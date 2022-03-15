北市通過淨零草案：2030年禁餐旅業、外送一次性用品，但用電大戶卻未設門檻

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

北市市政會議昨（9）宣布通過《淨零排放管理自治條例》草案，除了將「2050年淨零碳排」入法、推動碳預算制度，還要成立專款專用的氣候轉型基金協助產業轉型。草案還待議會三讀通過後，報行政院核定實施。

值得注意的是，草案明定2030年後，北市餐旅業全面禁用一次性用品，外送產生的一次性用品也要納入，環團認為「比中央走得更前面」。儘管如此，草案針對用電大戶僅祭出原則性規範，未明確訂定門檻，則明顯落後於桃園、台中、台南等縣市。

2050年淨零明確入法，北市府推部門「碳預算」制度

去（2021）年第26屆聯合國氣候大會（COP26）宣示，全球必須在21世紀中葉達成淨零排放目標；聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）第六次評估報告也再次強調，全球需加強氣候治理與社會發展轉型，結合減緩和調適措施，實現「氣候韌性發展」。

台北市環保局表示，台北市做為國際城市及我國首都，應主動積極面對氣候變遷與溫室氣體減量議題。此次草案將「2050淨零排放」明確入法，同時擬定減碳目標，以2005年為基準年，將溫室氣體總排放量1310萬公噸，在2030年減至30%、2040年減碳65%。

此外，為了強化各部門減碳動機與行動，北市府將推動「碳預算」制度，要求各部門每五年設定一期碳排放上限，再依核配減碳額度，提出達標相關策略、成本及需求。第一期碳預算將在草案公布後二年內提出。

氣候變遷管理科專員范姜仁茂解釋，未來會由市府中的住商、運輸等各部門分別擬定碳預算，若未達標則須提改善計畫。不過，目前還未開放部門間移轉減碳額度，仍先督促各部門可自行滿足碳預算目標。

另外，為協助產業轉型，草案也規定需設立「氣候轉型基金」，專款專用於氣候變遷調適、溫室氣體減量、照顧氣候轉型弱勢。

「走得比中央前面」，一次性用品2030年禁用、一次性包裝減量入法

草案涵蓋住商、運輸及廢棄物三大面向，為減少一次性塑膠包材及容器製造產生的碳排放，北市府將針對一定規模的販售、網購業祭出規範。

根據草案內容，販售業者須提出「零廢棄執行計畫」，網購業者則須提「包裝減量計畫」，且在2030年前，每年包裝減量率不得低於前一年的5%。違反規定可處新台幣3萬至10萬元罰鍰。

草案還明定，觀光旅館業及餐飲業不得再免費提供一次性用品，且須針對自備非一次性用品的消費者提供優惠，2030年後則會全面禁用。范姜仁茂補充，外送過程中產生的一次性用品，也包含在規範對象之內。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

綠色和平媒體與推廣主任賴映秀指出，目前中央針對2030年減塑期程只以四大用品（吸管、飲料杯、購物袋、免洗餐具）為主，且都未明確寫入相關法案，此次在北市草案將「2030全面禁用」入法，已「走得比中央前面」。

由於我國中央目前尚未有一次性塑膠包裝的減量目標或措施，過去也曾遭批評。賴映秀也說，台北市此次將一次性包裝的規範納入草案中，以整體減塑政策的實施方向而言，也較中央更全面。

邁向零碳建築、零碳交通，環保局：還需節電27%才能碳中和

建築及交通運輸過程會產生大量碳排，提升建物能源使用效率及加速運具電動化轉型也是草案重點之一。

環保局指出，建築物占全球總體排碳量的四成，而北市電力使用對排碳量貢獻則約70%。為提升建築能源效率，2030年起將加強管制公有建築及一定規模之建築物，必須公開標示建築能源耗用資訊，預估到2050年還需再節電27%，才能達到碳中和。

草案也逐步推動低碳交通區、提高綠運輸使用比例。不過目前低碳交通區的劃設範圍還未確定，仍在規劃當中。

用電大戶「無門檻」？綠色和平：應跟進台南、台中、桃園

我國在2021年公布「用電大戶條款」，要求契約容量5000瓩以上的用電戶必須設置再生能源發電設備或是履行相關義務，不過實際受影響戶數大約只有200多戶，因此屢遭「門檻太高」的批評。

Photo Credit: 中央社

近來地方政府在擬定低碳自治條例時，也會將用電大戶條款納入。根據台南市、台中市及桃園市政府的自治條例，皆以800瓩以上為規範對象，較中央所訂的標準更嚴格。但北市目前的草案中，用電大戶條款（第十條）僅訂出原則性規範，尚未明訂用電大戶的門檻。

賴映秀表示，雖然台北市的產業結構以服務業為大宗，因此住商部門的節電政策成為焦點，但針對用電大戶的規範也應積極強化門檻設定，跟進其他縣市，將契約容量800瓩以上的用電戶列為規範對象。

范姜仁茂對此則表示，用電大戶條款的門檻設定還在研議中，至於是否有機會跟進其他縣市、設定比中央嚴格的標準，也還未能確定。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航