的20多歲男性選票，尹錫悅陣營在選戰初期就提出廢除推動保障兩性平權的女性家庭部，被其他對手批評煽動性別對立。

在父權觀念根深柢固的韓國，設立女性家庭部原為有系統性強化推動性別平權，但後續推出政策多次引發爭議，反而助長年輕男性的相對剝奪感與反女權聲浪，20至29歲男性中，近79％在民調中表示自己是嚴重性別歧視受害者。

不過，即使女性家庭部實質作為效果不彰，對推動兩性平權的代表性仍不容忽視，加上國民力量黨代表李俊錫公開貶抑女性投票意願的發言，更削弱女性選民對國民力量的信任。

李俊錫接受媒體訪問時談到選舉戰略時表示，有調查顯示女性相較男性投票意願較低，認為女性雖然會在社群網路上發聲，但不見得會真正變成選票。但其實從過往選舉結果來看，女性投票率其實從10年前就一直高於男性，其中又以相對於「20男」的20多歲女性選民最為積極。

遺憾的是，就結果而言，國民力量性別戰略奏效，20、30多歲男性對尹錫悅支持率都高於五成，在所有年齡層中比例最高，20男的支持率甚至高達58.7％。社群網站上有女性網友貼出投票率分析結果自嘲，這樣的結果完全「鼓勵不婚」。

在國民力量如火如荼籌組新內閣同時，主張推動兩性平權的共同民主黨及正義黨湧入大量入黨申請及支援金，顯示女性積極支援可能確保己身權利的政黨。

進步派媒體韓民族日報引述共同民主黨人士報導，大選結束後兩天，共同民主黨就收到至少一萬件入黨申請，其中8成為女性，半數以上為20、30多歲；也有許多女性黨員申請調高黨費。正義黨的入黨申請也收到手軟，先前代表參選的候選人沈相奵共收到12億韓元（約新台幣2857萬元）的支援金。

雖然李俊錫先前表示，女性家庭部廢除後，業務會轉給其他部會進行，尹錫悅則在當選後強調，從未意圖煽動性別對立，但韓國女性的社會地位與處境在今後五年內會如何變化，仍難以預測。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航